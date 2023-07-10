Военная операция на Украине. День 502-й

Зеленский не подтвердил, будет ли присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент «все еще думает об этом». Об этом пишет ABC News.
«Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл», — сказал президент.
Одна из ракет С-200, запущенных Украиной 9 июля, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил начальник главного штаба ВКС Афзалов.
Зеленский в интервью ABC News прокомментировал информацию Washington Post о планах склонить Россию к переговорам, если ВСУ выйдут на границу с Крымом.
«Ну, это абсолютно ясная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром», — утверждает украинский президент.
Зеленский не подтвердил наличие таких планов у Киева.
❗️Украина 9 июля безуспешно пыталась ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщили в Минобороны РФ.
Глава Генштаба Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС об уничтожении четырех украинских баллистических целей 9 июля, добавили в ведомстве.
Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ.
Задержанный — гражданин Украины, который находился в Польше с 2019 года. По версии следствия, он наблюдал за критически важной инфраструктурой в стране, в том числе военными объектами.
Посольство России в США считает, что представитель Белого дома Джон Кирби признался в военных преступлениях Вашингтона на Украине.
В интервью ABC News Кирби заявлял, что поставка кассетных боеприпасов принесет меньше последствий для гражданского населения, чем российские атаки.
«Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», — говорится в комментарии посольства в Telegram.
США раскрыли, что будет включать «израильская модель» гарантий безопасности для Украины.
Концепция заключается в многосторонней договоренности по предоставлению двусторонних обязательств. Вашингтон готов оказать долгосрочную военную помощь, предоставлять разведданные, поддержку в киберпространстве и принять другие меры. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
США не имеют отношения к передаче Турцией Киеву находившихся на турецкой территории командиров батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.
«Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган», — сказал Салливан.
В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв, сообщает украинское издание «Общественное». Украинский Генштаб заявил о ночном ракетном ударе.
В Николаеве был прилет по объекту инфраструктуры, сообщил начальник администрации Виталий Ким.
В Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу.
Президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут, если бы Киев отказался от своих территорий, однако Киев не согласится на такой путь, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News.
Так он прокомментировал заявления Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт в первые сутки своего президентства.
«Одно только желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа», — сказал Зеленский.
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова на «сложное бахмутское направление».
«Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения»,— написал Кадыров в Telegram.