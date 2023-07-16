Военная операция на Украине. День 508-й

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Силы ПВО и флота отразили ночью атаку беспилотников на Севастополь, сообщил глава города Леонид Развожаев.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. От всех севастопольцев — благодарю за службу!» — пишет Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что на данный момент обстановка в городе спокойная, однако все оперативные службы находятся в боевой готовности.