«Ситуация продолжает быть сложной». Добровольцам теробороны двух регионов России выдали оружие

Отрядам теробороны в Курской и Белгородской областях выдали оружие. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заверил, что это произошло в рамках текущего законодательства и на фоне сложившейся «на земле» обстановки. «Газета.Ru» разбиралась, к чему может привести решение властей.

В Белгородской области власти выдали добровольцам территориальной обороны стрелковое оружие и противодроновые ружья, а также автомобили УАЗ. Во время передачи оружия взвод БПЛА провел показательные учения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы подошли к тому, что решаем в рамках действующего законодательства вопросы обеспечения оружием нашей самообороны», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Он добавил, что «ситуация продолжает быть сложной».

В теробороне Белгородчины — около 3 тысяч человек в составе семи батальонов. Они расположены вдоль украинской границы. Гладков говорил о том, что бойцы территориальной обороны получат оружие, еще месяц назад.

Где еще раздали оружие

Губернатор Курской области Роман Старовойт также проинформировал о том, что добровольцы в регионе будут вооружены.

«На протяжении нескольких месяцев мы прорабатывали вопрос обеспечения созданных отрядов добровольной народной дружины боевым оружием.

Сегодня я могу сказать, что механизм найден», — рассказал он.

По его словам, количество оружия теробороны скоро будет увеличено до 300 единиц. Он подчеркнул, что в условиях «практически ежедневных террористических ударов с территории Украины» власти области «обязаны обеспечить безопасность местных жителей и гостей региона».

В Кремле оценили риски

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что выдавать оружие добровольцам из отрядов территориальной обороны в регионах стали на фоне украинских атак. На соответствующий вопрос он ответил во время пресс-колла.

«Это меры, которые необходимы на фоне атак, нападений, которые с территории Украины осуществляются», — сказал он.

По его словам, оружие теробороне выдают «в строгом соответствии с законом» и «в связи с обстановкой, которая есть на земле» в приграничных регионах.

Чиновник отметил, что в Кремле нет опасений, что оружие попадет «не в те руки», потому что оно «не бывает бесконтрольным».

«Все механизмы контроля, конечно же, должны быть очень тщательно реализованы. Нет сомнений, что так оно и есть», — заключил представитель Кремля.

«Раздать оружие легко, но из этого может вырасти проблема»

В апреле глава рабочей группы по вопросам СВО Андрей Турчак сообщал, что правовой статус теробороны РФ не урегулирован полностью и «крайне ограничен». Тогда же он предложил на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным законодательно закрепить право на ношение оружия и его применение добровольцами из теробороны.

«Люди активно идут в эти формирования, участвуют в охране мостов, объектов, патрулировании территорий, помогают правоохранительным органам в охране общественного порядка. Эти регионы проводят обучение — тактической медицине, применению стрелкового оружия», — заявил он.



В начале июля губернатор Гладков сообщил, что вопрос с вооружением теробороны частично решен, власти Белгородской области обсуждали его с Росгвардией, ФСБ и МО РФ.

«Вопрос обеспечения участников территориальной обороны оружием на самом деле очень сложный и требующий комплексной проработки. На мой взгляд, решить эту проблему могла бы выдача временных разрешений наиболее проверенным лицам: членам народных дружин, частным охранникам соответствующих категорий, волонтерам и так далее», — говорил ранее в беседе с «Парламентской газетой» зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный.

Он также уточнял, что в случае возникновения какой-либо угрозы разрешение на оружие можно было бы выдавать «одним днем, а после устранения угрозы <…> изымать разрешение вместе с оружием».

Первый зампред комитета Совфеда по обороне Владимир Кожин заявлял, что «всех подряд приравнивать к военным нельзя».

«С другой стороны, мы, конечно, должны уже сейчас думать о том, что с этими людьми будет завтра.

И это касается не только социальных гарантий, но и того же оружия — раздать его легко, но потом из этого может вырасти очередная серьезная проблема», — подчеркнул сенатор.

При этом он выразил мнение, что «в Белгородской области, которая регулярно подвергается нападениям врага, тероборона нужна и уместна, а например, в Якутии, которая находится на значительном удалении от каких-либо опасных районов, — нет».