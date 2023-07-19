«Результат операции ВСУ». В Крыму горит военный полигон

Часть трассы «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, к северу от Феодосии. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, объехать перекрытый район можно по старому Керченскому шоссе к югу от места происшествия.
«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида»», — написал чиновник.
В более позднем видеообращении Аксенов сказал о том, что причины возгорания установят следственные органы. Кроме того, он опубликовал уточненную карту временного изменения схемы дорожного движения. Чиновник также призвал «доверять только проверенным источникам информации».
Эвакуация жителей и перекрытие «Тавриды»
По словам главы региона, из четырех окрестных сел планируется эвакуировать более 2 тыс. жителей.
«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — добавил Аксенов. Пока что отселение запланировано «ориентировочно на сутки».
Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что перекрыт участок «Тавриды» с 118-го по 130-й км.
«Транспорт перенаправляется по региональной сети… Это старая керченская дорога», — отметил он.
Он также добавил, что временно переориентировали движение межрегиональных автобусов по трассе Белогорск-Феодосия.
«При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», — пояснил Аксенов.
По словам Лукашенко, пункты пропуска в Армянске, Джанкое и Перекопе на севере Крыма работают штатно, в обычном режиме ходят поезда и электрички.
Взрывы на военном полигоне и реакция Украины
На картах единственный полигон возле перекрытого участка трассы – бывший Старокрымский военный полигон ВМС Украины. На нем расположены пехотное стрельбище, танковая директриса и склад оружия и боеприпасов. Кроме того, там находился склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).
На видеозаписях в соцсетях видно, как над полигоном поднимаются огненные шары взрывов.
Украинские СМИ сообщают, что в ночь на 19 июля на полигоне раздались три взрыва, после чего начался пожар, якобы из-за «прилетов» — но Минобороны РФ официально никаких данных пока не публиковало.
Как сообщает Telegram-канал Mash, пожар произошел на складе боеприпасов недалеко от сел Абрикосовка, Бабенково и Приветное.
В настоящее время нет данных о пострадавших и погибших.
Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что взрыв склада с боеприпасами в Крыму — это результат операции ГУР и ВСУ.
Об этом сообщает издание «Страна». Он также поблагодарил местных жителей за предоставление сведений украинской армии.
Чем известен Старокрымский полигон
В 2006 году на Старокрымском полигоне якобы хотели разместить военную базу НАТО, против чего проводили митинги сторонники украинской компартии, Партии регионов и «Народной оппозиции». По официальным данным властей Украины, НАТО собиралось модернизировать стрельбище для нужд украинских ВМС.
В 2022 году в МО РФ сообщили, что на полуострове появится новый полигон для воздушно-десантных войск.
«Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны... «Старокрымский» в Республике Крым», — сообщили в департаменте информации минобороны.