Военная операция на Украине. День 508-й

Украинские бригады пытались четыре раза атаковать российские войска у Серебрянского лесничества в ЛНР, но потеряли танк, две БМП и броневик, а также много людей убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Укринформ сообщает, что несколько мощных взрывов произошли в Харькове. Воздушная тревога в городе была объявлена повторно.
Сообщается также о взрывах в Сумах.
Последствия обстрела Харькова, 5 февраля 2023 годаAndrii Marienko/AP
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными.
Силы ПВО и флота отразили ночью атаку беспилотников на Севастополь, сообщил глава города Леонид Развожаев.
«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. От всех севастопольцев — благодарю за службу!» — пишет Развожаев.
Губернатор Севастополя добавил, что на данный момент обстановка в городе спокойная, однако все оперативные службы находятся в боевой готовности.
Памятник затопленным кораблям в СевастополеКонстантин Михальчевский/РИА Новости