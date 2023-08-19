Из-за атаки БПЛА на аэродром в Новгородской области поврежден самолет. Дрон могли запустить из России

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что утром 19 августа киевский режим атаковал военный аэродром в Новгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа.
По данным ведомства, дрон заметили на аэродроме и поразили из стрелкового оружия.
«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», – говорится в посте.
В министерстве добавили, что в результате произошедшего был поврежден один самолет.
Обстановка в Новгородской области
Губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале подтвердил информацию о нападении на аэродром Сольцы в 10:00.
«Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», – написал чиновник.
Никитин выразил уверенность, что действия украинской стороны не останутся без ответа.
Глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев в 14:38 в Telegram-канале сообщил, что все мероприятия по ликвидации последствий атаки беспилотника завершены.
«Мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает, все организации работают в штатном режиме», – подчеркнул Тимофеев.
БПЛА могли запустить с территории РФ
Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что коптерный дрон запустили с российской территории.
По мнению эксперта, подобные БПЛА имеют небольшую дальность полета. В основном они занимаются разведкой, при этом оператор использует камеры для нанесения ударов.
Кнутов уточнил, что у подобных аппаратов короткое время полетов, при этом они способны нести до трех противотанковых боеприпасов и поражать бронетехнику сверху.
«Сказать, что с территории Украины до Новгородской области могли такие дроны прилететь, я бы не стал. Те данные, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что эти дроны с территории Украины до территории России не долетят», – сказал специалист.
Он предположил, что Киев мог создать модификацию коптерного дрона, однако, по его словам, это не имеет смысла, так как у Службы безопасности Украины есть беспилотники самолетного типа.
Вторая атака за день
Днем 19 августа БПЛА самолетного типа подавили над Красногорском в Московской области, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале.
«Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск», – говорится в посте.