Какое оружие Ким Чен Ын может дать России

Глава Минобороны России Сергей Шойгу и лидер КНДР Ким Чен Ын на «Выставке вооружений — 2023» в Пхеньяне, 27 июля 2023 года

Вечером 25 июля министр обороны России Сергей Шойгу прилетел в КНДР. Зарубежные аналитики полагают, что основная цель визита – переговоры о поставках северокорейского вооружения и военной техники в Россию. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок проанализировал, какое оружие Пхеньян может передать Москве.

Объявленной целью визита стало участие российского министра обороны в мероприятиях в честь годовщины завершения Корейской войны 1950-1953 годов, а также переговоры с представителями северокорейского военно-политического руководства.

26 июля Шойгу встретился с министром обороны КНДР Кан Сун Намом. Затем российского министра принял лидер республики Ким Чен Ын. По данным Минобороны РФ, в ходе беседы они обменялись мнениями по вопросам глобальной и региональной безопасности. После переговоров Ким Чен Ын и Шойгу осмотрели выставку вооружения и военной техники в Пхеньяне. Там были представлены, помимо прочего, межконтинентальные баллистические ракеты, боевые бронированные машины, беспилотные летательные аппараты.

Разумеется, детали и подробности переговоров станут известны не скоро (если вообще станут известны). Поэтому суждения о достигнутых результатах визита в КНДР могут в настоящее время основываться только на предположениях, версиях и гипотезах. Иными словами, сугубо личных мнениях.

По информации агентства Bloomberg, Россия может быть заинтересована в покупке у КНДР артиллерийских снарядов калибра 152-мм, которые совместимы с оружием советских времен. Публикация агентства появилась на фоне трехдневного визита в Пхеньян российской делегации во главе с Шойгу.

Однако, есть все основания предполагать, этот вопрос обстоит гораздо шире. И в Вооруженных силах КНДР намного больше самых различных образцов вооружения и военной техники, которые аналогичны советским/российским. Да и словосочетание агентства Bloomberg «артиллерийские снаряды калибра 152-мм» звучит с точки зрения специалиста, надо прямо сказать, не совсем корректно.

Каким образом могла бы выглядеть российская заявка на получение от КНДР вооружения, военной и специальной техники, в первую очередь боеприпасов?

Сразу скажем, что подобный перечень — не более чем личное мнение автора (можно даже сказать, соображения на тему «если директором был бы я»).

Россия в первую очередь заинтересована в получении от КНДР следующих боеприпасов:

▪️100-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом;

▪️122-мм выстрелы с осколочно-фугасным снарядом;

▪️152-мм выстрелы – от осколочно-фугасных снарядов до кассетных снарядов с кумулятивно-осколочными боевыми элементами;

▪️122-мм неуправляемые снаряды к реактивным системам залпового огня БМ-21 «Град»;

▪️82-мм минометные выстрелы с осколочной миной;

▪️120-мм минометные выстрелы с осколочно-фугасной миной;

▪️ручные гранаты – оборонительные и наступательные;

▪️противотанковые и противопехотные мины самых различных модификаций;

▪️7,62-мм винтовочные патроны (различных модификаций – от патронов с пулей со стальным сердечником до снайперских патронов);

▪️5,45-мм патроны (от патронов с обыкновенной пулей до патронов с пулей повышенной пробиваемости);

▪️12,7-мм патроны – от патронов с пулей повышенной пробиваемости до патронов с зажигательной пулей мгновенного действия;

▪️14,5-мм патроны различных модификаций;

▪️23-мм патроны к зенитным установкам Сухопутных войск;

▪️различное имущество по военно-медицинской службе и службам тыла, в первую очередь снаряжение (стальные шлемы, бронежилеты и пр.).

Это, по моему мнению, самый короткий из всех возможных списков. На самом деле число позиций может составлять многие сотни. Но, вполне возможно, приведенный выше перечень — именно тот, с которого начались переговоры.

Как Москва, так и Пхеньян на данном этапе заинтересованы в расширении и углублении военно-технического сотрудничества, причем для обеих сторон оно наверняка будет весьма и весьма взаимовыгодным. Вполне возможно, часть расчетов за приобретение вооружения и военной техники будет осуществляться не в свободно конвертируемой валюте, а на основе бартерных сделок. Например, Пхеньян передает Москве боеприпасы, а Москва поставляет КНДР образцы вооружения и военной техники. И организует передачу технологий, в которых заинтересована Северная Корея.

В последнее время звучат мнения, что подобные переговоры и возможные поставки вооружения и военной техники из КНДР чреваты как минимум репутационными потерями для России. С этим невозможно согласиться. Во время ведения государством вооруженной борьбы, когда цена практически любого вопроса исключительно высока, все средства хороши. И пока российский оборонно-промышленный комплекс раскручивается на полные обороты, поставки боеприпасов из КНДР придутся как нельзя кстати.