Пашинян считает, что миротворцы из РФ не выполняют «ключевые» цели в Нагорном Карабахе

Российские миротворцы на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Россию в том, что ее миротворцы не выполняют свои обязательства по контролю Лачинского коридора, заблокированного Азербайджаном. Он считает, что именно российская сторона допустила перекрытие единственной транспортной дороги, соединяющей Армению и Нагорный Карабах.

Недовольство Пашиняна

Никол Пашинян выступил на заседании правительства Армении. Он отметил, что с прошлой недели в Лачинском коридоре не разрешен кризис.

«Вследствие незаконной блокады Лачинского коридора со стороны Азербайджана в Нагорном Карабахе гуманитарная ситуация остается крайне напряженной. Сотни семей по-прежнему разделены <…> в Нагорном Карабахе нет ряда продуктов первой необходимости, в том числе наблюдается продовольственный дефицит», — сказал Пашинян.

По его мнению, «действия Азербайджана являются незаконными и грубо нарушают его международные обязательства». Он напомнил, что, согласно договору, заключенному 9 ноября 2020 года, «Лачинский коридор находится под контролем миротворческого контингента Российской Федерации», а Азербайджан гарантировал «безопасность движения транспортных средств и грузов».

«Это положение сегодня фактически не реализуется. Де-факто получается, что обязательства, зафиксированные трехсторонним заявлением, то есть контроль над Лачинским коридором, миротворческий контингент РФ не выполняет», — подчеркнул премьер Армении.

По его мнению, хотя виновником в сложившейся ситуации является Азербайджан, именно российская сторона обязалась не допускать подобного в регионе – именно в этом был «ключевой смысл» присутствия миротворцев из РФ в Лачинском коридоре.

Пашинян полагает, что необходимо активно работать над отправкой в Нагорный Карабах мониторинговых миссий ООН, ОБСЕ или Минской группы ОБСЕ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не согласился с доводами Пашиняна и заявил, что Российские миротворцы действуют в строгом соответствии с документами и делают все возможное для обеспечения порядка в Лачинском коридоре.

«Российские миротворцы делают все возможное для того, чтобы обеспечивать порядок и спокойствие на тех территориях, на которых они работают, и действуют они исключительно в соответствии с духом и буквой тех документов, которые были подписаны между сторонами», — сказал представитель Кремля на брифинге.

Блокировка Лачинского коридора

Лачинский коридор – шестикилометровый горный коридор, соединяющий Армению и Нагорный Карабах. Он расположен в Лачинском районе Азербайджана. В ноябре 2020 года, по результатам Второй Карабахской войны, в здесь был развернут миротворческий контингент Российской Федерации.

12 декабря азербайджанские СМИ сообщили, что местные активисты и журналисты проводят акцию протеста против незаконной, по мнению Баку, эксплуатации со стороны армян месторождений полезных ископаемых. Свое мнение они решили выразить на дороге, связывающей Шушу со Степанакертом. Армянский посол по особым поручениям Эдмон Марукян заявил, что представившиеся экологами азербайджанские граждане «перекрыли единственную дорогу, соединяющую Нагорный Карабах с Арменией».

13 декабря Министерство обороны России сообщило, что российский миротворческий контингент продолжает выполнять задачи в Нагорном Карабахе. По информации ведомства миротворцы из РФ круглосуточно мониторят обстановку в регионе «на тридцати наблюдательных постах» и обеспечивают «контроль за соблюдением режима прекращения огня».

«Двенадцатого декабря азербайджанской стороной заблокирована автомобильная дорога Степанакерт – Горис (Лачинский коридор – «Газета.Ru»). Командованием российского миротворческого контингента ведутся переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского автомобильного транспорта», — говорится в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что патрулируют три маршрута в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах, разминируют местность.

14 декабря Армения обратилась в Международный суд ООН и Европейский суд по правам человека из-за блокировки единственной автодороги, связывающей республику с Нагорным Карабахом.

«Сегодня Армения, в соответствии со Статутом Международного суда, проинформировала Суд о блокаде Азербайджаном Бердзорского (Лачинского) коридора и нарушении прав населения Арцаха (армянское название Нагорного Карабаха – «Газета.Ru»). Армения обратилась также в ЕСПЧ с просьбой применить в отношении Азербайджана обеспечительные меры и обязать его разблокировать Бердзорский (Лачинский) коридор», — сообщили в аппарате представителя Армении по международным правовым вопросам.

15 декабря официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжжарик заявил, что Антониу Гутерреш обеспокоен ситуацией в зоне Карабахского конфликта и призывает стороны обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сказала в тот же день на брифинге, что в Москве обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, рассчитывают, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено «в самое ближайшее время».