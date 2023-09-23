«Империя лжи», невеселый Зеленский и лобби в Армении. О чем Лавров говорил в ООН

Сергей Лавров выступил с речью на Генассамблее ООН, а затем провел пресс-конференцию. Он признался, что его не впечатлила речь Владимира Зеленского, который «был не в ударе»; объяснил, на каких условиях РФ поддерживает суверенитет Украины, а также дал оценку последним событиям в Карабахе. Подробности – у «Газеты.Ru».

Об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны Запада «не хотят всерьез показать понимание происходящего» на Украине и называют единственной основой для переговоров «формулу мира» украинского президента Владимира Зеленского, которая предусматривает вывод российских войск и возвращение Украины к границам 1991 года. При этом глава российского МИДа назвал этот план нереализуемым и подчеркнул, что «все это знают».

«[На Западе говорят, что] вообще Россию надо победить на поле боя. <...> И в этих условиях – раз на поле боя, так на поле боя, давайте», – сказал Лавров.

Он подчеркнул, что российская сторона к переговорам по мирному урегулированию конфликта готова, однако не будет рассматривать предложения о прекращении огня, так как один раз Москву уже «обманули».

По словам Лаврова, Россия поддерживает суверенитет Украины, но при условии соблюдения Декларации независимости 1990 года.

«В Декларации независимости было одним из главных для нас моментов, что Украина будет внеблоковой страной, не будет вступать ни в какие военные альянсы. В той редакции, при тех условиях мы территориальную целостность Украины поддерживаем», – отметил министр.

Кроме того, Лавров назвал «не соответствующими действительности» заявления генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша о якобы «краже» Россией украинских детей. По словам российского министра, Москва никогда не скрывала фамилии и местонахождение вывезенных детей и ждет, когда кто-то из родственников их заберет.

Также глава внешнеполитического ведомства указал на то, что Гутерриш до сих пор не предоставил РФ список пострадавших в украинском городе Буча, хотя российская сторона просила об этом год назад.

Во время выступления в ГА ООН Лавров осудил попытки «украинизировать» международные дискуссии, назвав их «откровенным проявлением эгоизма западного меньшинства».

Комментируя свое отсутствие на выступлении украинского президента на Генассамблее, Лавров сказал, что посмотрел речь Зеленского «потом по телевизору». «Он был не в ударе, какой-то он был невеселый», – поделился впечатлениями дипломат.

О ситуации в Закавказье

Лавров обвинил Евросоюз и США в дестабилизации ситуации на Южном Кавказе, поскольку они навязывают свои посреднические услуги Азербайджану и Армении. Он подчеркнул, что российские миротворцы будут «всячески способствовать» налаживанию мирной жизни в Нагорном Карабахе и укреплению доверия между армянской и азербайджанской сторонами.

При этом министр добавил, что в Армении «мощнейшее лобби», продвигающее интересы Запада. «А эти интересы заключаются в том, чтобы там подорвать влияние России — это факт. Таких организаций там много», – сказал дипломат.

По его словам, армянские власти «периодически сами подливают масло в огонь», однако Москва уверена, что население страны связывает свою историю с Россией и другими дружественными государствами, «а не теми, кто приезжает из-за океана»

О Западе и мире

В своей речи на Генассамблее Лавров повторил тезис президента России Владимира Путина, назвавшего Запад «империей лжи». По его словам, «привыкшие смотреть на остальной мир свысока» США и страны Европы «сплошь и рядом дают обещания, а затем их попросту не выполняют». Он также вспомнил об обещаниях не расширять НАТО на восток, подчеркнув, что на Западе «никогда и не собирались их выполнять».

«Их никогда не смущало, что, приближая НАТО к границам России, они грубо нарушали и взятые на высшем уровне впоследствии официальные обязательства по линии ОБСЕ», – сказал министр.

Он также назвал «беспрецедентным со времен окончания холодной войны» учения США и их союзников по Североатлантическому альянсу, на которых были отработаны сценарии ядерных ударов по российской территории. По мнению министра, перед Западом стоит задача «нанести России стратегическое поражение».

При этом он выразил мнение, что «впервые» после учреждения ООН в 1945 году «появился шанс на подлинную демократизацию в мировых делах». Однако США и «подчиненный им западный коллектив» «продолжают плодить конфликты, искусственно разделяющие человечество».

«В общих интересах — не допустить скатывания к большой войне и окончательного развала созданных поколениями предшественников механизмов международного сотрудничества», – призвал Лавров.