«Люди свой выбор сделали». Как проголосовали на референдумах

Большинство проголосовавших на российской территории избирателей из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей поддержали присоединение к РФ. В самих регионах, по данным экзитполов, тоже выступили «за»: в Запорожской области поддержали вхождение в состав России 95% опрошенных, в Херсонской области — 89%, в ЛНР и ДНР — до 99% респондентов. Все протоколы с избирательных участков еще не обработаны, но в Совете Федерации уже пообещали рассмотреть вопрос присоединения новых субъектов на ближайшем плановом заседании 4 октября.

Во вторник прошел последний день голосования на референдумах о вхождении республик Донбасса, а также Запорожской и Херсонской областей в состав России. Избирательные участки уже закрыты.

Социологи по итогам опросов, проведенных на выходе с избирательных участков, заявили о практически абсолютном единении участников голосования: в Запорожской области за присоединение к России проголосовали 95% опрошенных, в Херсонской области — 89%, в ЛНР и ДНР — до 99% респондентов.

Как отмечает эксперт Республиканского института политических и социологических исследований Сергей Юхин, самую большую динамику роста пророссийских настроений зафиксировали в Запорожской области. «Из всех опрошенных только два человека высказались за нахождение в составе Украины», — уточнил он в беседе с ТАСС.

«Мы ждем официального результата референдума, подсчета голосов. Но нам как социологам все понятно: референдум состоялся, люди свой выбор сделали», — добавил Юхин.

Итоговые данные по участкам, расположенным на территории РФ, выглядят так: за вхождение Запорожской области в состав России проголосовали 97,81% избирателей, за вхождение Херсонской области в состав РФ — 96,75%, за вхождение ЛНР в состав РФ — 97,93%, за вхождение ДНР в состав РФ — 98,69%.

На участках в ЛНР за присоединение республики к России проголосовали 98,51% избирателей (данные избиркома после обработки 57,7 % протоколов). За вхождение ДНР в РФ выступили 98,63% избирателей (после обработки 51,83% протоколов). За присоединение Запорожской области к РФ проголосовали 92,91% избирателей (обработано более 70% протоколов). В Херсонской области обработали 38% протоколов, более 87% жителей «за».

«Мы не бросили своих»

Cекретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак заявил о «не вызывающей никаких сомнений» легитимности голосования. «Итоги референдума всем очевидны, их легитимность не вызывает никаких сомнений. Миллионы жителей Донбасса и освобожденных территорий сделали свой выбор», — сказал Турчак. Теперь осталось только признать «волеизъявление» граждан и юридически оформить то, «что уже давно случилось по факту», подчеркнул он.

«Наконец все встало на свои места. Мы не на чужой, а на своей земле. Мы сдержали свое слово, мы не бросили своих», — резюмировал секретарь генсовета партии.

Глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что во всех четырех регионах референдумы были признаны состоявшимися, началась работа по обработке протоколов и подсчету голосов. «Но самое сложное уже осталось позади — люди после стольких лет издевательств и лишений наконец получили право самим вершить свою судьбу», — написал он в Telegram.

У киевских властей не вышло сорвать референдумы, и в настоящее время они «беснуются в бессильной злобе», считает Аксенов. «Им ненавистна радость и надежда народов освобожденных территорий, их вера в Россию. Пусть захлебнутся в своей ненависти. А мы скоро станем еще больше и сильнее», — выразил уверенность глава Крыма.

4 октября

Ранее президент Владимир Путин пообещал, что Москва поддержит итоги референдумов. Украинский лидер Владимир Зеленский в свою очередь подчеркивал, что после объявления итогов голосования какие-либо дипломатические переговоры между Москвой и Киевом будут невозможны.

Глава комитета Госдумы по контролю Олег Морозов сегодня заявил, что большой паузы между обнародованием результатов референдумов и юридическим оформлением этих решений не будет.

На следующей неделе у депутатов запланирована работа с избирателями в регионах, пояснил он. «Но если потребуется, мы можем собраться в любой день», — отметил Морозов.

Cпикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что СФ может рассмотреть вопрос о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ уже на ближайшем плановом заседании 4 октября.

«Мы с уважением отнесемся к воле жителей ДНР, ЛНР, Запорожской, Херсонской областей. Если будет такая воля с их стороны, войти в состав РФ, безусловно, мы это поддержим. Пока я не вижу необходимости в каких-то внеплановых заседаниях. Полагаю, что мы уже 4 октября, в случае если все подтвердится, все пройдет хорошо, готовы рассмотреть [этот вопрос]», — отметила спикер.

«На мой взгляд, это сейчас такое выстраданное решение народов этих регионов. Своих не бросаем», — резюмировала она.

Заместитель председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии, наблюдатель из РФ, юрист Олег Зацепа полагает, что интеграция новых субъектов в законодательство России займет год или два.

Сначала власти республик и областей направят в адрес Путина обращение с просьбой о принятии в состав России, после чего в Госдуму будет внесен проект специального закона о принятии субъекта в РФ, а также закона о ратификации соответствующего международного договора «как это уже было ранее с Республикой Крым и городом Севастополем». «Российское федеральное законодательство здесь начнет действовать напрямую сразу, а законодательство субъектов федерации будет формироваться постепенно. Это год-два может занять», — уточнил эксперт.

«Нужен будет переходный период, нужно будет урегулировать вопросы признания различного рода документов — об образовании, гражданско-правовых сделок, зачет стажа различных категорий работников», — пояснил Зацепа.