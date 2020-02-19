«Мой учитель и друг»: Путин почтил память Собчака

Президент России Владимир Путин назвал первого мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака своим учителем и другом. Российский лидер в среду приехал в город на Неве, чтобы принять участие в памятных мероприятиях по случаю 20-летия со дня смерти бывшего градоначальника.

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«Мы сегодня вспоминаем Анатолия Александровича Собчака — моего учителя, друга, я говорю это с гордостью», — заявил Путин в Большом зале филармонии им. Шостаковича, где проходил концерт памяти Анатолия Собчака.

Собчак был очень ярким человеком, хоть и не был первым, вторым и третьим лицом государства, продолжил президент, но он, безусловно, был политиком общенационального масштаба.

«У него тоже были свои недостатки, а может быть, в какой-то части, это тоже достоинства. Он был излишне прямолинеен. Он никогда не вилял хвостом, никогда не приспосабливался, практически всегда говорил о том, что думал. <…> И фокус в том, что такой человек, как Собчак, он соответствовал духу эпохи. Вот такой человек был нужен нашей стране. И он появился», — добавил Путин.

Первый мэр Петербурга также был блестящим оратором, отметил президент. По признанию главы государства, он смотрел на это изнутри, когда был заместителем Собчака.

«В 1996 году Анатолий Александрович ездил как доверенное лицо Бориса Николаевича Ельцина по стране в очень сложные тогда регионы и взял меня с собой... Люди жили очень тяжело... Вы знаете, в чем была его [Собчака] особенность? Он был очень порядочным и честным, и это было его нутро», — рассказал глава государства.

Собчак отвечал на все вопросы людей, как хорошие, так и плохие, пояснил Путин, он входил в зал «под свист, а уходил под аплодисменты». Первый мэр Петербурга отвечал на все с душой и правдиво, подчеркнул президент, поэтому люди ему верили.

«Честно скажу, для меня это была большая школа, старался сначала откладывать такие грубые, ругательные записки», — вспомнил Путин, указав, что многое получил от общения с Собчаком.

Под конец своей речи президент заявил, что Собчак вернул достоинство Петербургу действительно как Северной столице и вдохнул в город новую жизнь. «Он сделал многое и для города, и для страны», — заключил Путин.

К слову, на концерте в Большом зале Санкт-Петербургской академической филармонии им. Шостаковича также присутствуют вдова градоначальника Людмила Нарусова, его дочь Ксения Собчак и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Памятные мероприятия по случаю 20-летия со дня смерти Анатолия Собчака начались днем 19 февраля с возложения цветов к памятнику первому мэру Петербурга. Присутствовал на церемонии и Путин, он положил букет красных рост к подножью постамента вместе с Нарусовой.

Мероприятие также посетила дочь первого мэра Ксения, Беглов, замглавы администрации президента Дмитрий Козак, глава Счетной палаты Алексей Кудрин и руководитель Сбербанка Герман Греф.

Памятник Собчаку открыли в сквере неподалеку от юрфака СПбГУ в 2006 году. Он представляет собой поясную фигуру первого мэра Петербурга в мантии почетного доктора. 14 лет назад Путин присутствовал на открытии памятника политики и выступил с речью. Тогда он назвал Собчака «человеком, который многое сделал для страны, причем в самый тяжелый период».

«Сила личности Анатолия Александровича и талант просветителя делали его действительно ярким, по-настоящему харизматическим лидером. Его высочайшая образованность и умение настойчиво, последовательно отстаивать свою позицию являли пример подлинного, народного депутата. Он выражал идеи, созвучные надеждам и мыслям миллионов людей. И сочетал в себе профессионализм юриста и смелость новатора», — отмечал глава государства.

Стоит отметить, что Путин начал свою политическую карьеру в команде Собчака, став его советником в Ленинградском городском совете. А затем еще несколько лет работал вместе с ним в мэрии Петербурга.

Их дороги на время разошлись, когда Собчак в 1997 году переехал в Париж из-за уголовного дела о коррупции в мэрии. Вернулся Собчак спустя два года после того, как расследование было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Впоследствии Собчак решил вернутся в политику и 14 февраля 2000 года стал доверенным лицом кандидата в президенты — Владимира Путина, а через несколько дней отправился в Калининградскую область. Политик умер в ночь с 19 на 20 февраля в гостинице «Русь» в Светлогорске в результате острой сердечной недостаточности.