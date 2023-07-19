«Одна из самых ужасных ночей». Россия нанесла удар по военным объектам под Одессой

Минобороны России сообщило о групповом ударе по складам боеприпасов ВСУ, а также по объектам военной промышленности и топливной инфраструктуры в районе Одессы. Мэр города Геннадий Труханов назвал прошлую ночь «одной из самых ужасных», а атаку на город – самой масштабной с начала спецоперации. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Российский удар по порту Одессы стал самым масштабным с начала специальной военной операции на Украине 24 февраля 2022 года. Об этом в своих соцсетях сообщил одесский градоначальник Геннадий Труханов.

«Одна из самых ужасных ночей. <...> Такого масштаба атаки мы не припоминаем...» — приводят его слова украинские СМИ.

В оперативном командовании «Юг» ВСУ сообщили, что в результате ночных ударов «по одному из портов Одесской области» повреждены зерновой и масляный терминалы, резервуары и оборудование для погрузки на суда. Взрывная волна от попаданий повредила также склады табака и пиротехнических изделий.

«Цель удара достигнута»

По данным ВСУ, удар состоял из нескольких волн: были выпущены 16 крылатых ракет «Калибр», восемь ракет X-22, шесть ракет «Оникс» и одна управляемая авиаракета X-59. Кроме того, украинские военные насчитали 32 ударных беспилотника типа Shahed-136/131.

ПВО смогла сбить 37 воздушных целей, – по заявлению ВС Украины, в воздухе были якобы уничтожены 13 крылатых ракет «Калибр», авиационная ракета Х-59 и 23 ударных дрона.

На опубликованных в соцсетях кадрах можно увидеть, как яркая вспышка от ночного взрыва в Одессе озаряет окрестности.

19 июля президент Украины Владимир Зеленский после атак на Одессу поручил военным усилить охрану портовой инфраструктуры.

По его словам, российская сторона якобы намеренно наносила удары по «инфраструктуре зерновой сделки».

По данным российского Минобороны, высокоточным оружием морского и воздушного базирования был нанесен удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии. Атака была также направлена на авиабазу Канатово в Кировоградской области.

«Все назначенные объекты поражены. Цель удара достигнута», — проинформировали в ведомстве.

«Удары возмездия» за Крымский мост

Министерство обороны РФ накануне сообщило, что «удары возмездия» были нанесены по объектам, где «готовились теракты против России с использованием водных беспилотников», а также – по месту изготовления дронов на судоремонтном заводе под Одессой.

Этот удар стал ответом на подрыв Крымского моста, в результате которого были серьезно повреждены пролеты автомобильной части переправы и были убиты двое мирных граждан – ехавшие в Крым белгородцы. Их дочь осталась без родителей.

Кроме того, как сообщили в Минобороны РФ, ночью в районе Одессы и Николаева были уничтожены топливные резервуары общим объемом около 70 тысяч тонн, которые использовались для обеспечения ВСУ горючим.