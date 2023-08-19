Боррель обозвал Россию «бензоколонкой с атомной бомбой». Захарова ответила главному дипломату ЕС

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в интервью назвал РФ «экономическим карликом» и «бензоколонкой с атомной бомбой», в ответ официальный представитель МИД Мария Захарова сравнила ЕС с банкротом, а слова коллеги сочла проявлением зависти и беспомощности. «Газета.Ru» узнала у экономиста Михаила Беляева, кто из двух дипломатов ближе к истине.

«Россия похожа на заправочную станцию»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью испанской газете El Pais назвал РФ «экономическим карликом».

«Китай – настоящий геополитический игрок, в то время как Россия – экономический карлик, она похожа на заправочную станцию, у владельца которой есть атомная бомба», — высказался дипломат.

В интервью Боррель признал, что между Китаем и ЕС есть разногласия.

«Мы близки с США, но это не значит, что у нас нет своих интересов», — отметил чиновник.

Он добавил, что Евросоюз не заинтересован в «биполярном мире», поскольку это приведет к двум конкурирующим технологическим системам, между которыми придется делать выбор.

«ЕС похож на банкрота, который разорился»

Боррель позволил себе оскорбительно высказаться в адрес России от зависти и беспомощности, а само объединение европейских стран стало походить на банкрота после отказа от российского газа, написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram.

«ЕС похож на банкрота, который разорился, перестав заправляться качественным топливом по средствам. Наше топливо при нас, и мы им еще и торгуем. А есовский бизнес перетек за океан», — отметила дипломат.

Ядерным арсеналом, по словам Захаровой, обладает только одна страна ЕС, остальные так и не смогли его произвести. «Нечем гордиться, вот и исходят злостью», — резюмировала она.

Вероятно, представитель МИД имела в виду Францию. Кроме этой страны ядерное вооружение есть у США, Китая, России, Великобритании, Индии, Израиля, Пакистана и Северной Кореи.

Захарова также порекомендовала людям, которые не в состоянии определиться со своей гендерной принадлежностью, «помалкивать до окончательной самоидентификации».

Что говорят экономисты?

В разговоре с «Газетой.Ru» экономист Михаил Беляев не согласился со словами Борреля:

«Если смотреть по формальным показателям, то у нас и в экономическом комплексе, и в структуре баланса доминирует топливно-энергетический комплекс. И формально по произведенному ВВП мы в процентном отношении занимаем не так много места, у нас не такие большие показатели. Тем не менее Боррелю надо было бы знать, что по свежим цифрам, которые были недавно опубликованы, по паритету покупательной силы, по объему валового внутреннего продукта мы вышли вообще на пятое место в мире».

Он добавил, что такие показатели указывают на то, что РФ — это «не совсем экономический карлик». Эксперт назвал метафору Борреля «совершенно однобокой» и «тенденциозной».

По его мнению, Боррель повторил то, что говорилось давно, когда после перестройки Россия действительно была страной с «рыхлой экономикой», но с достаточным вооружением. В настоящее время это не так. Экономист посоветовал дипломату ЕС читать более свежие источники и добавил, что в словах Захаровой есть доля правды.

«Если снять эмоциональный налет, то действительно европейские страны дошли до тупика своего развития. Уже полностью насыщен, перенасыщен Европейский континент. И мы видим, что привычка европейских стран жить хорошо за счет развитого экономического состояния уже уходит в прошлое. То есть они продолжают пытаться жить также при том, что они не имеют уже на это экономического основания. Если называть все своими именами, то это можно называть банкротством», — сделал вывод эксперт.

Цветущий среди джунглей сад

На открытии Европейской дипломатической академии в Брюгге в октябре прошлого года Боррель сравнил Европу с «цветущим садом», а другие континенты — с «джунглями».

По его мнению, в ЕС создана наилучшая из когда-либо созданных человеком комбинаций политической свободы, экономического процветания и социального сплочения.

«Остальной мир, большая часть других стран мира — это джунгли.

А джунгли могут совершить вторжение в сад. Садовники должны заботиться о саде, но они не будут его защищать при помощи выстраивания стен», — заявил Боррель.

В ряде стран его высказывание было воспринято негативно. Например, МИД ОАЭ посчитал его слова расистскими. После этого дипломат извинился:

«Некоторые неверно истолковали эту метафору как [проявление] «колониального европоцентризма». Прошу прощения, если это кого-то обидело. Я считаю и говорил, к примеру, на прошлой неделе послам стран ЕС, что мы часто излишне европоцентричны, нам следует быть скромнее и лучше узнать остальной мир».