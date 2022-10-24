«Его семья при деньгах»: британским премьером стал миллионер Сунак

24 октября завершилось голосование на пост лидера консерваторов и премьер-министра Великобритании. Необходимое количество голосов набрал только экс-глава Минфина страны Риши Сунак. Он станет самым молодым главой британского кабмина за последние 200 лет. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Новым премьер-министром Великобритании и лидером правящей Консервативной партии (Тори) станет бывший глава британского Минфина Риши Сунак.

Он остался единственным кандидатом на эту должность. Сунак — первый в истории глава правительства Великобритании индийского происхождения. Также Сунак первый премьер, который исповедует индуизм, как и вся его семья. На фотографии он с женой.

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Кроме того, 42-летний Риши Сунак будет самым молодым главой британского правительства за последние 200 лет. В 1813 году главой кабмина стал лорд Ливерпуль, которому тоже было 42 года. Но в 1783 году Питт-младший установил абсолютный рекорд, став премьером в 24 года.

Риши Сунак родился в Гэмпшире в семье потомков выходцев из Индии. В 2001-2004 годах работал аналитиком в американском инвестиционном банке Goldman Sachs, затем занимал должности в инвестиционных компаниях. В 2019 году его назначили на пост главного секретаря, а потом и канцлера британского Минфина.

В начале июля этого года он подал в отставку, так как был не согласен с действиями тогдашнего премьер-министра Бориса Джонсона. После этого Сунак решил участвовать в борьбе за пост главы британского правительства, но проиграл Лиз Трасс.

Сунак считает, что необходимо и дальше ужесточать санкции против России и ограничить число принимаемых мигрантов.

Уходящая премьер Соединенного Королевства Лиз Трасс поздравила Сунака. На назначение Сунака отреагировал также и кот Ларри, работающий в резиденции премьеров на Даунинг-стрит. «Риши Сунак становится премьер-министром. Его семья при деньгах, поэтому с завтрашнего дня в моем меню появятся икра и омары», – говорится на странице кота в Twitter.

По версии газеты The Sunday Times, вместе с супругой-дизайнером Сунак занимает 222-е место в списке богатейших людей Великобритании. Общее состояние оценивается в £730 млн.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал Риши Сунака специалистом во многих сферах и пошутил, что для России было бы лучше, чтобы Лиз Трасс осталась во главе британского правительства.

«С точки зрения разбалансировки экономической системы Британии Лиз Трасс сделала бы, видимо, больше, чем Сунак, который является специалистом в ряде очень многих сфер. Поскольку Лондон ставит перед собой задачу разбалансировки России, то для нас чем больше будет проблем у британского правительства внутри страны, чем больше они будут заниматься собственными вопросами, тем меньше они будут осуществлять провокации в отношении РФ. Поэтому я бы лично в скобочках, в порядке шутки, но в каждой шутке есть доля правды, сказал, что лучше бы Лиз Трасс поруководила еще несколько месяцев», — сказал он.

Новиков отметил, что взаимоотношения Великобритании и России при новом премьере не изменятся.

«Для нас, для Российской Федерации это не сулит никаких кардинальных перемен во взаимоотношениях. Поскольку Лондон очень четко солидаризируется с Вашингтоном в проведении антироссийского курса. Наличие на посту Бориса Джонсона, Лиз Трасс или Сунака на позицию Лондона никак не повлияет», — заключил депутат.

Внеочередные выборы

20 октября Лиз Трасс объявила об уходе с поста премьер-министра Великобритании. Эту должность она занимала 45 дней – самый короткий срок за всю историю британских кабминов.

После этого Консервативная партия объявила о перевыборах, изменив процесс таким образом, чтобы можно было их провести в максимально короткий срок.

Основное условие для кандидатов — набрать 100 голосов от однопартийцев до 14:00 (16:00 мск) понедельника, 24 октября.

Соперницей бывшего главы Минфина Риши Сунака в гонке за кресло главы консерваторов и премьер-министра Соединенного Королевства была лидер Палаты общин Пенни Мордонт.

Ее команда до последнего утверждала, что «продолжает общаться с коллегами со всей партии и стремится к победе», пишет Sky News. Но за выходные число парламентариев, которые публично поддержали ее, не превысило 20 человек.

Не набрав достаточного количества голосов, она сняла свою кандидатуру с выборов, что позволило Сунаку стать единственным претендентом на кресло премьера. Как сообщает Sky News, Сунака поддержали больше половины соратников по Консервативной партии в парламенте Британии.

В том, что победит бывший глава Минфина, букмекеры не сомневались. Они заявляли о вероятности в 95%.

Бывший премьер Великобритании Борис Джонсон также мог стать одним из кандидатов. Однако многие консерваторы и поддерживающие Джонсона издания посчитали, что его возвращение грозит катастрофой, потому что у него было слишком много ошибок, чтобы начать все сначала, пишет Washington Post.

В воскресенье, 23 октября, Борис Джонсон официально объявил, что не будет баллотироваться на пост британского премьера. В ответ на это Сунак сказал, что ценит заслуги Джонсона в распределении вакцин во время пандемии, поддержке Киева и в выходе Великобритании из ЕС: «Мы всегда будем ему благодарны за это».