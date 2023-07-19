Стоит ли отдыхать в Турции и в Египте летом 2023 года?

Тренд на то, что лира дешевеет, продолжается уже несколько лет. К сожалению, ожидание эффекта, что Турция начнет дешеветь для туристов, не оправдывается.

Все основные туристические объекты, места, популярные у туристов, привязывают свои цены к валюте евро.



Значит, вслед за падением происходит, наоборот, подорожание.

Плюс в самой Турции резко подорожало топливо. Как мы знаем, это базовое значение, которое влияет на стоимость всех сопутствующих товаров и услуг на территории страны.

Мы в скором времени ожидаем подорожания.

Но оно не будет носить какого-либо кардинального характера, потому что отельеры и так перестраховались — и загодя подняли стоимость. Но подешевления отдыха не ожидается. Наоборот, наряду с высокой инфляцией падение лиры ведет к тому, что все будет дорожать.

Опасен ли для туристов отдых в Египте?

По сообщениям Роспотребнадзора, текущее усиление фитосанитарного контроля носит превентивный характер. На текущий момент нет ни одного подтвержденного случая завоза этого заболевания, несмотря на сообщения ряда СМИ о якобы заболевших красноярцах. Роспотребнадзор такую информацию не подтверждает. Усилены меры термометрии. Но если говорить откровенно, большая часть туристов все-таки отдыхает в рамках курортов Хургады, Шарм-эш-Шейха, а не в районах, расположенных вблизи Кены, где произошла вспышка этого неизвестного заболевания.

На текущий момент никаких отказов или изменений туристы не фиксируют.



Без рекомендации Роспотребнадзора, Министерства экономического развития или МИД никакие особые условия на аннуляцию, изменение сроков поездки, иные, чем прописанные в договорах, не предусмотрены. А в договорах, как правило, это все приведет к штрафным санкциям за фактически понесенные убытки.

Туристы сейчас не прекращают бронирование, а наоборот продолжают путешествовать, просто наблюдая за ситуацией.



Насколько мы понимаем, никакого реального риска они все-таки не видят. Мы общались с Роспотребнадзором, пока риска заболевания нет. Тем более, такого рода эпидемиологические заболевания в сезонные и несезонные периоды бывают на курортах.

Напомню, в Турции была эпидемия коксаки в свое время. Когда она начала носить действительно эпидемиологический характер, тогда было заявление Роспотребнадзора и Ростуризма — вступили особые условия, сейчас таких нет.

Поэтому когда туристы узнают информацию, что потенциально опасная зона находится не рядом с курортами, они не меняют решение ехать отдыхать.