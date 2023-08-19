Атака на Крым. Военная операция на Украине, день 542-й

ВСУ за ночь выпустили по Новой Каховке, Великой Лепетихе и другим населенным пунктам Херсонской области 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться. Об этом глава МИД рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».
Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что старается не допустить втягивания своей страны в украинский конфликт. Он подтвердил, что в рамках этих усилий немецких солдат на Украине не будет. Заявления прозвучали во время дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.
Некоторые американские военные и чиновники администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к стратегии Украины, которая подразумевает удары по аннексированному РФ Крыму с целью нарушения цепочек российской военной логистики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.
Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект заявления, в котором говорится о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок.
Подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку Вооруженных сил Украины на населенный пункт Никольское в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 44 раза обстреливали территорию ДНР, выпустив 150 боеприпасов, 6 мирных жителей погибли, 11 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.
Общая помощь стран Запада режиму президента Украины Владимира Зеленского за год специальной военной операции превысила $160 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».
«Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике», — сказал глава МИД РФ.
Министр иностранных дел РФ Сергей ЛавровПресс-служба МИД РФ/РИА Новости
⚡️ВСУ попытались ударить по Крыму ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.
«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — сообщили в Минобороны РФ.