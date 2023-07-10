Военная операция на Украине. День 502-й

9:12

Зеленский не подтвердил, будет ли присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент «все еще думает об этом». Об этом пишет ABC News.

«Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл», — сказал президент.