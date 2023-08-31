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«Бесславно покинул поле боя». В России отметили отставку министра обороны Британии

Министр обороны Великобритании Уоллес ушел в отставку

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Бен Уоллес

Бен Уоллес

Global Look Press
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку, премьер-министр Риши Сунак ее принял. Уходя, Уоллес заявил о намерении «инвестировать» в другие сферы жизни и «исследовать новые возможности». Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала экс-министра «агентом 006», бесславно покидающим поле боя. Бен Уоллес неоднократно выступал за сдерживание Москвы, а однажды грозился тем, что шотландские гвардейцы могут «надрать зад» руководству России. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес подал в отставку. Соответствующее обращение он направил премьер-министру Великобритании Риши Сунаку.

«После долгих размышлений я принял решение попросить о разрешении уйти в отставку. Я занял свой [государственный] пост в 2005 году, после стольких лет мне пора инвестировать в те сферы жизни, которыми я пренебрегал, и исследовать новые возможности», — говорится в письме Уоллеса.

В своем письме Риши Сунаку Уоллес отметил, что его работа требовала включенности в режиме 24/7. Уходящий министр перечислил угрозы, с которыми пришлось иметь дело его ведомству: распространением коронавирусной инфекции, отравление в Солсбери, эвакуация военного контингента из Афганистана, события на Украине, распространение сетевого червя WannaCry.

По мнению Уоллеса, во всех этих ситуациях вооруженные и разведывательные силы показали себя с лучшей стороны. А благодаря солидным инвестициям ведомство превратилось в современную эффективную структуру.

«Соединенное Королевство уважают во всем мире за наши Вооруженные силы, и это уважение только возросло после войны на Украине, — написал Уоллес. — Знаю, вы согласны со мной, что нельзя возвращаться ко временам, когда оборона рассматривалась как необязательная статья расходов, когда на вооруженных силах экономили. Я искренне верю, что в следующем десятилетии мир станет еще более небезопасным и нестабильным».

Сунак принял отставку

Риши Сунак принял отставку Уоллеса, заявив, что тот служил своей стране с усердием. Премьер заявил, что особенно горд как он руководил реакцией Великобритании на украинские события. По мнению Сунака, Уоллес здесь сыграл «жизненно важную роль в мобилизации поддержки Украины внутри страны и за рубежом».

«Я полностью понимаю ваше решение уйти в отставку после 8-летней работы на министерских должностях, — написал Сунак. — Как вы сказали, работа, которую вы выполняли, требовала, постоянной включенности. Но я знаю, что вам есть что предложить общественной жизни как здесь, так и за рубежом. Вы покидаете свой пост с моей благодарностью и уважением».

«Агент 006 бесславно покинул поле боя»

«Попрощаемся с персонажем, виновным в заражении украинских земель радиацией через поставки киевскому режиму снарядов с обедненным ураном. Агент 006 бесславно покинул поле боя», — написала в своем Telegram-канале официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

О намерении передать Украине бронебойные снаряды с обедненным ураном объявляла заместитель министра обороны Аннабель Голди в марте этого года. В апреле эту информацию подтвердил заместитель министра обороны Джеймс Хиппи, не уточнив, где ВСУ применяют такие боеприпасы. Президент России Владимир Путин говорил, что Россия будет вынуждена реагировать на поставки боеприпасов с обедненным ураном «соответствующим образом».

Уже известно, что на посту главы Минобороны Бена Уоллеса сменит Грант Шеппс. До этого назначения Шеппс занимал должность министра энергетической и углеродной безопасности, а еще ранее возглавлял министерство внутренних дел Великобритании.

Лыжник, гвардеец, несостоявшийся генсек НАТО

Роберт Бен Лобан Уоллес родился 15 мая 1970 года в Фарнборо (графство Хэмпшир, Великобритания). Окончил школу Миллфилд в Сомерсете. Затем уехал работать инструктором по лыжам в Австрию, потом — в США, где прожил с родителями семь лет.

В 19 лет Уоллес поступил в Королевскую военную академию в Сандхерсте, затем — на службу в Шотландскую гвардию. За восемь лет в армии он служил в Северной Ирландии, Германии, на Кипре и в Центральной Америке.

В 1999 – 2003 годах был депутатом регионального парламента Шотландии от Консервативной партии. Затем переселился в графство Ланкашир и в 2005 году был избран в Палату общин, переизбирался в 2010, 2015, 2017 и 2019 годах. В 2010 – 2012 годах был личным парламентским секретарем министра юстиции Кена Кларка. В 2015–2016 годах занимал пост государственного министра по делам Северной Ирландии. На референдуме по Брекситу выступал за сохранение членства в сообществе. В 2016 – 2019 годах был госминистром в Министерстве внутренних дел, курировал вопросы безопасности и противодействия экономическим преступлениям.

С 2019 года Уоллес — министр обороны. В ноябре 2019 года он называл Россию главной угрозой для НАТО и заявил, что противостоять ей можно лишь с помощью укрепления международного сотрудничества.

11 февраля 2022 года состоялся первый визит главы британского оборонного ведомства в Россию более чем за 20 лет — Бен Уоллес встретился в Москве с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

«Шотландские гвардейцы надрали зад царю Николаю I в 1853 году в Крыму, мы всегда можем повторить», — говорил Уоллес во время беседы с военнослужащими в здании Конной гвардии в Вестминстере в феврале 2022 года.

После начала спецоперации на Украине Уоллес объяснил, что стратегией его ведомства является «поражение России». «Путин должен потерпеть поражение на Украине. Вторжение должно провалиться, а Украина должна решить, когда она захочет согласиться на мир. Мы сделаем все возможное, чтобы оказать украинцам поддержку», — заявлял он.

В июле 2023 года Уоллес заявил, что странам Запада хочется услышать от Украины слова благодарности за поставки оружия и военной техники. «Мы не Amazon», — говорил Уоллес, потом, впрочем, заявив, что его слова неправильно истолковали.

СМИ называли Уоллеса одним из вероятных претендентов на пост генсека НАТО взамен Йенсу Столтенбергу, однако тот сохранил свой пост.

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