Друг Украины без военного опыта: что известно о новом министре обороны Британии Гранте Шэппсе

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак поставил Гранта Шэппса на место уходящего министра обороны Бена Уоллеса. Этот пост станет уже пятым министерским портфелем для 56-летнего политика с 2019 года. За свою карьеру Шэппс успел поработать с четырьмя премьерами, лишиться поста из-за скандала с Википедией и приютить у себя дома украинских беженцев. Чем известен новый министр обороны и повлияет ли его назначение на поддержку Украины — в материале «Газеты.Ru».

Король Великобритании Карл III одобрил назначение Гранта Шэппса на пост министра обороны Соединенного Королевства, сообщается на сайте британского кабмина. Тем самым монарх подтвердил решение премьер-министра королевства Риши Сунака, который заменил политиком уходящего главу Минобороны Бена Уоллеса.

Как отметили в пресс-службе британского кабмина, король был рад утвердить назначение Шэппса, который до этого занимал пост министра энергетики Великобритании. Помимо этого, британский монарх поддержал и другие перестановки в кабмине, в том числе переход руководства Минэнерго к Клэр Коутиньо — министру по делам детей Соединенного Королевства.

Антикризисный спикер

В британских СМИ решение Сунака по новому министру обороны восприняли условно позитивно. Так, The Telegraph называет Шэппса хорошим посредником, «Би-би-си» рассматривает политика как антикризисного спикера на фоне его опыта по защите решений кабмина в телеэфирах, а The Times указывает на дружеские связи политика с Украиной. При этом негативным моментом для его кандидатуры считается полное отсутствие опыта службы в армии.

Свою политическую карьеру Шэппс начал еще в начале 90-х годов прошлого века. Молодой предприниматель, открывший свое дело в 22 года, пытался пробиться сначала на местных, а затем и на парламентских выборах как кандидат от Консервативной партии. Парламентарием Шэппсу удалось стать по итогам голосования 2005 года, в тот же год он публично выступил в поддержку Дэвида Кэмерона как кандидата в лидеры консерваторов.

Собственно, с избранием Кэмерона премьером в 2010 году начнется и путь Шэппса в кабмине. За следующие шесть лет он успел побывать младшим министром по обеспечению жильем и местному самоуправлению, министром без портфеля, младшим министром международного развития и сопредседателем Консервативной партии.

С периодом правления Кэмерона связаны и самые крупные скандалы с участием политика. Во-первых, Шэппс столкнулся с критикой из-за того, что вместе с попаданием в кабмин вошел и в парламент под вымышленным именем Майкл Грин. Во-вторых, политик был понижен до младшего министра по международному развитию после скандала с правками в Википедии — лейбористы обвинили его неправомерных правках в статье о Карле Тернере, который требовал запуска расследования против политика.

В-третьих, крупным скандалом стала история 21-летнего Эллиота Джонсона, который был найден мертвым после обвинения активиста молодежной организации консерваторов Марка Кларка в запугивании. На фоне гибели человека Шэппс столкнулся с массовыми обвинениями в бездействии, так как был сопредседателем Консервативной партии. В итоге политик оставил пост младшего министра международного развития и должность в руководстве консерваторов.

«Политический назначенец»

Шэппс вернулся в правительство лишь в 2019 году, с приходом к власти Бориса Джонсона. Несмотря на то, что политик голосовал против Brexit (выхода Великобритании из состава Евросоюза), он публично поддерживал кандидатуру бывшего мэра Лондона в битве за пост лидера Консервативной партии и кресло премьера. В кабмине Джонсона он получил место министра транспорта Великобритании.

Осенью 2022 года, когда новым премьером стала Лиз Трасс, Шэппс вновь остался в правительстве, хотя голосовал за ее оппонента Риши Сунака. Вместо министра транспорта, он возглавил МВД Великобритании. По завершении 50-дневного правления Трасс, Шэппс вошел в правительство Сунака как министр энергетики и оставался на этом посту вплоть до назначения министром обороны — пятый министерский портфель для политика с 2019 года.

Как отметила в беседе с «Газетой.Ru» руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева, новый пост Шэппса стоит рассматривать как политических ход Сунака в преддверии выборов.

«Шэппс — политический назначенец, аппаратчик. У него нет, конечно, никаких знаний и опыта в военном деле.

Так же, как и у его преемницы на посту министра энергетики, это тоже стало чисто политическим назначением. Сунак готовится к парламентским выборам, он собирается тасовать свой кабинет так, чтобы взять лояльных себе людей. В этом плане британская пресса пишет о Шэппсе, что он очень хороший коммуникатор», — пояснила эксперт.

С точки зрения Ананьевой, в последнее время Консервативная партия находится в катастрофическом положении и неизвестно, смогут ли перестановки Сунака как-то исправить положение. Она добавила, что многие противники премьера даже хотят проигрыша на выборах, так как это приведет к отставке ее лидера и может помочь тори прийти в себя.

На украинском фронте без перемен

Получив место министра обороны Великобритании, Шэппс в первую очередь заявил о сохранении курса на всяческую поддержку Украины на фоне продолжения специальной военной операции России. В заявлении в соцсети X (ранее Twitter) он отметил, что с нетерпением ждет возможности помогать Киеву в его противостоянии с Россией.

Собственно, о неизменности курса Великобритании по Украине пишут и большинство местных СМИ. Более того, Шэппса называют одним из друзей Киева. Политик совершил официальный визит в украинскую столицу в середине августа, выступал за продвижение политики отказа от российских энергоресурсов по всему миру в качестве министра энергетики. Он даже приютил у себя дома семьи украинских беженцев. В ходе визита в Киев Шэппс побывал в детском саду, который посещал Никита, сын семьи мигрантов, проживающих у него.

В том, что назначение Шэппса министром обороны не поменяет внешнюю политику Великобритании, в том числе по Украине, уверена и Елена Ананьева из Института Европы РАН. По ее словам, в настоящее время такой сценарий выглядит нереальным.

«Внешнюю политику Великобритании, в том числе по Украине, это не изменит. Данное назначение с этим никак не связано. Изменение внешнеполитического курса по Украине просто невозможно, поскольку в Великобритании по этому поводу уже сложился двухпартийный консенсус. Сунак менять подход в этом плане не собирается», — подчеркнула эксперт.