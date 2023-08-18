Bild узнал о подготовке новой зерновой сделки. Ее могут заключить в выходные

Россия, Турция и Катар готовятся заключить новое зерновое соглашение, утверждает издание Bild. Сделка может быть заключена уже в эти выходные. Никаких официальных заявлений по этому поводу российские власти не делали, однако Bild пишет, что российское зерно в рамках соглашения будет поставляться в бедные страны, преимущественно африканские. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Россия, Турция и Катар готовят новое соглашение вместо разорванной зерновой сделки, сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на служебную переписку российских и турецких дипломатов за период с 21 июля по 8 августа.

«Из писем следует, что Москва заранее предупредила Анкару о выходе из зерновой сделки. Сейчас Россия, Турция и Катар работают над новым трехсторонним соглашением, которое должно прийти на смену истекшему. Предлагается поставлять российское зерно в бедные страны, в основном в Африке», — пишет газета.

Турция, как планируется, выступит организатором процесса, а Катар — спонсором поставок.

По информации Bild, новую сделку заключат уже в эти выходные. Для участия в переговорах в Будапешт уже вылетели президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и глава Татарстана Рустам Минниханов.

Российские власти пока не подтвердили информацию о готовящемся соглашении.

Ранее на саммите «Россия — Африка» президент Владимир Путин заявил, что бесплатные поставки российского зерна в африканские страны могут начаться в октябре-ноябре.

Разрыв зерновой сделки

Как следует из полученной журналистами переписки, министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, несмотря на подготовку нового соглашения, все же продолжает склонять Москву к возобновлению прежней сделки, которая позволяла Украине вывозить свое зерно из четырех портов на Черном море.

Газета Star со ссылкой на источники в министерстве национальной обороны Турции ранее писала, что Турция не работает над альтернативами зерновой сделки.

«Соглашением о зерновом коридоре, которое доказало свою успешность и пользу, за год в нуждающиеся страны было отгружено около 33 млн тонн зерна. Наши усилия направлены на возобновление действия соглашения о зерновом коридоре, и никакой другой работы, кроме этой, не ведется», — рассказали собеседники издания.

Тем не менее, несколько стран, по их данным, пытаются создать альтернативные маршруты поставок.

«Проблема заключается в том, как коммерческие суда могут безопасно подойти к турецким проливам в условиях конфликта. Нет никаких проблем в том, чтобы суда подходили через проливы», — цитирует Star сотрудника оборонного ведомства.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью 10 августа допустил, что президент Турции может помочь возобновлению соглашения по зерну.

«В прошлом году соглашение по зерну было достигнуто при посредничестве генсека ООН Антониу Гутерриша и президента Турции Эрдогана. Было два отдельных соглашения — с нами и с Москвой. Это может быть вариантом: необходим творческий подход к поиску решений», — сказал министр.

Срок зерновой сделки истек 18 июля, РФ отказалась его продлевать. Минобороны страны объявило районы в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. В Москве подчеркнули, что будут рассматривать все суда, которые следуют в украинские порты, как потенциальных перевозчиков военных грузов.