Оливер Стоун, снявший фильм о президенте РФ в 2017 году, уличил американскую пропаганду в искажении восприятия Владимира Путина. По его словам, он не заметил в словах российского лидера никакой «воинственности». Ранее Стоун утверждал, что США с 2006–2007 годов якобы «ведут войну против России». На этом фоне показатель одобрения деятельности Путина среди россиян, по результатам последних соцопросов, колеблется от 73,2% до 77%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Американский режиссер Оливер Стоун полагает, что западные СМИ искажают образ президента РФ Владимира Путина.

«Он не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды, и это прискорбная трагедия», — заявил Стоун в подкасте Stay Free британского актера Расселла Брэнда.

По словам режиссера, во время интервью с российским лидером несколько лет назад он не заметил никакой воинственности в его риторике.

Путин тогда называл США «американскими партнерами» и всегда был настроен на конструктивное сотрудничество, напомнил Стоун. Он также отметил, что РФ — не враг Соединенных Штатов.

«Россия и Китай, которые сейчас считаются нашими главными врагами, еще несколько лет назад были нашими союзниками и потенциальными друзьями, но мы упустили эту возможность», — утверждает кинорежиссер.

Стоун добавил, что во время съемок документального фильма о Путине в 2017 году задавал президенту РФ прямые и честные вопросы. Кроме того, в 2019 году российский лидер дал интервью режиссеру для фильма «В борьбе за Украину».

Как ранее говорил Стоун, Соединенные Штаты с 2006–2007 годов якобы «ведут войну против России», напоминает «Коммерсантъ».

Путин в свою очередь утверждал, что Россия пыталась наладить отношения с западными странами и стать «частью семьи так называемых цивилизованных народов». Однако в ответ, по его словам, «Запад начал раскачивать ситуацию в России и на ее границах», пишет РИА Новости.

Оценки рейтинга Путина

На этом фоне показатель одобрения деятельности президента РФ, по данным ВЦИОМ, к концу прошлой недели составил 73,2%, снизившись на 1,2%.

На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 76,8% респондентов (на 0,5% меньше, чем на предыдущей неделе).

При этом 77% респондентов Фонда «Общественное мнение» считают, что Путин «скорее хорошо» работает на своем посту. Как «скорее плохую» его деятельность оценили 11% опрошенных.

Кроме того, Путин возглавляет летний рейтинг доверия, составленный холдингом «Ромир».

«Тройка лидеров, как и в рейтинге весны, остается неизменной. Возглавляют топ Владимир Путин, Сергей Лавров и Сергей Шойгу», — говорится в исследовании.