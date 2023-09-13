«Уязвимая модель»: Пашинян усомнился в способности России быть гарантом безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с американским изданием Politico заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности, несмотря на риск возобновления конфликта Армении и Азербайджана.
«Из-за событий на Украине возможности России изменились», — считает политик. По его словам, после начала военной операции Россия стремится сохранить хорошие отношения с Азербайджаном — союзником Турции.
«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. <...> Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом… Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо», — заявил Пашинян.
По его словам, призывать Россию каждый раз, когда случается конфликт, ненадежно.
«Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие, — является очень уязвимой моделью», — добавил премьер-министр.
Пашинян утверждает, что он стал придерживаться этого мнения из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьер-министра, «российские миротворцы провалили свою миссию», а Россия потеряла влияние в регионе.
При этом Пашинян признал, что без российских миротворцев ситуация не стала бы лучше.
МИД РФ неоднократно отвергал обвинения в адрес российских миротворцев и подчеркивал, что они «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».
Ратификация Римского статута
На правительственном часе в парламенте Пашинян заявил, что власти Армении намерены ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, передает ТАСС.
«Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — отметил он.
Документ был подписан Арменией в 1999 году, но так и не вступил в силу.
Пашинян ранее заявлял, что Армения намерена обратиться в Международный уголовный суд, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В контексте этих событий страна приняла решение о ратификации.
Россия в 2016 году подписала документ о выходе из юрисдикции МУС в соответствии с национальными интересами. Более того, в марте 2023 года суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Если российский лидер или омбудсмен окажутся в странах, ратифицировавших Римский статут, они могут подвергнуться уголовному преследованию.
Совместные учения с США
Агентство AFP сообщило, что 11 сентября Вашингтон и Ереван начали совместные военные учения Eagle Partner, которые продлятся до 20 сентября. В ходе маневров планируется отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач» и повысить боеготовность армянских сил к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Министерство обороны Армении заявило, что учения направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.
При этом Ереван отказался проводить совместные учения вместе с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.
Отношения между Арменией и ОДКБ обострились из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван запросил помощь, так как устав организации предусматривает совместные действия в случае угрозы безопасности, однако ОДКБ выступила за мирное решение проблемы. По итогам эскалации Ереван был вынужден согласиться на условия Азербайджана.