В спортивном костюме, с ракеткой: Путина и Собчака сняли на видео на отдыхе в Финляндии в 90-х

Телеканал Yle опубликовал архивные кадры, на которых показан отдых Владимира Путина и Анатолия Собчака в Финляндии в 1990-х. На видео политики играют в игры на свежем воздухе, рыбачат, проводят время с членами своей семьи и телохранителями, обедают. Очевидцы рассказали, чем им запомнился визит гостей из России.

Финский телеканал Yle показал ранее неопубликованную видеозапись поездки Анатолия Собчака и Владимира Путина в Финляндию. По данным СМИ, путешествие состоялось в период майских праздников в начале 90-х годов — после распада СССР. Об этом визите ранее не было известно.

Yle утверждает, что политики отдыхали на финском острове Торсе в Ботническом заливе на юго-западе страны, где расположена вилла компании Thomesto Group. Раньше она импортировала необработанную российскую древесину. В настоящее время в этом месте находится частное владение.

На кадрах Путину около 40 лет, в указанный период он был председателем комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга и первым заместителем председателя правительства города. Его начальником был первый мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак, с которым на видео они рыбачат, играют в игры на свежем воздухе и сидят за праздничным столом. Будущий президент одет в синий спортивный костюм, волосы длиннее, чем сейчас.

Четыре видеозаписи

Телеканал опубликовал четыре короткие записи. По всей видимости, это нарезка из одной большой. Имя человека, который предоставил видео, не разглашается.

На первом видео Путин вместе с Собчаком играют против двух своих охранников в пинг-понг. На кадрах мужчины смеются и шутят. Путин несколько раз почесывает затылок левой рукой.

«Я «600 секунд» [видео] продам за большие деньги <...> Мы это на телевидение пустим», — с юмором замечает голос за кадром.

На втором видео можно увидеть причаливающую к берегу лодку, в которой сидят российские политики и один из топ-менеджеров Thomesto Пентти Лауконтаус. Мужчины возвращаются с рыбалки. Оператор просит их показать улов, тогда один из них демонстрирует большую рыбу. На видео присутствует женщина, лица которой не видно. Можно предположить, что это бывшая супруга Путина. Она забрала рыбу и начала ее чистить. Рядом с ней стоит девочка.

На третьем видео присутствуют двое телохранителей и Путин. Они разместили мишень для игры в дартс на дереве. Кто именно бросает дротики, определить сложно.

На последней записи показан обед. Во главе стола находится Собчак, слева от него — Путин в спортивном костюме. Присутствуют и женщины, похожие на бывшую супругу российского лидера и Людмилу Нарусову, жену мэра Петербурга. Всего за столом сидят не менее восьми человек, они обсуждают недвижимость. Собчаку подают мясное блюдо, а Путин шутит: «Вот как питается мэр, кости глодает».

Цель поездки в Финляндию

По данным телеканала, гостей из России принимали финские бизнесмены. Они хотели наладить торговые отношения с РФ. По словам одного из работников Thomesto, компания не планировала заключать никаких крупных сделок, однако ее представители рассчитывали на беспроблемность для своего бизнеса в будущем и налоговые послабления.

«Я сыграл один матч с Путиным, но не расскажу, кто выиграл», — сказал бывший сотрудник Thomesto.

Один из финнов, который присутствовал на этом отдыхе, отметил, что российским гостям был важен размер улова:

«Они были заядлыми рыбаками. Они пытались ловить на спиннинг, но у нас были закинуты сети, чтобы хоть какой-то улов был. На удочку и на спиннинг они ничего не поймали».

По словам источника телеканала, Путин практически не пил и не курил.

Путин на работе у Собчака

После работы в ГДР по линии внешней разведки КГБ Путин вернулся на родину и устроился в Ленинградский государственный университет. В 1990 году он стал помощником ректора по международным вопросам. Собчак взял Путина на работу по рекомендации, несмотря на его прошлое в КГБ.

По словам президента, у него сложились доверительные отношения с первым мэром Санкт-Петербурга. Их сблизили заграничные поездки, когда они много времени проводили вдвоем.

Весной 1995 года Путин стал руководителем избирательной кампании Собчака на выборах на пост губернатора Санкт-Петербурга, но одержать в них победу не удалось. После этого нынешний глава государства переехал в Москву и стал заместителем управляющего делами президента России.

Хобби президента

Как сообщает ТАСС, Путин считает лучшим отдыхом смену деятельности. Президент признается, что в свое свободное время он работает.

Несмотря на это, президент ежедневно плавает в бассейне, делает физические упражнения. Путин — мастер спорта по дзюдо и самбо. Кроме этого, он любит горные лыжи. В 60 лет президент увлекся хоккеем, хотя до этого он не катался.

«За игру 1,5–2 кг теряю. Такой нагрузочный спорт», — рассказывал Путин.

Главное хобби российского президента — чтение. Он предпочитает историческую литературу, мемуары.

«Рыбалка мне близка, любима, и я всегда с удовольствием использую, к сожалению, очень редкую возможность посидеть с удочкой», — сказал Путин.

Президент любит смотреть на подводный мир изнутри: он несколько раз спускался на глубину в батискафе, а также нырял с аквалангом.