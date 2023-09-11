«Рубикон перейден». В России подводят итоги трехдневных выборов

В России завершились трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования. По всей стране прошло свыше 4 тыс. избирательных кампаний, в том числе выборы губернаторов, региональных депутатов и мэров. В большинстве субъектов голосование проходило с 8 по 10 сентября. В этом году впервые выборы состоялись в новых регионах России — Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. Каковы предварительные итоги выборов по всей России — в материале «Газеты.Ru».

В России начали подводить предварительные итоги выборов различного уровня, проходивших в 80 субъектах федерации с 8 по 10 сентября. Еще в пяти регионах голосование прошло в формате одного-двух дней. Все выборные кампании были приурочены к Единому дню голосования — 10 сентября.

В рамках голосования в 22 регионах проходили выборы глав, в 16 субъектах избирались депутаты региональных заксобраний, а в еще четырех прошли довыборы в Госдуму. Впервые голосование проводилось в новых регионах страны: Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. По данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах приняли участие более 45 млн избирателей. Как сообщила председатель ЦИК России Элла Памфилова, средняя явка составила 43,5% — это самый высокий показатель с 2017 года. При этом в 24 регионах отдать свой голос можно было с помощью дистанционного электронного голосования.

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Памфилова отметила, что главным итогом кампании можно считать консолидацию россиян, несмотря на текущую ситуацию.

«Главный вывод по итогам этой кампании — насколько в такой сложнейшей ситуации, когда нас пытаются сжать в кольцо <...> и любыми способами ослабить, народ проявил мощную консолидацию, зрелость, понимание того, что происходит, насколько важно сейчас по принципиальным, основным вопросам проявлять твердость и единство. Это дорогого стоит», — отметила председатель ЦИК.

В этом году следили за ходом выборов свыше 180 тыс. наблюдателей, а участвовали в различных голосованиях представители 23 партий. Политики боролись за приблизительно 34 тыс. выборных должностей и мандатов, большая часть из которых уже, предварительно, распределена. По словам Памфиловой, на 12.00 11 сентября было избрано 33 тыс. кандидатов от 13 партий.

Как прошли выборы губернаторов?

Прямые выборы глав субъектов в этот раз состоялись в 21 регионе. В частности, в столице проходили выборы градоначальника, в результате которых победил действующий мэр Сергей Собянин из «Единой России», набрав 76,39% после обработки 100% бюллетеней. Кроме того, в Подмосковье в гонке за место губернатора победил нынешний глава региона, единоросс Андрей Воробьев — он получил 83,68% после обработки 100% протоколов.

Что касается положения дел в других субъектах, то ситуация после обработки 100% бюллетеней следующая:

Алтайский край — действующий глава региона Виктор Томенко из «Единой России» лидирует с 76,16% голосов.

Амурская область — нынешний губернатор-единоросс Василий Орлов предварительно сохраняет пост с 82,38% голосов.

Воронежская область — действующий руководитель Александр Гусев от «Единой России» набирает 76,83% голосов.

Ивановская область — текущий глава региона, единоросс Станислав Воскресенский получает 82,49%.

Кемеровская область — действующий губернатор-единоросс Сергей Цивилев лидирует с 85,24% голосов.

Красноярский край — врио руководителя края от «Единой России» Михаил Котюков набирает 70,21% голосов.

Магаданская область — нынешний глава региона, единоросс Сергей Носов получает 72,39% голосов.

Нижегородская область — действующий губернатор из «Единой России» Глеб Никитин набирает 82,82% голосов.

Новосибирская область — текущий глава региона, единоросс Андрей Травников получает 75,72% голосов.

Омская область — врио губернатора от «Единой России» Виталий Хоценко лидирует с 76,33% голосов.

Орловская область — действующий глава из КПРФ Андрей Клычков набирает 82,09% голосов.

Приморский край — нынешний руководитель субъекта из «Единой России» Олег Кожемяко получает 72,78% голосов.

Псковская область — текущий губернатор-единоросс Михаил Ведерников лидирует с 86,3% голосов.

Самарская область — действующий глава региона из «Единой России» Дмитрий Азаров набирает 83,83% голосов.

Смоленская область — врио губернатора, единоросс Василий Анохин получает 86,6% голосов.

Тюменская область — нынешний руководитель субъекта Александр Моор из «Единой России» лидирует с 78,77% голосов.

Хакасия — действующий глава Валентин Коновалов из КПРФ набирает 63,14% голосов.

Чукотский автономный округ — врио губернатора, единоросс Владислав Кузнецов получает 72,34% голосов.

Якутия — текущий руководитель региона Айсен Николаев из «Единой России» лидирует с 75,77% голосов.

Помимо прямых выборов, в пяти субъектах главы регионов будут выбраны региональными парламентами из кандидатов, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Это касается Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа. Пока выборы состоялись лишь в ЯНАО, по их итогам, свой пост сохранил руководитель региона, единоросс Дмитрий Артюхов — его кандидатуру поддержали 80,95% депутатов.

За кого проголосовали в новых регионах?

Жители Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей в этот раз голосовали за депутатов региональных заксобраний и парламентариев в административных центрах — Донецк, Луганск, Мелитополь и Геническ. Собственно, по итогам выборов местным депутатам предстоит выбрать глав регионов, кандидатами выступают врио субъектов:

Денис Пушилин в ДНР;

Леонид Пасечник в ЛНР;

Евгений Балицкий в Запорожской области;

Владимир Сальдо в Херсонской области.

После обработки 100% протоколов в Донецкой народной республике лидирует «Единая Россия», получая 78,03% голосов в Народный совет (региональный парламент). Второе место занимает КПРФ с 6,43%, затем ЛДПР — 6,25%, следом партия «Новые люди» — 5,14%, а замыкает список »Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) — 3,27%. На голосовании в Народный совет ЛНР единороссы набрали 74,63%, ЛДПР — 9,87%, КПРФ — 7,5%, СРЗП — 5,56%, а «Новые люди» — 1,46%.

Что касается Херсонской области, то первое место на выборах в региональный парламент удерживает «Единая Россия» с 74,86%, второе у КПРФ — 10,56%, третье за ЛДПР — 8,27%, а четвертое у СРЗП — 5,03%. В рамках голосования в заксобрании Запорожской области лидируют единороссы с 83,01%, затем идет ЛДПР — 5,82%, следом «Справедливая Россия — За правду» — 5,13%, а замыкает список КПРФ — 5,02%.

Выборы в новых регионах проходили только по партийным спискам, во всех кампаниях участвовали «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР и СРЗП. Партия «Новые люди» была представлена лишь в ДНР и ЛНР. При этом на выборах в муниципальные советы во всех субъектах лидируют единороссы, получая 75,69% в Донецке, 74,42% в Луганске, 86,01% в Мелитополе, 73,56% в Геническе.

Кого еще выбирали россияне?

Помимо голосований за глав регионов и выборов в новых субъектах страны, состоялись еще ряд избирательных кампаний. Так региональных депутатов избирали в Архангельской области, Башкирии, Бурятии, Владимирской области, Забайкальском крае, Ивановской области, Иркутской области, Калмыкии, Кемеровской области, Ненецком автономном округе, Ростовской области, Смоленской области, Ульяновской области, Хакасии, Якутии и Ярославской области.

Кроме того, выборы парламентариев в заксобрание административных центров прошли в Абакане, Архангельске, Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Магасе, Майкопе, Новгороде, Рязани, Тюмени и Якутске. В Хабаровске же состоялись единственные выборы регионального градоначальника в этом году, после обработки 100% протоколов действующий мэр, единоросс Сергей Кравчук лидирует с 45,42% голосов.

Еще в четырех регионах прошли довыборы депутатов Госдумы. Во всех случаях в лидеры вышли единороссы: Солтан Узденов в Карачаево-Черкессии с 71,16% голосов, Сергей Еремин в Красноярском крае с 57,54%, Юрий Нестеренко в Крыму с 68,71% и Дмитрий Аверов в Липецкой области с 58,84%.

Как заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев, партия показала хорошие результаты по всей стране, предварительно, получив большинство во многих региональных заксобраниях. По его словам, теперь партии нужно выполнить свои обещания.

«Как обычно в такие дни и бывает, сегодня этот Рубикон перейден, наступает самая сложная часть — исполнение обещаний», — подчеркнул Медведев.