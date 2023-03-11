«Однажды говорили о литературе»: папа Римский рассказал о беседах с Путиным

Папа Римский Франциск и президент РФ Владимир Путин в Ватикане, 2015 год

Папа Римский Франциск разговаривал с президентом РФ Владимиром Путиным о литературе, сообщил сам понтифик журналистам. По его словам, российский глава – культурный человек, который «вел разговоры на высоком уровне». Так папа Римский ответил на вопрос журналистки из Аргентины о связи нравственности, культурности и трагических событиях военного конфликта на Украине.

В ходе трех встреч президента РФ Владимира Путина с папой Римским Франциском они, среди прочих тем, обсуждалась литературу. Об этом понтифик заявил в интервью аргентинской газете La Nation.

Журналистка спросила у него, может ли личная культура человека сосуществовать с «ужасами военных действий».

«Однажды мы говорили с ним о литературе. Он — человек, который говорит не только по-русски, он также прекрасно говорит по-немецки и по-английски. Это культурно. Культура — это нечто приобретаемое, а не нравственные убеждения (в оригинале — moral profession). Это две разные вещи», — сказал глава Римской католической церкви.

Франциск добавил, что Путин «вел с ним разговоры на высоком уровне».

Кроме того, папа Римский сообщил, что в Ватикане работает «служба мира», в рамках которой Ватикан усердно пытается «положить конец» военным действиям на Украине.

Он подчеркнул, что не готов посещать Киев, если не сможет при этом нанести визит в Москву. Журналистка заявила, что «в Москву приехать невозможно», но Франциск возразил — «это реально», и он надеется, что сможет приехать в российскую столицу.

Наконец, папа Римский заявил в очередной раз, что «сейчас идет глобальная война».

10 марта в интервью телекомпании RSI Франциск выразил мнение, что военный конфликт на Украине обусловлен интересами не только Российской Федерации, но и других государств.

«Там есть имперские интересы не только России, но и других империй. Для империи свойственно ставить нации на второе место», — считает понтифик.

Происходящее на Украине Франциск охарактеризовал как «мировая война». «За чуть более чем сто лет было три мировых войны: 1914–1918 годов, 1939–1945 годов и эта. <...> Все великие державы переплетены. Поле битвы — Украина», — подчеркнул он.

Осенью папа Римский обратился к президенту РФ Владимиру Путину с призывом «остановить эту спираль насилия и смерти, в том числе ради собственного народа», а украинского президента Владимира Зеленского просил «быть открытым для серьезных предложений о мире».

28 сентября понтифик заявил, что военные действия идут не между Россией и Украиной, и не стоит думать о них, как о «войне хороших против плохих» — как в ковбойских фильмах. По словам Франциска, идет настоящая мировая война. Главной жертвой в ней он назвал Украину.

«После того как я говорил о [страданиях] Украины, я решил сказать о страданиях двух народов, украинского и русского, потому что в любой войне страдает народ», — добавил папа римский Франциск.

Папа Римский неоднократно пытался выступать посредником в урегулировании украинского конфликта и призывал стороны к миру. В частности, 27 ноября Ватикан подтвердил готовность организовать у себя переговоры между Москвой и Киевом.