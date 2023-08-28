«Закроем все погранпереходы»: Польша и страны Балтии потребовали вывести «Вагнер» из Белоруссии

Соседние с Белоруссией Польша, Литва и Латвия, а также Эстония, потребовали от Лукашенко вывести с территории Белоруссии бойцов ЧВК «Вагнер». В противном случае страны угрожают закрыть границы. Белорусский президент еще на прошлой неделе заявил, что «Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось». По оценкам Лукашенко, всего в стране находятся около 10 тыс. бойцов этой компании. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Опасение критического инцидента

Министры внутренних дел Польши, Латвии, Литвы и Эстонии в совместном заявлении потребовали от Белоруссии выдворить с территории страны ЧВК

«Вагнер», написало агентство Reuters со ссылкой на заявление главы МВД Польши Мариуша Каминьского.

По словам Каминьского, документ приняли по итогам его встречи с коллегами из Прибалтийских стран. Он назвал ЧВК «Вагнер» «очень опасной группой».

«Мы приняли заявление. Мы потребовали от властей в Минске немедленного оставления группой «Вагнер» территории Белоруссии, а также немедленного оставления приграничной территории нелегальными мигрантами, которых туда стягивают белорусские службы», — сказал Каминьский.

Как подчеркнул глава польского МВД, Польша, Литва и Латвия полностью закроют свои границы с Белоруссией в случае возникновения «критического инцидента» с участием наемников ЧВК. Эти страны стали заявлять о варианте полного закрытия границ почти сразу после переброски ЧВК «Вагнер» в Белоруссию в конце июня.

«Если сложится критическая ситуация, инцидент, независимо от того, на польской, литовской или латвийской границе с Белоруссией, мы немедленно примем меры. Будут закрыты все погранпереходы, которые до сих пор открыты», - сказал Каминьский, подчеркнув, что в виду имеются как пассажирские, так и грузовые перевозки.

10 тысяч опасных человек

По информации Каминьского, на территории Белоруссии находятся несколько тысяч «вагнеровцев», которые «в высшей степени опасны и представляют вполне реальную угрозу безопасности» для граждан республики и всего региона.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на прошлой неделе оценил численность этой ЧВК в стране на уровне 10 тыс. человек. Тогда он заявил, что бойцы группы «Вагнер» не покидают Белоруссию и продолжат работать на территории республики.

«И эти снимочки из космоса, что мы что-то демонтируем… Почему мы лишние палатки убираем — столько не надо», — сказал глава государства, объяснив снижение численности «Вагнера» на территории Белоруссии решением некоторых уехать в отпуск или «жить в стороне».

В то же время Лукашенко отметил, что ядро «Вагнера» останется в Белоруссии. ««Вагнер» жил, «Вагнер» жив и «Вагнер» будет жить в Беларуси, как бы кому-то это ни не хотелось. Мы еще с Пригожиным выстроили систему, как будет у нас располагаться «Вагнер», — сказал президент, комментируя падение самолета бывшего главы ЧВК Евгения Пригожина в Тверской области.

«Вагнер» в Белоруссии

Бойцы ЧВК «Вагнер» оказались в Белоруссии в самом конце июня, после попытки мятежа под руководством Пригожина. В июле Лукашенко пожаловался Путину на «вагнеровцев», «которые хотят идти на Варшаву». «Может быть, и не следовало бы говорить, но скажу. Нас стали напрягать вагнеровцы: «Хочется на Запад. Разрешите нам. <...> Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув»», — сказал тогда Лукашенко. Заместитель главы МВД Польши Павел Яблонский в начале августа заявил, что наемники этой частной военной компании пытались проникнуть на территорию Польши из Белоруссии, из-за чего Варшава рассматривает вариант полного закрытия границы с этой страной.

Главы МВД Польши, Латвии, Литвы и Эстонии потребовали выдворить ЧВК «Вагнер» из Белоруссии после того, как 23 августа частный самолет Embraer Legacy, принадлежащий основателю ЧВК «Вагнер» Пригожину, упал вблизи населенного пункта Куженкино в Тверской области. Борт совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург. По данным Росавиации, Пригожин числился среди пассажиров авиалайнера. По факту крушения этого самолета начали расследование.

24 августа президент Владимир Путин назвал Пригожина «человеком сложной судьбы» и «талантливым бизнесменом», но отметил, что тот совершал «серьезные ошибки». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на следующий день призвал общественность ждать официальных результатов генетической экспертизы останков, изъятых из самолета бизнесмена Евгения Пригожина. По словам Пескова, до сих пор в Кремле не получили официального подтверждения гибели основателя ЧВК «Вагнер», что заметно и по комментариям президента. При этом в понедельник представитель Кремля заявил, что решение вопроса похорон Пригожина будет зависеть прежде всего от его родных.