«Нам выгоднее получить союзника, чем должника». Зачем Россия списала долги Африке

Москва списала африканским государствам долгов на $23 млрд, рассказал президент РФ Владимир Путин на форуме Россия – Африка. Российский лидер отметил, что в прошлом году товарооборот РФ и Африки достиг $18 млрд, а с начала 2023-го этот показатель увеличился еще на 35%. По данным Всемирного банка, в 2021 году Россия выдала рекордный за 18 лет объем кредитов странам Африки – $2,2 млрд. Подробнее о том, как были списаны прежние долги — в материале «Газеты.Ru».

Общая сумма списанной Россией задолженности африканских государств составляет $23 млрд, заявил в пятницу, 28 июля, президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании второго саммита Россия — Африка.

«Росcия участвует и в усилиях по облегчению дoлгового бремени стран Африки. К настoящему времени общая сумма спиcанной нами задолженности составляет $23 млрд.

По пoследним запросам африканских стран выделим на эти цeли, их развитие, еще более $90 млн», — приводит его слова ТАСС.

Как ранее сообщили РИА Новости со ссылкой на данные Всемирного банка, в 2021 году Россия выдала рекордный за 18 лет объем кредитов странам Африки – $2,2 млрд.

«Прочные узы дружбы и взаимной помощи»

Российский лидер также отметил, что в прошлом году товарооборот РФ и африканских стран достиг $18 млрд, а с начала 2023-го этот показатель увеличился еще на 35%.

Путин указал, что Россия с оптимизмом смотрит в будущее отношений с государствами Африки, потому что они «опираются на прочные узы дружбы и взаимной помощи». Он напомнил, что РФ одной из первых пришла на помощь Африке во время пандемии коронавируса.

По его словам, Россия всегда будет ответственным поставщиком сельхозпродукции и продолжит поддерживать наиболее нуждающиеся страны и регионы.

Кроме того, Москва намерена предоставлять Африке не только гуманитарную помощь, но и торговые преференции, а также оказывать поддержу созданию современных отраслей производства, пишет РБК.

В МИД РФ уточнили, что вопросы с долгами стран Африки уже урегулированы на 90%. «Остались некоторые вопросы финансового порядка. Но речь не идет о прямом долге. Здесь речь идет об определенных финансовых соглашениях и обязательствах сторон», — сказал ТАСС посол по особым поручениям МИД РФ, руководитель секретариата Форума партнерства Россия — Африка Олег Озеров.

Почему Россия прощает долги

Член Генсовета «Деловой России» Олег Воробьев объяснил «Известиям» списание долгов Москвой африканским государствам «геополитической обстановкой».

«Разумеется, «деньги есть деньги», но в стратегическом плане нам гораздо выгоднее получить союзника, чем должника, — объяснил он. — Предоставление бесплатного зерна, прощение госдолгов открывает нашей стране международные рынки».

Как Россия списывала долги Африке...

Первый саммит Россия — Африка состоялся в октябре 2019 года в Сочи. Тогда президент РФ рассказал, что Москва списала задолженность на сумму, превышающую $20 млрд.

Долги большинства африканских государств сформировались во время их сотрудничества с СССР, когда Советский Союз выделял им кредиты на различные нужды, в том числе для закупки вооружений.

Большая часть задолженности приходилась на Алжир, Анголу, Ливию, Мозамбик и Эфиопию. Так, в ноябре 1996 года РФ списала Анголе $3,5 млрд, что составило 70% от общей суммы ее долга ($5 млрд).

В июне 1999-го Россия подписала соглашение, по которому в 2000-2003 годах списала от 60% до 90% долгов беднейшим африканским странам. В их числе — Бенин (70% от $61,6 млн), Гвинея-Бисау (80% от $178 млн), Замбия (80% от $700 млн), Мадагаскар (70% от $557 млн), Мали (100%, или $114 млн), Мозамбик (90% от $2,42 млрд), Танзания (80% от $586 млн), Сан-Томе и Принсипи (70% от $10,9 млн) и Экваториальная Гвинея (70% от $11,8 млн).

В 2001 году Россия списала 80% от $4,8 млрд долга Эфиопии, а в 2005-м — еще $1,1 млрд.

На выплату оставшейся суммы долга странам Африки была предоставлена рассрочка до 30 лет.

В 2006-м РФ полностью списала долг Алжира, превышавший $4,7 млрд, в обмен на контракт о закупке российской продукции на сумму $7,5 млрд, который был подписан с этой страной в том же году.

Кроме того, в 2008 году Москва списала Ливии $4,5 млрд в обмен на контракты для российских компаний.

...и другим странам

В 2000 году Россия списала $9,53 млрд долгов Вьетнаму, а в 2003-м — $11,1 млрд задолженности Монголии и $960 млн долгов Лаосу.

В 2004 году Москва простила $9,8 млрд долгов Ираку, еще $12 млрд были списаны в 2008-м.

В 2005-м Россия списала $9,78 млрд долгов Сирии, в 2007 году — $11,1 млрд Афганистану (в 2010-м — еще $891 млн)

Помимо этого, в 2012 году РФ списала $11 млрд задолженности КНДР, а в 2014-м простила $31,7 млрд долга Кубе.