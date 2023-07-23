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Между самолетами. Папа Римский пригласил патриарха Кирилла на встречу в московский аэропорт

Папа Римский Франциск предложил патриарху Кириллу встретиться в аэропорту Москвы

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и папа римский Франциск

Сергей Пятаков/РИА Новости
Глава Союза староверов Севастьянов рассказал о возможности встречи папы Римского Франциска и патриарха Кирилла. По его словам, они могут «пересечься» в конце августа или начале сентября в одном из аэропортов Москвы, когда понтифик полетит в Монголию. Прошлая встреча папы Римского и патриарха, намеченная на лето 2022 года, была отменена из-за СВО. «Газета.Ru» разбиралась, с чем связана инициатива понтифика.

Папа Римский Франциск предложил Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу провести встречу в одном из аэропортов Москвы во время остановки самолета понтифика на дозаправку при полете в Монголию или на обратном пути. Об этом агентству ТАСС рассказал председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов. Он утверждает, что ему это известно из личной беседы с папой Римским.

«Папа предлагает, чтобы не откладывать в долгий ящик, встретиться с патриархом Кириллом в одном из аэропортов Москвы,

в Домодедово или Внуково, когда он полетит в Монголию. Тогда он должен будет в Москве в одном из аэропортов сесть на дозаправку», — сказал Севастьянов.

Как отметил источник, аэропорт — это нейтральная зона.

Встреча в таком месте не должна вызвать противодействия тех, кто не согласен с визитом понтифика в Россию.

По его словам, при согласии патриарха она может состояться 31 августа, когда папа Римский полетит с визитом в Монголию, или 4 сентября — по пути из Восточной Азии.

Контакты с патриархом Кириллом

Впервые патриарх Кирилл и папа Римский Франциск встретились в 2016 году в аэропорту кубинской Гаваны.

Глава Русской православной церкви (РПЦ) и папа Римский должны был встретиться лично в июне 2022 года в столице ИзраиляИерусалиме. Но в апреле прошлого года — через два месяца после начала специальной военной операции России на Украине — понтифик сообщил об отмене встречи и ее переносе на неопределенный срок. В то же время он назвал свои отношения с патриархом «очень хорошими».

«Сожалею, что Ватикану пришлось отложить вторую встречу с патриархом Кириллом, которую мы запланировали на июнь в Иерусалиме.

Но наша дипломатия понимала, что наша встреча в это время может привести к большой путанице», — сказал Франциск тогда.

После отмены встречи главы церквей несколько раз общались по телефону, в том числе обсуждали конфликт на Украине.

Встреча с Путиным и Зеленским

Франциск после 24 февраля 2022 года не раз говорил о своем желании посетить и Россию, и Украину. Предполагаемый визит в российскую столицу летом 2022 года обсуждали государственный секретарь Ватикана, кардинал Пьетро Паролин, и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Понтифик также выражал желание лично встретиться с президентом России Владимиром Путиным.

С украинским президентом Владимиром Зеленским Франциск встречался в мае 2023 года в Ватикане.

Зеленский отметил тогда, что Украина «очень заинтересована» в привлечении Ватикана к реализации своего варианта мирной инициативы по разрешению конфликта.

Затем 6 июня украинский лидер провел встречу в Киеве с посланником папы римского по урегулированию российско-украинского конфликта, кардиналом Маттео Дзуппи. По словам Зеленского, они обсудили гуманитарное взаимодействие в рамках реализации украинской «формулы мира».

С патриархом Кириллом Дзуппи встречался 29 июня в московском Даниловом монастыре.

Они тоже обсуждали гуманитарные инициативы. В Ватикане назвали визит «поощрением жестов человечности», которые могут способствовать урегулированию сложившейся ситуации и поиску путей достижения справедливого мира.

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