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Общая помощь стран Запада режиму президента Украины Владимира Зеленского за год специальной военной операции превысила $160 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике», — сказал глава МИД РФ.