«Результат операции ВСУ». В Крыму горит военный полигон

В Кировском районе Крыма произошел пожар на военном полигоне. Глава региона Сергей Аксенов сообщил, что из-за возгорания перекрыт участок трассы «Таврида», эвакуируют жителей окрестных сел. Глава ГУР Украины Кирилл Буданов назвал произошедшее на полигоне итогом операции ВСУ. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Часть трассы «Таврида» в Крыму перекрыта из-за пожара на военном полигоне в Кировском районе, к северу от Феодосии. Как сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов, объехать перекрытый район можно по старому Керченскому шоссе к югу от места происшествия.

«В связи с возникновением пожара на полигоне в Кировском районе перекрыта трасса «Таврида»», — написал чиновник.

В более позднем видеообращении Аксенов сказал о том, что причины возгорания установят следственные органы. Кроме того, он опубликовал уточненную карту временного изменения схемы дорожного движения. Чиновник также призвал «доверять только проверенным источникам информации».

Эвакуация жителей и перекрытие «Тавриды»

По словам главы региона, из четырех окрестных сел планируется эвакуировать более 2 тыс. жителей.

«Развернут оперативный штаб, на месте работают все профильные службы», — добавил Аксенов. Пока что отселение запланировано «ориентировочно на сутки».

Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщил, что перекрыт участок «Тавриды» с 118-го по 130-й км.

«Транспорт перенаправляется по региональной сети… Это старая керченская дорога», — отметил он.

Он также добавил, что временно переориентировали движение межрегиональных автобусов по трассе Белогорск-Феодосия.

«При движении со стороны Симферополя в районе пгт Первомайское, г. Старый Крым необходимо свернуть с трассы «Таврида» на старую дорогу. Выезд на «Тавриду» за г. Феодосией. Такой же маршрут в обратном направлении», — пояснил Аксенов.

По словам Лукашенко, пункты пропуска в Армянске, Джанкое и Перекопе на севере Крыма работают штатно, в обычном режиме ходят поезда и электрички.

Взрывы на военном полигоне и реакция Украины

На картах единственный полигон возле перекрытого участка трассы – бывший Старокрымский военный полигон ВМС Украины. На нем расположены пехотное стрельбище, танковая директриса и склад оружия и боеприпасов. Кроме того, там находился склад горюче-смазочных материалов (ГСМ).

На видеозаписях в соцсетях видно, как над полигоном поднимаются огненные шары взрывов.

Украинские СМИ сообщают, что в ночь на 19 июля на полигоне раздались три взрыва, после чего начался пожар, якобы из-за «прилетов» — но Минобороны РФ официально никаких данных пока не публиковало.

Как сообщает Telegram-канал Mash, пожар произошел на складе боеприпасов недалеко от сел Абрикосовка, Бабенково и Приветное.

В настоящее время нет данных о пострадавших и погибших.

Руководитель украинской военной разведки Кирилл Буданов заявил, что взрыв склада с боеприпасами в Крыму — это результат операции ГУР и ВСУ.

Об этом сообщает издание «Страна». Он также поблагодарил местных жителей за предоставление сведений украинской армии.

Чем известен Старокрымский полигон

В 2006 году на Старокрымском полигоне якобы хотели разместить военную базу НАТО, против чего проводили митинги сторонники украинской компартии, Партии регионов и «Народной оппозиции». По официальным данным властей Украины, НАТО собиралось модернизировать стрельбище для нужд украинских ВМС.

В 2022 году в МО РФ сообщили, что на полуострове появится новый полигон для воздушно-десантных войск.

«Продолжится наращивание боевого потенциала. В 2022 году несколько десантно-штурмовых и артиллерийских подразделений перевооружат на современную технику, будут оборудованы новые полигоны... «Старокрымский» в Республике Крым», — сообщили в департаменте информации минобороны.