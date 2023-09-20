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Константин Затулин
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«Азербайджан считает, что Россия слишком завязана на Украине, чтобы открывать второй фронт»

Депутат Госдумы Затулин о карабахском конфликте, геноциде армян и обвинениях в адрес России

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ

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oldhike/ТАСС

О прекращении огня

Сведения о прекращении огня, о достигнутой договоренности еще не дают оснований считать, что вспышка военных действий на этом совершенно точно будет остановлена. Очень может быть, что в ходе обсуждений выяснится, что те требования, которые выдвигает Азербайджан, армяне Нагорного Карабаха принять не могут. Они в самом деле не готовы полностью разоружиться, потому что разоружение в условиях враждебного окружения, наступления Азербайджана означает для них самоубийство. И очень может быть, что Азербайджан рассчитывает именно на такую реакцию для продолжения своих военных действий.

Азербайджан пользуется ситуацией. Считает, что Россия сейчас слишком завязана на Украине, чтобы вмешиваться и открывать второй фронт.

Он справедливо полагает, что своими действиями [армянский премьер Никол] Пашинян подорвал доверие между Россией и Арменией как союзниками. И это дополнительно не мотивирует Россию к тому, чтобы выступать решительно в этом регионе. Жертвой этого являются армяне Нагорного Карабаха, которые в предательстве Пашиняна совершенно не виноваты. Они сами преданы.

Я бы не торопился ставить точку в карабахском конфликте.

Более того, учитывая всю многовековую историю этого региона, я считаю, что чрезмерные амбиции добиться капитуляции противника не приводят ни к чему другому, кроме как к тому, что «сеются зубы дракона». Завтра, послезавтра, через какое-то время они обязательно взойдут. Можно сказать, что армянская сторона не обращала внимания на растущую угрозу со стороны Азербайджана, когда ее призывали упредить военные действия и согласиться на возврат азербайджанских районов по периметру Нагорного Карабаха Азербайджану, когда это еще было выгодно, когда это еще считалось мирным вариантом разрешения конфликта.

О решении карабахского вопроса

Я с девяностых годов выступал за пакетное решение карабахского вопроса путем передачи как минимум пяти (а может быть и больше), за исключением коридорных районов, Азербайджану, в обмен на фактическое признание самоопределения Нагорного Карабаха. Можно было, как предлагали, сделать это в отложенном варианте, проведя через какое-то время референдум. Именно это было в пакете предложений по Нагорному Карабаху, от которого стороны фактически ушли: и Азербайджан, и Армения. Вот тогда армянская сторона фактически заняла такую непримиримую позицию и не соглашалась на компромисс.

Теперь Азербайджан делает ту же ошибку. То есть он требует чрезмерного. Он фактически настроился на изгнание армян Нагорного Карабаха, и всеми путями добивается именно этого.

Конечно, он не может публично заявить о таких целях, но условия, которые он задвигает, говорят именно об этом. Какие это условия? Разоружение и отказ от переговоров с представителями властей Нагорного Карабаха. Он их властями не считает.

Азербайджан называет все восстановлением конституционного порядка. Но хочется спросить, о какой конституции идет речь? Если речь идет о восстановлении конституционного порядка Азербайджанской ССР, то тогда Нагорный Карабах был Нагорно-Карабахской автономной областью. А сегодняшний Азербайджан об этом слышать не хочет. Конституционный порядок после того, как Карабах фактически вышел из подчинения Азербайджана — это произошло еще в советские времена — не имеет прямого отношения к Крабаху. Конституционный порядок на территории остального Азербайджана — это внутреннее решение Азербайджана в условиях, когда Карабах уже был потерян. Поэтому это фальшивый предлог. За этим стоит желание или ассимилировать, или изгнать армян с территории Нагорного Карабаха. А для этого надо их разоружить, и для этого надо выбить, исключить из любого диалога представителей политической элиты Нагорного Карабаха.

С кем они собираются вести диалог? С рядовыми гражданами? Очевидно, что они хотят обезглавить Нагорный Карабах. Обезглавить и разоружить.

Это, на мой взгляд, зерна будущего конфликта. Не сегодня, не завтра, но обязательно.

Об обвинениях в невыполнении договоренностей по Карабаху в адрес России

Секретарь Совбеза Армении господин [Армен] Григорян совершенно очевидный ненавистник России в Армении. Его назначение на этот пост сразу после Бархатной революции уже означало сигнал о том, каким путем собирается идти правительство Пашиняна. Более того, господин Григорян рассматривается чуть ли не как наследник Пашиняна в случае чего. Он в своих речах гораздо решительнее господина Пашиняна. Невозможно себе представить сотрудничество между Арменией и Россией в области безопасности, когда со стороны Армении старшим уполномоченным является Григорян.

О признаках геноцида, связанных с действиями Азербайджана

Я согласен с тем, что попытка, которая осуществляется, условия, которые выдвигаются, очень схожи с теми, которые фактически были реализованы в ходе геноцида армян в начале ХХ века. Напомню, что геноцид армян в период Первой мировой войны начался с истребления всех армянских военнослужащих турецкой армией. Они были просто казнены. Для того, чтобы эти люди с оружием в руках не могли защищать армянское население, которое позже подверглось изгнанию, депортациям, убийствам, грабежам и так далее.

Погибло в общей сложности, как известно, более миллиона армян. И это признано многими странами, в том числе и Россией. Азербайджан и Турция этого не признают.

Может ли в этой ситуации армянское население Нагорного Карабаха доверять Азербайджану, который требует разоружения? Это значит просто выдать себя в руки на милость победителя. В этом проблема. И то, что сегодня Азербайджан делает — да, это очень напоминает первые шаги для совершения действий, которые подпадают под понятие «геноцид». Может это несколько преждевременно, но это так.

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