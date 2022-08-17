«Многие спрашивают, приедет ли Лавров». Российская делегация в ООН не получила визы США

Россия вновь поднимает вопрос выдачи виз США членам делегации, чтобы те могли посетить ГА ООН. Сессия состоится уже в сентябре. Хотя американская сторона и обязана давать возможность всем официальным представителям стран ООН посещать мероприятия организации, на практике это не всегда выполняется. В Совфеде и Госдуме считают, что риск невыдачи виз российской делегации во главе с Сергеем Лавровым «немалый».

18 августа посол России в США Анатолий Антонов посетит Госдеп. Он подчеркнул, что основной темой разговора с американскими дипломатами станет выдача виз членам российской делегации на Генассамблею ООН. Мероприятие пройдет с 20 по 26 сентября. Главой делегации назначен министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Посольство уже обратилось в Белый дом, Госдепартамент с требованием выполнить обязательства страны, на территории которой базируется штаб-квартира ООН, и незамедлительно выдать визы министру и всем членам российской делегации», – сказал Антонов в эфире телеканала «Россия-24».

По его словам, многие обращаются к российским дипломатам с вопросом о том, приедет ли Лавров в Нью-Йорк.

«Поэтому можно с уверенностью сказать, что многие хотели бы увидеть Сергея Викторовича на Генассамблее ООН. Напомню о недавних поездках министра в Азию, Африку: там его ждали, просили о встрече», – добавил посол РФ в США.

В ответ на это заявление в международной организации заявили, что продолжат содействовать в выдаче делегатам американских виз.

«Мы всегда работаем c тем, чтобы содействовать выдаче виз всем тем, кому необходимо посетить мероприятия ООН, и мы будем продолжать это делать», – заявил в комментарии РИА «Новости» заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак.

В конце февраля этого года Вашингтон в рамках санкций против российского министра запретил ему въезд в США. Кроме того, рестрикции предполагают заморозку активов в США, а также запрещают вести бизнес с фигурантами «черного списка». В МИД России заявили, что санкции против Лаврова нелегитимны, а у министра нет счетов в банках других стран.

Помимо этого, американские власти не имеют права препятствовать представителям и должностным лицам стран-участниц ООН, если те хотят приехать на мероприятия организации. Соответствующее соглашение было заключено между ООН и США как страной-хозяйкой штаб-квартиры в 1947 году.

Но на практике американские дипломатические службы выдают визы не всем делегатам стран ООН. В Совфеде России считают, что очередной отказ во въезде в США не станет неожиданностью для Москвы. Такое мнение в разговоре с «Известиями» выразил сенатор Григорий Красин, который вошел в состав российской делегации на ГА ООН:

«Это будет грубым нарушением [Вашингтона] взятых на себя обязательств. Но в нынешней ситуации ничего удивительного не будет, потому что американцы уже преодолели очерчивающую линию здравого смысла и международного права».

Другой член делегации – депутат Госдумы Леонид Слуцкий – считает, что риск невыдачи виз «немалый», а сенатор Константин Косачев и вовсе уверен, что надеяться на обязательства США не стоит, так как «американцы себя не только в этой ситуации, но и во многих других проявили как сторона, непредсказуемая в своих действиях».

Вопрос выдачи виз российским делегатам на ГА ООН поднимался еще в начале месяца. 5 августа Лавров заявил, что ранее отправил генсеку ООН Антониу Гутерришу письмо о несоблюдении США своих обязанностей страны-хозяйки штаб-квартиры ООН. По его словам, Гутерриш обязан добиваться от американской стороны, чтобы «она вела себя прилично».

В тот же день стало известно, что генсек ООН уже обсудил с Лавровым и постпредом США при ООН Линдой Томас-Гринфилд эту проблему. Официальный представитель Гутерриша Стефан Дюжаррик сообщил РИА «Новости», что представители ООН «поддерживают тесные контакты со страной пребывания и соответствующими миссиями при ООН, включая РФ».

В США на подобные обвинения со стороны России подчеркивают, что в соответствии с законами США визовые вопросы носят конфиденциальный характер. При этом американская сторона признает свои обязательства по соглашению с ООН и «серьезно к ним относится».