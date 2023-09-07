Единый день голосования 2023: где и кого выбирают россияне

В России 8 сентября начинаются выборы различного уровня. В этом году по всей стране пройдет более 4000 избирательных кампаний в 85 субъектах при участии свыше 81 тыс. кандидатов. В частности, выборы состоятся в Москве, Подмосковье и впервые в новых регионах России. В большинстве субъектов голосование пойдет в трехдневном формате и завершится в Единый день голосования — 10 сентября. За кого и где будут голосовать россияне — в материале «Газеты.Ru».

В России начинаются трехдневные выборы в рамках Единого дня голосования, который в этом году назначен на 10 сентября. Голосование пройдет в 85 субъектах федерации, речь идет о более 4 тыс. выборных кампаний различного уровня. 26 регионов ожидают избрания новых глав, в 16 субъектах выберут депутатов региональных заксобраний, а в еще четырех пройдут довыборы в Госдуму. Примерно в каждом четвертом субъекте избирательные кампании пересекаются.

По данным Центризбиркома, официальную регистрацию по всей России прошли более 81 тыс. кандидатов, в том числе 10,5 тыс. самовыдвиженцев — всего около 1,5% получили отказ от ЦИК. Претенденты будут бороться за примерно 34 тыс. различных выборных должностей и мандатов. При этом обладают правом принять участие в голосовании около 65 млн избирателей. В 24 регионах отдать свой голос можно с помощью дистанционного электронного голосования, в том числе в Москве и Подмосковье. Очное голосование доступно во всех субъектах.



Большинство регионов выбрали трехдневный формат выборов, голосование стартует в них 8 сентября и завершится в Единый день голосования.

Исключением стали несколько регионов:

Башкирия и Бурятия — однодневный формат на выборах в местные заксобрания;

Тюменская область — однодневный формат выборов губернатора и депутатов в административном центре;

Ингушетия — один день выборов в заксобрание краевого центра;

Омская область — два дня голосования за главу региона;

Свердловская область — двухдневный формат голосования за депутатов в административном центре;

Хабаровский край — два дня выборов в заксобрание краевого центра.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

Где выбирают глав субъектов?

Прямые губернаторские выборы в этом году должны пройти в 21 регионе России. Впервые за последние шесть лет ни в одной избирательной кампании нет претендентов-самовыдвиженцев, все кандидаты представляют ту или иную партию.

Голосование состоится в Алтайском крае, Амурской области, Воронежской области, Ивановской области, Кемеровской области, Красноярском крае, Магаданской области, Москве, Московской области, Нижегородской области, Новосибирской области, Омской области, Орловской области, Приморском крае, Псковской области, Самарской области, Смоленской области, Тюменской области, Хакасии, Чукотском автономном округе и Якутии.

В частности, в столичной кампании за место градоначальника будут бороться действующий мэр Сергей Собянин, как кандидат от «Единой России»; внук лидера КПРФ Геннадия Зюганова, депутат московкой гордумы Леонид Зюганов; первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев из »Справедливой России — За правду» (СРЗП); зампред Думы Борис Чернышов от ЛДПР и зампред нижней палаты парламента Владислав Даванков из партии «Новые люди».

А в Подмосковье депутат краевого заксобрания от ЛДПР Кирилл Жигарев, коммунист Александр Наумов и представитель СРЗП Анатолий Никитин бросят вызов действующему главе региона Андрею Воробьеву из «Единой России».

Помимо прямых выборов, в пяти субъектах главы регионов будут выбраны региональными парламентами из кандидатов, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Это касается Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Запорожской и Херсонской областей и Ямало-Ненецкого автономного округа.

Кого выбирают в новых регионах?

В ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях впервые проходит избирательная кампания после вхождения этих регионов в состав России. Выборы пройдут как в местные заксобрания, так и в заксобрания административных центров — Донецк, Луганск, Мелитополь и Геническ. Голосование в краевых парламентах пройдет только по партийным спискам. Кандидаты от «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая России — За правду» будут участвовать в голосовании во всех регионах, а от партии «Новые люди» только в Донецкой и Луганской народных республиках.

Избранные региональные парламентарии получат мандат на пять лет и затем утвердят глав региона. Претендентами тут выступают руководители субъектов на момент их присоединения к России:

Денис Пушилин в ДНР;

Леонид Пасечник в ЛНР;

Евгений Балицкий в Запорожской области;

Владимир Сальдо в Херсонской области.

За кого еще голосуют россияне?

Помимо новых регионов, парламентские выборы на краевом уровне состоятся еще в 16 субъектах. Так кампании пройдут в Архангельской области, Башкирии, Бурятии, Владимирской области, Забайкальском крае, Ивановской области, Иркутской области, Калмыкии, Кемеровской области, Ненецком автономном округе, Ростовской области, Смоленской области, Ульяновской области, Хакасии, Якутии и Ярославской области.

Что касается выборов депутатов в заксобрание административных центров, то голосование состоится в Абакане, Архангельске, Белгороде, Волгограде, Екатеринбурге, Красноярске, Магасе, Майкопе, Новгороде, Рязани, Тюмени и Якутске. А в Хабаровске должны пройти выборы градоначальника — единственное голосование по главе региональной столицы в этом году. За этот пост борются действующий мэр Сергей Кравчук от «Единой России», Вениамин Стельмах от «Новых людей», Виктор Ротарь из «Родины», коммунист Александр Чупров, Николай Сингур из Партии пенсионеров, руководитель краевого отделения СРЗП Михаил Сидоров и самовыдвиженец Абдухамид Саидов.

В четырех регионах — Карачаево-Черкесии, Красноярском крае, Липецкой области и Крыму — пройдут довыборы депутатов в Госдуму по одномандатным округам. Депутаты от «Единой России» Джашарбек Узденов, Виктор Зубарев и Николай Борцов скончались весной 2023 года, а крымский парламентарий Алексей Черняк вернул свой мандат еще в сентябре прошлого года.