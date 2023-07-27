Какое оружие Ким Чен Ын может дать России

Объявленной целью визита стало участие российского министра обороны в мероприятиях в честь годовщины завершения Корейской войны 1950-1953 годов, а также переговоры с представителями северокорейского военно-политического руководства.
26 июля Шойгу встретился с министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Затем российского министра принял лидер республики Ким Чен Ын. По данным Минобороны РФ, в ходе беседы они обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. После переговоров Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели выставку вооружения и военной техники в Пхеньяне. Там были представлены, помимо прочего, межконтинентальные баллистические ракеты, боевые бронированные машины, беспилотные летательные аппараты.
Разумеется, детали и подробности переговоров станут известны не скоро (если вообще станут известны). Поэтому суждения о достигнутых результатах визита в КНДР могут в настоящее время основываться только на предположениях, версиях и гипотезах. Иными словами, сугубо личных мнениях.
По информации агентства Bloomberg, Россия может быть заинтересована в покупке у КНДР артиллерийских снарядов калибра 152-мм, которые совместимы с оружием советских времен. Публикация агентства появилась на фоне трехдневного визита в Пхеньян российской делегации во главе с Шойгу.
Однако, есть все основания предполагать, этот вопрос обстоит гораздо шире. И в Вооруженных силах КНДР намного больше самых различных образцов вооружения и военной техники, которые аналогичны советским/российским. Да и словосочетание агентства Bloomberg «артиллерийские снаряды калибра 152-мм» звучит с точки зрения специалиста, надо прямо сказать, не совсем корректно.
Каким образом могла бы выглядеть российская заявка на получение от КНДР вооружения, военной и специальной техники, в первую очередь боеприпасов?
Сразу скажем, что подобный перечень — не более чем личное мнение автора (можно даже сказать, соображения на тему «если директором был бы я»).
Россия в первую очередь заинтересована в получении от КНДР следующих боеприпасов:
▪️100-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом;
▪️122-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом;
▪️152-мм выстрелы – от осколочно-фугасных снарядов до кассетных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами;
▪️122-мм неуправляемые снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град»;
▪️82-мм минометные выстрелы с осколочной миной;
▪️120-мм минометные выстрелы с осколочно-фугасной миной;
▪️ручные гранаты – оборонительные и наступательные;
▪️противотанковые и противопехотные мины самых различных модификаций;
▪️7,62-мм винтовочные патроны (различных модификаций – от патронов с пулей со стальным сердечником до снайперских патронов);
▪️5,45-мм патроны (от патронов с обыкновенной пулей до патронов с пулей повышенной пробиваемости);
▪️12,7-мм патроны – от патронов с пулей повышенной пробиваемости до патронов с зажигательной пулей мгновенного действия;
▪️14,5-мм патроны различных модификаций;
▪️23-мм патроны к зенитным установкам Сухопутных войск;
▪️различное имущество по военно-медицинской службе и службам тыла, в первую очередь снаряжение (стальные шлемы, бронежилеты и пр.).
Это, по моему мнению, самый короткий из всех возможных списков. На самом деле число позиций может составлять многие сотни. Но, вполне возможно, приведенный выше перечень — именно тот, с которого начались переговоры.
Как Москва, так и Пхеньян на данном этапе заинтересованы в расширении и углублении военно-технического сотрудничества, причем для обеих сторон оно наверняка будет весьма и весьма взаимовыгодным. Вполне возможно, часть расчетов за приобретение вооружения и военной техники будет осуществляться не в свободно конвертируемой валюте, а на основе бартерных сделок. Например, Пхеньян передает Москве боеприпасы, а Москва поставляет КНДР образцы вооружения и военной техники. И организует передачу технологий, в которых заинтересована Северная Корея.
В последнее время звучат мнения, что подобные переговоры и возможные поставки вооружения и военной техники из КНДР чреваты как минимум репутационными потерями для России. С этим невозможно согласиться. Во время ведения государством вооруженной борьбы, когда цена практически любого вопроса исключительно высока, все средства хороши. И пока российский оборонно-промышленный комплекс раскручивается на полные обороты, поставки боеприпасов из КНДР придутся как нельзя кстати.