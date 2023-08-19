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Политика

Атака на Крым. Военная операция на Украине, день 542-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 542-й день

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Константин Михальчевский/РИА Новости
ВСУ попытались ударить по Крыму ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант, российские средства ПВО ее сбили. Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что общая зарубежная помощь Киеву за год превысила $160 млрд. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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09:00

ВСУ за ночь выпустили по Новой Каховке, Великой Лепетихе и другим населенным пунктам Херсонской области 30 снарядов из ствольной артиллерии, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя экстренных служб региона.

08:52

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не видит перспектив для переговоров между Москвой и Киевом. По его мнению, все призывы Запада на этот счет являются тактической уловкой, чтобы дать Украине возможность перегруппироваться. Об этом глава МИД рассказал в интервью журналу «Международная жизнь».

08:49

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что старается не допустить втягивания своей страны в украинский конфликт. Он подтвердил, что в рамках этих усилий немецких солдат на Украине не будет. Заявления прозвучали во время дискуссии, организованной газетой Augsburger Allgemeine.

08:46

Некоторые американские военные и чиновники администрации президента США Джо Байдена скептически относятся к стратегии Украины, которая подразумевает удары по аннексированному РФ Крыму с целью нарушения цепочек российской военной логистики. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.

08:40

Депутаты Верховной рады Украины подготовили проект заявления, в котором говорится о недопустимости прекращения конфликта с Россией путем каких-либо территориальных уступок.

08:25

Подразделения группировки войск «Восток» отразили атаку Вооруженных сил Украины на населенный пункт Никольское в ДНР. Об этом сообщил начальник пресс-центра группировки Олег Чехов.

08:24

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за сутки 44 раза обстреливали территорию ДНР, выпустив 150 боеприпасов, 6 мирных жителей погибли, 11 получили ранения. Об этом сообщает ТАСС.

08:19

Общая помощь стран Запада режиму президента Украины Владимира Зеленского за год специальной военной операции превысила $160 млрд. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью журналу «Международная жизнь».

«Огромные суммы, особенно с учетом тяжелой ситуации в мировой экономике», — сказал глава МИД РФ.

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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости
08:15

Президент России Владимир Путин провел совещание в штабе группировки СВО в Ростове-на-Дону.

08:06

⚡️ВСУ попытались ударить по Крыму ракетой комплекса С-200, переоборудованной в ударный вариант.

«Российскими средствами ПВО украинская ракета была своевременно обнаружена и сбита в воздухе. Жертв и разрушений на земле нет», — сообщили в Минобороны РФ.

08:00

Здравствуйте, дорогие читатели! «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию по событиям 542-го дня специальной военной операции РФ на Украине.

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