Выбери с дивана. Почему электронное голосование в Москве набирает популярность?

Более 70% москвичей собираются принять участие в голосовании на выборах мэра столицы, а более половины граждан в возрасте до 44 лет проголосуют онлайн, такие данные представила исследовательская служба Russian Field.

В начале июня Московская городская избирательная комиссия утвердила трехдневное голосование на выборах мэра Москвы 8, 9 и 10 сентября. В это же время в столице будут проходить выборы депутатов в 13 муниципальных образованиях ТиНАО.

Проголосовать онлайн можно будет с 8 утра до 8 вечера 10 сентября.

Председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова заявила, что «москвичам эта практика понравилась».

При этом число столичных избирательных участков сократится на 40% — с 3,4 тыс. до 2 тыс. После этого в среднем на участок будет приходиться 3,7 тыс. избирателей. Это связано с развитием популярности дистанционного электронного голосования и, соответственно, снижением нагрузки на участки, говорил ранее зампред ЦИК Николай Булаев.

Как это было

Москва сегодня является одним из самых технологичных, современных и инновационных городов мира, который не только следует актуальным трендам цифровизации, но и сам задает их для многих других мегаполисов. И именно в Москве в единый день голосования 8 сентября 2019 года ДЭГ было применено впервые в ходе выборов депутатов городской думы.

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Электронное голосование проводилось в качестве эксперимента в трех столичных избирательных округах из 45: №1 (Зеленоград), №10 (Бибирево, Лианозово, Северный), №30 (Чертаново Центральное, Чертаново Южное). По данным ЦИК, возможностью электронного голосования воспользовались 10,2 тыс. избирателей из 11,2 тыс., подавших заявления. В целом при помощи ДЭГ проголосовали 9,95% от всех принявших участие в выборах.

В ходе общероссийского голосования по поправке в Конституцию РФ, которое прошло 1 июля 2020 года, ДЭГ по решению ЦИК проводилось в двух субъектах Федерации: Москве и Нижегородской области. Заявки на участие в нем подали 1,19 млн избирателей, проголосовали 1,1 млн (17,5% от принявших участие в общероссийском голосовании).

В 2021 году ДЭГ применялся в ходе единого дня голосования в РФ. 17, 18 и 19 сентября состоялись выборы депутатов Госдумы РФ, а также региональных и муниципальных органов власти. Из записавшихся на ДЭГ 2 млн 14 тыс. москвичей проголосовали 1 млн 943 тыс. избирателей, что составило 96,47%.

По словам замначальника отдела перспективных решений управления инновационных технологий в избирательном процессе ЦИК Ивана Киреева, до 2022 года технология электронного голосования применялась только в рамках определенных выборов. В марте 2022 года в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 N 67-ФЗ были внесены поправки, связанные с ДЭГ.

Также в 2022 году был принят порядок голосования с применением дистанционной системы.

На выборах в 2022 году ДЭГ применялось уже в восьми регионах, три из которых ранее уже использовали систему. На муниципальных выборах в Москве в 2022 году явка на ДЭГ стала рекордной. Причем проголосовавших онлайн оказалось больше почти на миллион: за все 3 дня голосования на участки пришли 695 тыс. москвичей, около 1,692 млн проголосовали дистанционно.

Ключевая защита

За минувшие четыре года система ДЭГ отлично зарекомендовала себя благодаря надежности, безопасности и абсолютной невозможности вмешаться в процесс голосования извне. При создании системы разработчики использовали протоколы тайного голосования, используемые в криптографии, например, процедура анонимизации.

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Благодаря этому все голоса избирателей обезличены. Информация о бюллетене не сохраняется ни на устройстве, с которого проголосовали, ни на сервере администратора.

Отследить, за кого гражданин отдал свой голос, невозможно. При этом каждый голос шифруется несколько раз с помощью разных алгоритмов и защитных кодов.

Это необходимо, чтобы никто не смог его изменить или расшифровать раньше времени. Более того, при шифровании используется технология блокчейн, которая является одной из самых надежных, прозрачных и защищенных. Она применяется, чтобы никто не смог изменить ваш голос, а наблюдатели могли записывать в блокчейн проверочные транзакции, чтобы в дальнейшем понять прерывалась ли или изменялась цепочка данных о ходе голосования или нет.

Расшифровать голоса можно только с помощью ключа-дешифратора, который сразу после создания разделяется на несколько частей и находится на хранении у представителей разных организаций. Собрать ключ можно только по окончании голосования. И это публичная процедура.

По словам начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко, в столице продолжают развивать механизмы для контроля электронного голосования, в том числе за базой данных, в которой хранятся голоса

Московская цифра

В основе системы ДЭГ лежит платформа mos.ru, которая для москвичей стала неотъемлемой частью жизни. Она насчитывает свыше 15,6 млн пользователей, именно столько москвичей имеют на портале учетную запись, предоставляет более 400 электронных услуг и сервисов. Цифровая экосистема mos.ru позволяет оформить документы и социальные пособия, оплатить счета, передать показания приборов учета и сделать многое другое 24 часа в сутки 7 дней в неделю.

Статистика подтверждает: москвичи — одни из самых продвинутых пользователей цифровых сервисов в мире.

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Более 90% горожан пользуются интернетом, из них 72% активно применяют онлайн-возможности: от доставки еды и вызова такси до получения услуг образования, телемедицины, городских услуг. И запрос на расширение онлайн-услуг и сервисов у жителей столицы один из первостепенных. При этом использование цифровых сервисов избавляет горожан от разъездов и стояния в очередях и позволяет горожанам экономить 2-3 рабочих дня в год.

Электронные выборы также привлекают новых избирателей – ведь проголосовать можно теперь в любом месте, с домашнего компьютера, планшета или смартофона, бы был интернет. Поэтому среди новых избирателей много молодежи. Как отмечает депутат Мосгордумы Ольга Мельникова, ДЭГ расширяет возможности москвичей в реализации избирательного права. «Статистика показывает, что благодаря голосованию онлайн все большее число избирателей реализуют свои права», — говорит депутат.

«Востребованность цифровых инструментов в столице растет впечатляющими темпами. Только в 2022-м онлайн-услугами и сервисами на mos.ru воспользовались 629 миллионов раз, а за все время — уже 2,9 млрд раз. Одновременно мы расширяем возможности городской платформы — за год оцифровали или модернизировали больше 100 услуг», — говорит заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, увеличивается и аудитория портала: в 2022 году к нему присоединились более 600 тыс. человек. Общее число зарегистрированных пользователей сейчас превышает 15,1 млн.

Как результат, в минувшем году портал mos.ru вновь подтвердил звание лучшей в России экосистемы, объединяющей сотни цифровых сервисов для жителей.

Третий год подряд Москва становится лидером рейтинга качества предоставления электронных услуг.

Как отметили в московском Департаменте информационных технологий, столица не только сохранила лидерство, но и улучшила показатели по сравнению с прошлым годом, набрав 95,84 балла из 100 возможных.

Город также занял первое место в стране по доле жителей, получающих государственные и муниципальные услуги онлайн. По данным Росстата, цифровыми возможностями столицы пользуются уже 97,5% горожан. За последние 5 лет этот показатель увеличился на 30 процентных пунктов. А с момента запуска ДЭГ правительство Москвы продолжает работу над усовершенствованием информационных систем, в том числе и ДЭГ.