«Уязвимая модель»: Пашинян усомнился в способности России быть гарантом безопасности

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта своей безопасности в связи с конфликтом на Украине. Несмотря на то, что ранее Россия отстаивала интересы Армении во время конфликта в Нагорном Карабахе, Пашинян хочет снизить зависимость страны от других государств. Каким образом армянский премьер планирует это сделать и как это отразится на России — в материале «Газеты.Ru».

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с американским изданием Politico заявил, что Ереван больше не может полагаться на Москву как на гаранта безопасности, несмотря на риск возобновления конфликта Армении и Азербайджана.

«Из-за событий на Украине возможности России изменились», — считает политик. По его словам, после начала военной операции Россия стремится сохранить хорошие отношения с Азербайджаном — союзником Турции.

«Наша стратегия должна заключаться в том, чтобы попытаться в этой ситуации максимально снизить нашу зависимость от других. <...> Мы хотим иметь независимую страну, суверенную страну, но у нас должны быть способы не оказаться в центре столкновений между Западом и Востоком, Севером и Югом… Не может быть случая, когда Армения станет «прокси». Это недопустимо», — заявил Пашинян.

По его словам, призывать Россию каждый раз, когда случается конфликт, ненадежно.

«Модель, согласно которой у нас возникают проблемы с нашими соседями, и мы должны приглашать других защитить нас — неважно, кто эти другие, — является очень уязвимой моделью», — добавил премьер-министр.

Пашинян утверждает, что он стал придерживаться этого мнения из-за ситуации в Нагорном Карабахе. По мнению армянского премьер-министра, «российские миротворцы провалили свою миссию», а Россия потеряла влияние в регионе.

При этом Пашинян признал, что без российских миротворцев ситуация не стала бы лучше.

МИД РФ неоднократно отвергал обвинения в адрес российских миротворцев и подчеркивал, что они «эффективно выполняют свои задачи, выступая гарантом стабильности в регионе».

Ратификация Римского статута

На правительственном часе в парламенте Пашинян заявил, что власти Армении намерены ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС) в полном объеме, передает ТАСС.

«Это не направлено против России, а связано с вопросами нашей безопасности», — отметил он.

Документ был подписан Арменией в 1999 году, но так и не вступил в силу.

Пашинян ранее заявлял, что Армения намерена обратиться в Международный уголовный суд, чтобы привлечь Азербайджан к ответственности из-за конфликта в Нагорном Карабахе. В контексте этих событий страна приняла решение о ратификации.

Россия в 2016 году подписала документ о выходе из юрисдикции МУС в соответствии с национальными интересами. Более того, в марте 2023 года суд выдал ордер на арест президента РФ Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в «незаконной депортации детей с оккупированных территорий Украины в Россию». Если российский лидер или омбудсмен окажутся в странах, ратифицировавших Римский статут, они могут подвергнуться уголовному преследованию.

Совместные учения с США

Агентство AFP сообщило, что 11 сентября Вашингтон и Ереван начали совместные военные учения Eagle Partner, которые продлятся до 20 сентября. В ходе маневров планируется отработать «операции по стабилизации отношений между конфликтующими сторонами при выполнении миротворческих задач» и повысить боеготовность армянских сил к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира». Министерство обороны Армении заявило, что учения направлены на «повышение уровня оперативной совместимости» с силами США в международных миротворческих миссиях.

При этом Ереван отказался проводить совместные учения вместе с Организацией Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входят Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия и Таджикистан.

Отношения между Арменией и ОДКБ обострились из-за конфликта в Нагорном Карабахе. Ереван запросил помощь, так как устав организации предусматривает совместные действия в случае угрозы безопасности, однако ОДКБ выступила за мирное решение проблемы. По итогам эскалации Ереван был вынужден согласиться на условия Азербайджана.