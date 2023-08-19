Из-за атаки БПЛА на аэродром в Новгородской области поврежден самолет. Дрон могли запустить из России

В Новгородской области украинский беспилотник атаковал аэродром. В результате произошедшего возникло возгорание, один самолет был поврежден. Военный эксперт рассказал об особенностях коптерного дрона, который использовался при атаке, и предположил, что он был запущен с территории РФ.

Минобороны России в своем Telegram-канале сообщило, что утром 19 августа киевский режим атаковал военный аэродром в Новгородской области с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) коптерного типа.

По данным ведомства, дрон заметили на аэродроме и поразили из стрелкового оружия.

«В результате теракта на территории аэродрома возникло возгорание на стоянке самолетов, которое было оперативно ликвидировано пожарными расчетами», – говорится в посте.

В министерстве добавили, что в результате произошедшего был поврежден один самолет.

Обстановка в Новгородской области

Губернатор региона Андрей Никитин в Telegram-канале подтвердил информацию о нападении на аэродром Сольцы в 10:00.

«Ситуация в регионе спокойная, контролируемая, все необходимые меры безопасности предприняты», – написал чиновник.

Никитин выразил уверенность, что действия украинской стороны не останутся без ответа.

Глава Солецкого муниципального округа Максим Тимофеев в 14:38 в Telegram-канале сообщил, что все мероприятия по ликвидации последствий атаки беспилотника завершены.

«Мирному населению и инфраструктуре ничто не угрожает, все организации работают в штатном режиме», – подчеркнул Тимофеев.

БПЛА могли запустить с территории РФ

Военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов в разговоре с «Лентой.ру» допустил, что коптерный дрон запустили с российской территории.

По мнению эксперта, подобные БПЛА имеют небольшую дальность полета. В основном они занимаются разведкой, при этом оператор использует камеры для нанесения ударов.

Кнутов уточнил, что у подобных аппаратов короткое время полетов, при этом они способны нести до трех противотанковых боеприпасов и поражать бронетехнику сверху.

«Сказать, что с территории Украины до Новгородской области могли такие дроны прилететь, я бы не стал. Те данные, которые есть на сегодняшний день, говорят о том, что эти дроны с территории Украины до территории России не долетят», – сказал специалист.

Он предположил, что Киев мог создать модификацию коптерного дрона, однако, по его словам, это не имеет смысла, так как у Службы безопасности Украины есть беспилотники самолетного типа.

Вторая атака за день

Днем 19 августа БПЛА самолетного типа подавили над Красногорском в Московской области, сообщает военное ведомство в своем Telegram-канале.

«Дежурными силами ПВО беспилотный летательный аппарат был своевременно обнаружен, подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение в безлюдном районе рядом с населенным пунктом Путилково городского округа Красногорск», – говорится в посте.