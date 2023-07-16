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Политика

Военная операция на Украине. День 508-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 508-й день

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Виталий Аньков/РИА Новости
На Севастополь была совершена массированная атака беспилотников, в городе нет пострадавших и разрушений, заявил губернатор Развожаев. В Харькове и Сумах раздались взрывы, сообщают украинские СМИ, была объявлена воздушная тревога в нескольких областях. ВСУ попытались атаковать позиции ВС РФ у Серебрянского лесничества в ЛНР, но были разбиты, заявили в группировке «Центр». В боях у Антоновского моста украинские войска потеряли не менее 100 человек, утверждает Сальдо. «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:24

8:20

8:10

Украинские бригады пытались четыре раза атаковать российские войска у Серебрянского лесничества в ЛНР, но потеряли танк, две БМП и броневик, а также много людей убитыми и ранеными, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

8:07

Укринформ сообщает, что несколько мощных взрывов произошли в Харькове. Воздушная тревога в городе была объявлена повторно.

Сообщается также о взрывах в Сумах.

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Последствия обстрела Харькова, 5 февраля 2023 года

Andrii Marienko/AP
8:06

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что ВСУ в боях у Антоновского моста потеряли не менее 100 солдат убитыми и еще больше ранеными.

8:04

На Украине в нескольких областях объявляли ночью воздушную тревогу — ТАСС

8:01

Силы ПВО и флота отразили ночью атаку беспилотников на Севастополь, сообщил глава города Леонид Развожаев.

«Атака была массированной и продолжительной. По всем целям наши военные отработали над морем, и на подходе к бухтам. Подчеркиваю: никакие объекты ни в городе, ни в акватории — не пострадали. Наши военные уверенно и спокойно отразили атаку вражеских беспилотников на Севастополь. От всех севастопольцев — благодарю за службу!» — пишет Развожаев.

Губернатор Севастополя добавил, что на данный момент обстановка в городе спокойная, однако все оперативные службы находятся в боевой готовности.

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Памятник затопленным кораблям в Севастополе

Константин Михальчевский/РИА Новости
8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем вести трансляцию военных действий на Украине и других событий в мире.

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