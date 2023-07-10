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Политика

Военная операция на Украине. День 502-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 502-й день

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Алексей Коновалов/ТАСС
Украина 9 июля пыталась ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях переоборудованными в ударные ракетами С-200, попытки были безуспешными, сообщили в Минобороны РФ. Одна из ракет была направлена на Крымский мост. Спецназ «Ахмат» перебросили на бахмутское направление, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров. В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв, пишет издание «Общественное». «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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9:12

Зеленский не подтвердил, будет ли присутствовать на саммите НАТО в Вильнюсе, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что президент «все еще думает об этом». Об этом пишет ABC News.

«Украина должна получить четкие гарантии безопасности, пока она не в НАТО. Это очень важно. Только при этих условиях наша встреча будет иметь смысл», — сказал президент.

9:05

8:59

Одна из ракет С-200, запущенных Украиной 9 июля, была направлена на Крымский мост, вторая летела на военный аэродром в Ростовской области, сообщил начальник главного штаба ВКС Афзалов.

8:55

Зеленский в интервью ABC News прокомментировал информацию Washington Post о планах склонить Россию к переговорам, если ВСУ выйдут на границу с Крымом.

«Ну, это абсолютно ясная, логичная риторика, что в тот момент, когда Украина достигнет административной границы с временно оккупированным украинским полуостровом, Крымом, очень вероятно, что Путин будет вынужден искать диалог с цивилизованным миром», — утверждает украинский президент.

Зеленский не подтвердил наличие таких планов у Киева.

8:49

Заявление начальника пресс-центра группировки «Юг».

8:43

❗️Украина 9 июля безуспешно пыталась ударить по объектам в Крыму, Калужской и Ростовской областях ракетами С-200, сообщили в Минобороны РФ.

Глава Генштаба Герасимов заслушал доклад начальника главного штаба ВКС об уничтожении четырех украинских баллистических целей 9 июля, добавили в ведомстве.

8:41

Спецслужбы Польши заявили о задержании украинца по подозрению в шпионаже в пользу РФ.

Задержанный — гражданин Украины, который находился в Польше с 2019 года. По версии следствия, он наблюдал за критически важной инфраструктурой в стране, в том числе военными объектами.

8:35

Посольство России в США считает, что представитель Белого дома Джон Кирби признался в военных преступлениях Вашингтона на Украине.

В интервью ABC News Кирби заявлял, что поставка кассетных боеприпасов принесет меньше последствий для гражданского населения, чем российские атаки.

«Чиновник де-факто признался в совершении США военных преступлений в ходе украинского конфликта. Открыто заявил, что от американского оружия кассетного типа будут погибать мирные граждане. В извращенном представлении сотрудника Белого дома, это приносит «меньший вред», нежели действия России», — говорится в комментарии посольства в Telegram.

8:30

США раскрыли, что будет включать «израильская модель» гарантий безопасности для Украины.

Концепция заключается в многосторонней договоренности по предоставлению двусторонних обязательств. Вашингтон готов оказать долгосрочную военную помощь, предоставлять разведданные, поддержку в киберпространстве и принять другие меры. Об этом сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

8:24

Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ.

8:19

США не имеют отношения к передаче Турцией Киеву находившихся на турецкой территории командиров батальона «Азов» (запрещен в РФ и признан террористической организацией). Об этом заявил помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Мы не принимали в этом участия и не можем высказываться на тему того, чего таким образом пытался достичь Эрдоган», — сказал Салливан.

8:13

В городе Николаеве на юге Украины произошел взрыв, сообщает украинское издание «Общественное». Украинский Генштаб заявил о ночном ракетном ударе.

В Николаеве был прилет по объекту инфраструктуры, сообщил начальник администрации Виталий Ким.

В Николаевской и Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву районах Херсонской области объявляли воздушную тревогу.

8:09

Президент США Джо Байден мог бы завершить конфликт на Украине за пять минут, если бы Киев отказался от своих территорий, однако Киев не согласится на такой путь, заявил Владимир Зеленский в интервью ABC News.

Так он прокомментировал заявления Дональда Трампа, который обещал завершить конфликт в первые сутки своего президентства.

«Одно только желание прекратить войну – это прекрасно. Но это желание должно основываться на каком-то реальном опыте. Что ж, похоже, что Дональд Трамп в свое время уже имел эти 24 часа», — сказал Зеленский.

8:04

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о переброске спецназа «Ахмат» под командованием Апты Алаудинова на «сложное бахмутское направление».

«Такая рокировка говорит о доверии Генштаба и высокой боеспособности подразделения»,— написал Кадыров в Telegram.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 502-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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