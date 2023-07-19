Военная операция на Украине. День 511-й

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В Евросоюзе могут создать специальный фонд на сумму до €20 млрд, чтобы в течение четырех лет обеспечивать потребности вооруженных сил Украины, сообщает Politico со ссылкой на пятерых дипломатов, знакомых с планом.

Средства не пойдут напрямую на закупку оружия для Киева, а будут компенсировать расходы стран ЕС на покупку или передачу вооружений Украине и обучение ее солдат.

Издание отмечает, что за последний год союз выделил на аналогичные траты €4 млрд.