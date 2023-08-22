«Россия обогнала Германию». О чем говорили на совете по нацпроектам

Россия вошла в топ-5 крупнейших экономик мира, доходы населения выросли на 4,7%, МРОТ вырастет на 18,5% в 2024 году, заявил Владимир Путин. Глава Минфина Силуанов объявил о подготовке законопроекта об обмене замороженных активов россиян. Вице-премьер Голикова сообщила о снижении рождаемости на 2,3% за шесть месяцев. Детали заседания совета по нацпроектам – в материале «Газеты.Ru».

Президент России Владимир Путин провел заседание совета по стратегическому развитию и национальным проектам, в ходе которого призвал продолжать реализацию долгосрочных планов до 2030 года.

Как заявил глава государства, по итогам прошлого года Россия вошла в пятерку крупнейших экономик мира, несмотря на «пессимистические прогнозы» экспертов.

«По данным Всемирного банка, Российская Федерация вышла вперед, обогнала Федеративную Республику Германия по паритету покупательной способности, по объему экономики», – сказал президент.

Он отметил, что экономический рост начался в третьем квартале 2022 года и сейчас сохраняет устойчивые темпы. Так, по словам президента, во втором квартале текущего года ВВП страны вырос на 4,9% по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года, наиболее высокие темпы роста – у отраслей, не связанных с добычей ресурсов.

«Наши производители занимают новые рыночные ниши, в том числе те, которые западные компании сами нам и освободили», – подчеркнул Путин.

Кроме того, президент заявил о снижении дефицита федерального бюджета во втором квартале «почти в восемь раз», до 264 млрд рублей. Российские власти ожидают, что в третьем квартале бюджет будет профицитным, а в целом за год расходы превысят доходы на 2% ВВП.

Рост зарплат и МРОТ

Реальные располагаемые доходы россиян выросли в среднем на 4,7% за первые шесть месяцев 2023 года, сообщил Путин. По его словам, растут и средние зарплаты – они увеличились на 4,2%. При этом он призвал повышать зарплаты в бюджетной сфере, чтобы они были сопоставимы со средними по экономике.

В свою очередь вице-премьер Татьяна Голикова объявила о планах увеличить фонды оплаты труда бюджетников на сумму 30,7 млрд рублей, соответствующие распоряжения должны быть переданы на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину «в ближайшее время».

Путин заверил, что в России продолжат повышать минимальный размер оплаты труда, социальные выплаты, пособия и пенсии. Так, МРОТ с 1 января 2024 года будет проиндексирован на 18,5%, что выше темпов инфляции и скорости роста зарплат в стране, отметил президент. Он добавил, что это должно «позитивно отразиться на доходах порядка 4,8 млн работников».

Одной из главных задач глава государства счел сдерживание роста цен: он поручил правительству и Банку России «держать ситуацию на постоянном контроле и соответствующим образом выстраивать экономическую политику».

Обмен замороженных активов

Министр финансов России Антон Силуанов в ходе заседания совета сообщил о завершении разработки указа об обмене заблокированными активами российских и иностранных инвесторов.

«У нас сегодня заблокированы активы более 3,5 млн российских граждан на сумму 1,5 трлн рублей <...> Мы предусматриваем начало обмена активов наших граждан на активы иностранных инвесторов», – заявил глава Минфина.

Он подчеркнул, что на первом этапе планируется разморозка счетов розничных инвесторов на 100 млрд рублей, и попросил главу государства поддержать данное решение. По словам министра, решение проблемы замороженных активов является одной из задач «по восстановлению доверия к финансовому рынку».

Сам Путин в своем обращении к участникам заседания обратил внимание на рост волатильности на мировых финансовых рынках, заявив, что это «затрудняет принятие инвестиционных решений со стороны бизнеса, предприятий, граждан». Президент призвал правительство и Центробанк ограничивать «непродуктивный, спекулятивный» спрос, контролировать отток капитала и отслеживать поведение основных участников рынка.

Рождаемость упала, продолжительность жизни выросла

Ситуация с рождаемостью в России остается сложной, на свет появляется меньше детей, чем год назад, отметил глава государства. По словам вице-премьера страны Татьяны Голиковой, рождаемость за первые шесть месяцев 2023 года снизилась на 2,3%.

«Это объясняется теми демографическими спадами, которые были в 1990-е годы», – пояснила зампред правительства.

При этом она заявила, что смертность за аналогичный период сократилась на 12,9%, достигнув «доковидных» показателей. Глава государства в свою очередь добавил, что ожидаемая продолжительность жизни в России в текущем году превысила 73 года, также вернувшись к допандемийному уровню.

В рамках заседания президент призвал коллег оказать поддержку региональным программам по повышению рождаемости и анонсировал запуск с 1 сентября пилотного проекта по созданию единой системы социальной и медицинской помощи матерям-одиночкам и полным семьям с детьми.