Возможен украинский след. Убит бывший капитан подлодки, с которой запускали «Калибры»

В Краснодаре застрелили бывшего капитана российской подлодки Станислава Ржицкого, находящегося в списке «Миротворца». В последнее время он занимал пост замглавы городского отдела по мобилизационной работе. Версию ограбления правоохранительные органы отмели сразу, распространяются ориентировки с фотографией предполагаемого убийцы. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В Краснодаре неизвестный застрелил заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого. Убийство было совершено утром 10 июля.

По факту преступления возбуждено уголовное дело по ст.105 УК РФ (убийство).

«По данным следствия, сегодня рано утром на участке местности, расположенном вблизи улицы Береговой в краевом центре, обнаружено тело 42-летнего мужчины с огнестрельными ранениями», — говорится в сообщении регионального управления СК России.

Расследованием займется первый отдел по расследованию особо важных дел краевого управления СКР.

Как сообщает Telegram-канал Baza, Ржицкого убили во время утренней пробежки в парке рядом со спорткомплексом «Олимп». Стрелявший сделал несколько выстрелов и скрылся. Две 9-мм пули извлекли из грудной клетки со спины, две прошли навылет через руку и бок.

Как предполагают в правоохранительных органах, стрелявший давно следил за Ржицким, знал его маршруты, а также специально выбрал для убийства место, не просматриваемое с камер наблюдения. Однако, как сообщает Telegram-канал Baza, подозреваемый в убийстве все-таки попал на камеры наблюдения, когда уходил с места преступления.

В настоящее время его фотография разослана во все отделы региона.

Как пишет Kub Mash, рядом с телом Ржицкого были обнаружены его наушники и смарт-часы, поэтому версию об ограблении отмели практически сразу.

Мотив преступления выясняется.

Капитан 2-го ранга

Ржицкий окончил Санкт-Петербургский военно-морской институт. Был капитаном 2-го ранга.

Командовал подводными лодками «Алроса» (с 2013 года) и «Краснодар» (с 2016-го).

В мае-июне 2017 года именно с «Краснодара» запускали крылатые ракеты «Калибр» по позициям боевиков ИГИЛ (признана террористической организацией и запрещена в РФ) в Сирии. В Киеве заявляли ранее, что с «Калибров» запускали ракеты и по украинской территории.

Ржицкий находился в списках украинского «Миротворца». «Осознанно выполняет приказы по уничтожению Украинского государства», — говорится в досье на сайте.

Жертвы покушений

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20 августа 2022 года в Одинцовском районе Подмосковья был взорван автомобиль журналистки Дарьи Дугиной. Женщина погибла на месте. ФСБ заявила, что убийство спланировали украинские спецслужбы.