Путин и Эрдоган созвонились впервые после прекращения зерновой сделки. Президента РФ пригласили в Турцию

Российский и турецкий лидеры провели телефонный разговор. По сообщению канцелярии Эрдогана, они договорились о визите Путина в Турцию. В Кремле рассказали о принципиальной позиции президента РФ по ряду вопросов. Беседа состоялась на фоне роста заинтересованности россиян в отдыхе в Турции. В АТОР однако отметили, что в 2023 году Анкара недосчиталась российских туристов. Вице-президент организации рассказал «Газете.Ru» о том, отпуск в каких странах теперь предпочитают граждане РФ.

Президенты РФ и Турции Владимир Путин и Реджеп Эрдоган провели телефонный разговор, в ходе которого договорились о подготовке возможной встречи. Об этом сообщили в пресс-службе главы российского государства.

Канцелярия турецкого лидера в свою очередь заявила, что речь идет о визите российского президента в республику. При этом дата визита не уточняется, передает ТАСС.

Последний раз главы государств общались 24 июня.

О чем говорили лидеры

Во время беседы Путин изложил принципиальную позицию Москвы по поводу прекращения действия пакетных соглашений о вывозе украинского зерна из черноморских портов и подчеркнул необходимость разблокировать поставки российского продовольствия и удобрений.

«Отмечено, что в условиях полного отсутствия прогресса в реализации российской части «зерновой сделки» ее очередное продление потеряло смысл.

Подтверждена готовность вернуться к Стамбульским договоренностям, как только Западом будут на деле выполнены все зафиксированные в них обязательства перед Россией», — говорится в пресс-релизе.

Что такое зерновая сделка? Зерновая сделка — договоренность между Россией, Украиной, Турцией и ООН о вывозе зерна и другой сельхозпродукции из черноморских портов: Одессы, Черноморска и Южного. Документ подписали 22 июля 2022 года. Читать дальше

В Кремле указали, что Россия настроена на взаимодействие с Турцией для проработки надежных вариантов поставок российского зерна нуждающимся странам, в том числе на безвозмездной основе.

Кроме того, обе стороны выразили удовлетворение устойчивым ростом товарооборота, который по итогам 2022 года удвоился.

Эрдоган также высказал признательность россиянам и властям РФ за помощь в тушении лесных пожаров на территории республики.

Россияне идут на рекорд в Турции

Во время разговора Эрдоган высказался и об интересе россиян к отдыху в Турции.

«Президент Эрдоган выразил уверенность в том, что в этом году совместными усилиями [в сфере] туризма будет установлен рекорд [по числу прибывших из России туристов]», — сообщили в канцелярии лидера.

Предыдущий рекорд по числу туристов из РФ был установлен в стране в 2018 году. Тогда республику посетили почти 6 млн россиян. В прошлом году в Турции отдохнули 5,2 млн граждан РФ.

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе при этом сообщила, что Турция летом 2023 года впервые вошла в пятерку самых дорогих зарубежных направлений для отдыха россиян.

«Такого не было за всю историю туризма», — сказала она агентству «Интерфакс».

По ее словам, средняя стоимость 10-дневного отдыха на курортах республики составила 183 тыс. рублей на двоих.

В результате такой ценовой политики Турция недосчиталась российских туристов в текущем году, заявила Ломидзе. При этом ситуацию не исправило даже появление «горящих туров», которые все равно стоили дороже, чем могли себе позволить россияне.

Альтернативы Турции

Вице-президент АТОР Артур Мурадян рассказал «Газете.Ru», что страны СНГ не смогут заменить гражданам РФ отдых в республике. Альтернативой стали в первую очередь Объединенные Арабские Эмираты.

«Эмираты стали дешевле в летний период, чем Турция, а уровень отелей на порядок выше по сервису. Тут стоит сказать, что Эмираты интересны немного другим форматом отдыха.

Если в Турции гость редко когда покидает территорию отеля, то остановившись в Дубае, можно целыми днями проводить вне территории отеля, параллельно наслаждаясь сервисом и уровнем обслуживания.

И жара перестала пугать, потому что, для сравнения, в этом году в Турции 40 градусов было так же, как и в Эмиратах», — объяснил Мурадян.

Он добавил, что заменой отдыху в Турции может стать отпуск в Греции, Казахстане и на Мальдивах.

«СНГ, к сожалению, не может стать заменой ввиду того, что либо гостиничная инфраструктура не дотягивает, либо отсутствует пляжная, логистическая инфраструктура», — сказал представитель АТОР.