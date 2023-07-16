«Это не подлежит обсуждению». Украину примут в НАТО при соблюдении одного условия

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан в интервью телеканалам CBS, NBC и CNN рассказал об условиях для вступления Украины в НАТО, моральном аспекте применения кассетных бомб в ходе российско-украинского конфликта, а также о возможности прямого боестолкновения ВС РФ и американских военных. Также он анонсировал новые санкции для российского ВПК и сообщил, что подготовка украинских летчиков управлению F-16 в странах ЕС начнется «через пару недель». О чем рассказал Салливан — в материале «Газеты.Ru».

Украина в НАТО

Вопрос о членстве Украины в НАТО после саммита альянса в Вильнюсе не подлежит обсуждению. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил в интервью телеканалу CBS.

«В конце концов, мы заявили в НАТО очень просто: будущее Украины в НАТО. Это не подлежит обсуждению. Это то, о чем договорились»,

— заявил он.

По его словам, пока Украина будет получать от союзников необходимую помощь.

Попала ли Украина в НАТО после саммита в Вильнюсе На саммите в Вильнюсе 11-12 июля Киев не получил конкретных предложений по вступлению в НАТО. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, участники блока блока сделали «три шага навстречу Украине»: не требовать от Украины выполнения плана действий для членства в НАТО, утвердить многолетняя программа военной помощи Киеву и создать Совет Украина — НАТО. В итоговом заявлении отмечалось, что страну пригласят в альянс после достижения... Читать дальше

В интервью телеканалу NBS News Салливан напомнил, что главное условие для вступления Украины в НАТО – проведение «демократических реформ».

«Каждый член альянса, каждая страна, которая стремится войти в НАТО, должна соответствовать определенным стандартам демократических реформ... НАТО будет работать с Украиной с целью обеспечить завершение этих реформ», — заявил он.

По его словам, Киеву и НАТО удастся совместно провести все необходимые реформы.

ВС РФ против военных США

Салливан также заявил, что несмотря на всю оказываемую Киеву поддержку, американские военные не будут воевать с Вооруженными силами России на Украине.

«Мы собираемся поддерживать Украину без американских сапог на земле и американских солдат, сражающихся с российскими солдатами. Это остается постоянным на протяжении данного конфликта», — заявил он в разговоре с NBC News.

По его словам, в Вашингтоне не хотят, чтобы конфликт на Украине «закончился третьей мировой войной».

Кассетные боеприпасы

В беседе с CNN Салливан также рассказал, что программа подготовки украинских летчиков в странах ЕС по управлению американскими истребителями F-16 может начаться уже через две недели.

«Мы предоставим необходимые инструменты для начала обучения [украинских летчиков] на F-16, как только европейцы будут готовы. Европейцы сказали, что им нужно пару недель, чтобы подготовить необходимые тренировочные мощности», — рассказал он.

Салливан отметил, что Вашингтон не будет затягивать процесс выдачи разрешений на обучение.

Сообщалось, что обучение украинских летчиков использованию F-16 планируется начать в августе в Дании, а также создать региональный учебный центр в Румынии.

Кроме того, как отметил Салливан в разговоре с NBC, американская администрация полагает, что поставки кассетных боеприпасов на ВСУ не отразятся на моральном авторитете США.

«Я нахожу сомнительным, что передача Украине оружия для защиты страны и гражданских лиц каким-либо образом подрывает наш моральный авторитет. Мы попросту не собираемся оставить Украину безоружной. Президент в этом вопросе полон решимости», — сказал он.

Он также напомнил, что ни Украина, ни США не подписывали конвенцию о запрете использования кассетных боеприпасов. Россия также не состоит в конвенции.

Также Салливан заявил, что Пентагон не планирует восстанавливать собственных запас данного типа боеприпасов после передачи их части Украине. По его словам, вместо этого планируется увеличить запас 155-миллиметровых снарядов.

В интервью CNN он сообщил, что пока не может сказать, применяли ли украинские военные кассетные боеприпасы, однако отметил, что, если еще не применяли, то их использование начнется «в ближайшие часы или дни».

Новые санкции

Салливан также рассказал CBS, что западные страны намерены усилить санкционное давление на российский военно-промышленный комплекс, работы в этом направлении уже ведутся.

«Запад работает над дальнейшим ужесточением наших санкций, опустошая военно-промышленную базу России, ослабляя ее возможности выпускать передовые технологические разработки. Мы продолжим оказывать экономическое давление на Россию, а украинцы продолжат оказывать военное давление», — сообщил он.

По его словам, если Москва будет продолжать специальную военную операцию, «это будет ей очень дорого стоить, а украинцы продолжат добиваться успехов на поле боя»