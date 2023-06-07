Из генконсульства во Владивостоке пропала семья граждан КНДР. Они могли бежать

Во Владивостоке ищут 43-летнюю Ким Кум Сун и 15-летнего Пака Квон Чжу — родственников сотрудника генконсульства КНДР, которые уже третьи сутки не выходят на связь, пишет Telegram-канал Baza. В последний раз их видели у диппредставительства республики 4 июня, когда они садились в такси. Водитель рассказал, что отвез их на улицу Русскую. Правоохранители предполагают, что они могли пересесть на другую машину и уехать в сторону Хабаровска. СК возбудил уголовное дело.

Во Владивостоке пропали жена и сын представителя генконсульства Северной Кореи, сообщает Telegram-канал Baza.

Утверждается, что это 43-летняя Ким Кум Сун и 15-летний Пак Квон Чжу – жена и сын 62-летнего генконсула Цой Ен Нам.

Женщина с подростком 4 июня сели в такси на территории генконсульства КНДР во Владивостоке на улице Невская. После этого их никто не видел и на связь они не выходили – их мобильные телефоны недоступны.

Правоохранители нашли таксиста, который подвозил их. Мужчина рассказал, что высадил пассажиров на улице Русской около кинотеатра. Его слова оперативники проверили по камерам наблюдения, запись подтвердила показания.

Источники Telegram-канала Baza предполагают, что женщина могла сбежать вместе с сыном в Китай или Южную Корею. По данным правоохранителей, после такси родственники сотрудника генконсульства КНДР пересели в другую машину и, предположительно, направились в сторону Хабаровска.

Также Telegram-канал утверждает, что Ким Кум Сун и Пак Квон Чжу покинули здание генконсульства с тремя коробками — вероятно, c личными вещами.

Утром 7 июня источник ТАСС сообщил, что жена и сын генерального консула КНДР во Владивостоке не пропадали. «У жены и сына генконсула КНДР во Владивостоке все в порядке, они не пропадали. У СМИ неправильная информация», – заявил неназванный источник агентства.

Между тем Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело по факту исчезновения во Владивостоке двух человек — матери и ее сына.

«В ряде средств массовой информации были озвучены сведения о безвестном исчезновении 4 июня 2023 года женщины и ее 15-летнего сына в Приморском крае. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю возбуждено уголовное дело», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

В местных соцсетях также были распространены объявления о поиске двух граждан Северной Кореи. Ориентировки опубликовала приморская региональная общественная организация «Примпоиск»:

«Внимание! Пропали люди! Ким Кум Сун, 43 года (1980 г. р.), Пак Квон Чжу, 15 лет (2008 г. р.)... 4 июня 2023 года уехали с территории Генерального консульства КНДР по адресу ул. Невская, д. 12а, и до настоящего времени их местонахождение неизвестно».

Отмечается, что женщина была в белой рубашке и черных брюках, а школьник – в черной ветровке и серых брюках.

Корреспондент vl.aif.ru пообщался с координатором ПРОО «ПримПоиск» Кристиной Вульферт, которая рассказала, что информацию о пропаже матери с ребенком предоставили сотрудники СУ СК РФ по Приморскому краю. Но потом по просьбе представителей СК посты были удалены.

Издание также направило запрос в МИД России. Представитель ведомства во Владивостоке Андрей Броварец заявил, что «никаких официальных обращений» по поводу пропажи двух граждан Северной Кореи не поступало. В связи с этим представительство не предпринимает никаких действий.