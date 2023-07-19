«Мы не будем пропускать в порты ничего. Это блокада Одессы и Николаева»

Минобороны РФ заявило, что после прекращения работы гуманитарного коридора зерновой сделки все иностранные суда, следующие в украинские порты, будут рассматриваться в качестве потенциальных перевозчиков военных грузов и считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне Киева. В Вашингтоне тем временем заявили, что им «нечего сообщить» по вопросу поддержки движения судов в украинские порты. В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявил, что зерновая сделка в том виде, в котором она существовала, потеряла смысл, и для ее продления нужно выполнить условия Москвы.

Гарантий безопасности больше нет

В Минобороны России сообщили, что, поскольку зерновая сделка не продлена и морской гуманитарный коридор больше не действует, гарантии безопасности для иностранных судов в акватории Черного моря аннулируются.

«В связи с прекращением функционирования «черноморской инициативы» и сворачиванием морского гуманитарного коридора, с 00.00 московского времени 20 июля 2023 года все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики грузов военного назначения.

Соответственно, страны, под флагами которых идут эти суда, будут считаться вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима», — заявили в военном ведомстве.

Там отметили, что ряд морских районов в северо-западной и юго-восточной частях Черного моря объявлены временно опасными для судоходства, а мореплавателям переданы соответствующие информационные предупреждения.

Комментируя ситуацию, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что ей пока «нечего сообщить о том, что касается морской части». Однако в целом, говоря о прекращении работы зерновой сделки, она отметила, что США продолжат помогать Киеву в поставках зерна на мировые рынки.

В свою очередь советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в эфире телеканала «Рада» признал, что ни одно грузовое судно не зайдет в черноморские порты Украины после прекращения зерновой сделки.

«Ни одна страна не решится отправлять свои корабли [в порты Украины]. И это не вопрос судов, это вопрос страховых компаний», — сказал Подоляк.

17 июля президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что компании, которые владеют судами, якобы сообщили Киеву о готовности продолжить поставлять зерно из украинских портов, если «Украина выпустит, а Турция будет пропускать» их корабли.

Заявление о блокаде

Военный эксперт Виктор Литовкин в разговоре с «Газетой.Ru» прокомментировал сообщение Минобороны. По его словам, российские военные корабли будут дежурить в северо-западной части Черного моря, в их задачу будет входить контроль проходящих судов:

«И все суда, которые будут к нам приближаться, будут останавливать под угрозой применения оружия, если не остановятся. Мы будем досматривать эти суда и в случае чего топить или отправлять обратно. <...> Мы не будем пропускать в Одессу ничего. Блокада Одессы и Николаева. Вот то, что заявило Министерство обороны — это заявление о блокаде».

Если на иностранном корабле будет российский экипаж, предполагает эксперт, судно развернут обратно. Однако если будет проходить корабль под флагом страны-участницы НАТО, он должен понимать все риски движения в сторону украинских портов, поскольку эта зона боевых действий.

«Мы предупредили. Если вы не выполняете наши требования, то извините, это зона военных действий. Нечаянно прилетел снаряд или торпеда. Тут сначала Турция не пропустит через свои территориальные воды подобные судна или корабли», — отметил он

Условия продления сделки

Россия выступила против продления зерновой сделки, поскольку она потеряла смысл в том виде, в котором существовала. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Продолжение зерновой сделки в том виде, в котором она существовала, потеряло всякий смысл. Вот почему мы возразили против дальнейшего продления этой так называемой сделки. <…>

Должны быть убраны все препятствия для российских банков, финансовых институтов, которые обслуживают поставки продовольствия и удобрений. В том числе речь идет об их незамедлительном подключении к международной банковской системе расчетов SWIFT. Нам нужны не какие-то обещания на этот счет и какие-то идеи. Нам нужно выполнение этих условий»,

— заявил президент.

Путин напомнил, что также среди условий Москвы значится вывод из-под санкций поставок российской сельхозпродукции на мировой рынок, возобновление поставок запчастей и комплектующих для сельскохозяйственной техники и отрасли производства удобрений в РФ. Кроме того, должны быть решены вопросы со страхованием российских судов и российских экспортных поставок, возобновление логистики продовольственных поставок, обеспечение поставок удобрений из России и сырья для их производства, отметил президент.

Также он затронул проблему аммиакопровода Тольятти — Одесса. По его словам, «уничтоженный по заказу киевского режима» трубопровод должен быть восстановлен.

Отдельно Путин напомнил о концептуальной сути зернового соглашения – ее гуманитарных задачах. Это, по его словам, базовое условие Москвы для продления инициативы. Россия, по его словам, вернется в соглашение, если будут учтены и реализованы необходимые условия, поскольку РФ не против сделки как таковой.

По словам президента, ООН «искренне прилагала усилия» для выполнения условий по зерновой сделке, однако добиться результатов не получилось.

Роль России и замещение Украины

Также Путин заявил, что именно Россия вносит вклад в глобальную продовольственную безопасность, когда как утверждения, что Украина кормит голодающих всего мира – ложь. По его мнению, на подобные гуманитарные проекты санкции не должны распространяться.

«Более того, препятствия чинятся даже безвозмездной передаче нами минеральных удобрений нуждающимся беднейшим странам. Из 262 тысяч тонн продукции, заблокированной в европейских портах, удалось отправить всего две партии», — сказал он.

Кроме того, он рассказал, что РФ готова заместить украинскую продукцию на мировом рынке, причем на безвозмездной основе.

«Хочу заверить, что наша страна в состоянии заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе. Тем более что у нас в этом году, как доложил министр, вновь ожидается рекордный урожай», — сказал Путин.

Итоги сделки от ООН

15 июля в Координационном центре ООН по зерновой сделке заявили, что за время действия черноморской инициативы, одна из частей которого подразумевает содействие в экспорте российских удобрений, не было отправлено ни одного судна с продовольствием из России.

Также там отмечали, что экспорт российского аммиака будет зависеть от возобновления работы аммиакопровода Тольятти — Одесса. Он был взорван в начале июня, «его текущее состояние неизвестно».

В Центре также рассказали, что за время работы сделки в беднейшие страны отправилось только 10% кукурузы и 40% пшеницы от общего объема грузов, отправленных с Украины.