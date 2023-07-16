«Огромные дипломатические издержки». Белый дом пригрозил Москве по вопросу зерновой сделки

За день до окончания зерновой сделки порт Одессы покинуло последнее судно с украинским зерном. Сухогруз вышел из порта утром 16 июля и должен прибыть в Стамбул в 14:00 17 июля. Об этом сообщают Reuters и MarineTraffic. Стороны пока не договорились и возможности продления продуктовой инициативы, Москва указывала на невыполнение своих условий. При этом ТАСС со ссылкой на диписточник в Анкаре сообщал, что компромисс может быть найден «в последний момент». Вашингтон в свою очередь сообщил, что в Белом доме готовы готовы к любому решению России и плотно работают над этим вопросом с Украиной.

Турецкий TQ Samsun стал последним сухогрузом, который покинул украинский порт в рамках зерновой сделки, которая истекает 17 июля. Об этом сообщают Reuters и мониторинговый сервис Marine Traffic.

Корабль покинул Одессу в 8:12 и должен прибыть в Стамбул 17 июля в 14:00. Совместный координационный центр (СКЦ) в Стамбуле, сообщает, что далее сухогруз отправится в Нидерланды. По имеющимся данным, он перевозит 38,8 тыс. тонн сельхозпродукции.

Накануне в СКЦ сообщили, что порту работал только TQ Samsun, на который загружали зерно. Центр с 27 июня не выдавал разрешений на новые инспекции.

«Огромные дипломатические издержки»

Тем временем в интервью телеканалу CBS советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон готов к любому решению России по зерновой сделке.

«Возможно, что Россия выйдет из нее, возможно, они продолжат… Мы готовы к любому сценарию, и мы работаем плотно над этим с украинцами»,

— заявил он.

Салливан отметил, что по мнению США, отказ РФ от продления сделки обернется для Москвы «огромными дипломатическими издержками». Тем не менее, заключил он, выбор остается за президентом Владимиром Путиным.

Поиск компромисса

Агентство ТАСС со ссылкой на диписточник в Турции сообщает, что решение о продлении гуманитарной инициативы может быть принято в последний момент.

«Очевидно, что решение будет приниматься в самый последний момент и оно будет возможно, если Россия посчитает продление сделки целесообразным», — сказал источник.

Как отметил собеседник ТАСС, последние заявления Москвы демонстрируют решительность ее позиции относительно непродления зерновой сделки и для возобновления поставок сельхозпродукции придется найти нужные аргументы и компромиссы.

Актуальное состояние переговоров

12 июля представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Антониу Гутерриш направил письмо Путину с предложениями по реализации российской части инициативы. Он отметил, что «цель состоит в том, чтобы устранить препятствия, влияющие на финансовые операции через Россельхозбанк, что вызывает серьезную обеспокоенность Российской Федерации, и одновременно обеспечить продолжение потока украинского зерна через Черное море».

На следующий день Путин оценил перспективы зерновой сделки словами «хватит, в конце концов», отметив, однако, что Россия может приостановить участие в зерновой сделке до тех пор, пока условия Москвы не начнут выполняться. Также он заявил, что не видел нового письма от генсека ООН, но Москва находится в контакте с сотрудниками организации. По его мнению, в ООН пытаются наладить ситуацию с зерновой сделкой, однако этому препятствуют западные страны.

14 июля президент Турции Реджеп Тайоп Эрдоган заявил, что рассчитывает на визит российского лидера в Турцию в августе, отметив, что у него с Путиным «общие позиции» по зерновой сделке.

«Мы готовимся принять Путина в Турции в августе. У нас одинаковое мнение относительно продления зернового коридора», — сказал Эрдоган.

Данные ООН по зерновой сделке

15 июля координационный центр ООН подвел итоги работы зерновой сделки. Так, Центр признал, что 90% кукурузы и 60% пшеницы были отправлены в богатые страны и те, которые относятся к странам с доходом выше среднего.

По данным Центра, за год Афганистан, Эфиопия, Сомали, Судан и Йемен, получили 2,5% продовольствия, перевезенного в рамках сделки – чуть более 822 тысяч тонн из более 33 миллионов.

Всего за время действия зерновой сделки украинские порты покинули 1003 судна с зерном, речь идет о более 32,8 миллионах тонн грузов.