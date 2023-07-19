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Политика

Военная операция на Украине. День 511-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 511-й день

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Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

Военнослужащие ВС РФ на Запорожском направлении производят боевую стрельбу из самоходной артиллерийской установки (САУ) «Гиацинт-С»

Константин Михальчевский/РИА Новости
Ночью в Киеве, Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях Украины произошли взрывы. Украинские СМИ сообщают об ударах «Калибрами» и атаках дронов. Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне. Mash пишет о возгорании склада боеприпасов в районе села Алексеевка. Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что Киев допускает поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:36

Telegram-канал Mash опубликовал видео с моментом взрыва склада боеприпасов на военном полигоне в Кировском районе Крыма.

9:26

Беспилотник попытался атаковать территорию сельхозпредприятия, расположенного в Курской области, сообщает Shot.

9:16

Президент США Джо Байден встретился в Вашингтоне с представителем папы Римского Франциска I по урегулированию украинского конфликта.

Они обсуждали предоставление гуманитарной помощи Украине.

9:10

Сергей Аксенов опубликовал видеообращение в связи с пожаром на военном полигоне, из-за которого закрыли участок трассы «Таврида».

Причину возгорания он не назвал и добавил, что ее установят следственные органы. Последствия будут ликвидированы в ближайшее время, пострадавших нет.

9:06

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил в интервью «Ленте.ру», что Германия многократно пересекала «красные линии», передавая Украине вооружение.

9:01

❗️У ООН есть еще три месяца для выполнения меморандума с РФ по вывозу российского зерна и удобрений, заявила Мария Захарова.

8:58

Десантники РФ с помощью дрона-камикадзе «Ланцет» поразили украинский комплекс ПВО «Оса», пишет РИА Новости.

8:52

Украина вряд ли получит поддержку Турции для судоходства вне рамок зерновой сделки, пишет агентство Bloomberg.

Скорее всего Турция сконцентрируется на «возобновлении сделки при участии России», считают журналисты.

8:45

США могут вскоре ввести ограничения в отношении Киргизии из-за экспорта в Россию, пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

8:41

РИА Новости со ссылкой на российских военных утверждает, что ВС РФ сбили один из последних беспилотников Bayraktar на Кинбурнской косе.

8:36

В Евросоюзе могут создать специальный фонд на сумму до €20 млрд, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности вооруженных сил Украины, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с планом.

Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран ЕС на покупку или передачу вооружений Украине и обучение ее солдат.

Издание отмечает, что за последний год союз выделил на аналогичные траты €4 млрд.

8:32

Движение легковых автомобилей через Крымский мост осуществляется в реверсивном режиме, сообщает минтранс Крыма.

8:29

МЧС Крыма назвало села в Кировском районе, из которых эвакуируются 2225 человек: Кринички, Айвазовское, Абрикосовка, Приветное.

8:26

Группировка войск «Юг» применяла в бою танки Т-14 «Армата», сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.

Ранее о применении «Арматы» в ходе военной операции официально не сообщалось.

8:22

Украинским военным не удалось вернуть утраченные позиции в районе Серебрянского лесничества, заявил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

8:18

Экс-президент США Дональд Трамп в новом предвыборном ролике пообещал потребовать от Европы возмещения расходов за американскую помощь Украине.

«Я попрошу Европу возместить нам расходы на восстановление запасов вооружений, отправленных на Украину. Они должны делать это уже сейчас, но [президент США] Джо Байден слишком слаб, его не уважают, и он даже не может просить об этом», — сказал Трамп.

8:15

В Житомирской области Украины дрон ударил по объекту инфраструктуры, сообщил глава региона Виталий Бунечко.

По его словам, есть повреждения частных домохозяйств.

8:11

Посол Украины в Турции Василий Бондарь заявил, что власти его страны допускают поставки зерна в рамках соглашения с Турцией и ООН по новому маршруту — через территориальные воды Болгарии и Румынии.

8:08

⚡️Трассу «Таврида» в Крыму перекрыли из-за пожара на полигоне, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Mash пишет о возгорании склада боеприпасов в районе крымского села Алексеевка. Со ссылкой на местных жителей канал сообщил о звуках взрывов на месте пожара. Причину возгорания официально не называли.

Жителей сел рядом с местом пожара на полигоне отселят ориентировочно на сутки, сообщили власти.

8:04

В Киеве, Одессе, Харькове, Запорожской и Днепропетровской областях Украины прогремели взрывы.

Пресс-служба Воздушных сил Украины в Telegram утверждает, что по территории ряда областей Украины были произведены удары ракетами «Калибр», запущенными с Черного моря.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 511-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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