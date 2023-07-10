«Продолжат сражаться за Родину». Путин встретился с «вагнеровцами»

Президент России Владимир Путин встречался с руководством ЧВК «Вагнер» уже через пять дней после попытки военного мятежа — 29 июня, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Встреча состоялась в Кремле.
«Действительно, президент имел такую встречу. Он пригласил на нее 35 человек. Всех командиров отрядов и руководство компании, включая самого [Евгения] Пригожина», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, общался ли Путин с «вагнеровцами» после 24 июня.
По словам Пескова, глава государства общался с представителями ЧВК целых три часа.
В ходе беседы Путин «дал оценку действий компании на фронте в ходе СВО, а также дал свою оценку событий 24 июня». Он «выслушал объяснения» командиров, которые «акцентировали, что являются убежденными сторонниками и солдатами верховного главнокомандующего». «И также сказали, что готовы дальше продолжать сражаться за Родину», — уточнил Песков. В ответ президент предложил им «дальнейшие варианты трудового применения».
Пресс-секретарь отказался отвечать на вопрос о том, присутствовали ли на собрании представители Минобороны, заявив, что ему «больше нечего сказать по этой встрече».
Ранее о том, что Путин встретился с Пригожиным после мятежа, написала французская газета Libération со ссылкой на источники в западной разведке. По данным издания, Пригожин также общался с директором Росгвардии Виктором Золотовым и главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным.
Французские СМИ также сообщали, что Путин встречался с Пригожиным в Санкт-Петербург во время ПМЭФ, то есть за неделю до начала мятежа.
Зачем?
Политолог Сергей Марков полагает, что Путин решил встретиться с Пригожиным, чтобы «понять политические причины мятежа» и при возможности устранить их.
«Важно и утвердить лояльность бойцов ЧВК, которых считают сейчас лучшими солдатами в мире, — не Пригожину, а России. И президенту Путину как символу России. Правильно так», — добавил он.
Как отмечает Telegram-канал Readovka, встреча президента с «вагнеровцами» означает, что «все эти люди останутся на своих постах». «Судя по всему, «Вагнер» скоро отправится искупать вину за мятеж кровью», — говорится в колонке.
Мятеж и Герасимов
Вечером 23 июня глава «вагнеровцев» заявил, что силы Минобороны якобы нанесли удары по тыловым лагерям его ЧВК, а его бойцы выдвигаются в сторону Москвы c «маршем справедливости». Генпрокуратура возбудила против Пригожина дело об организации вооруженного мятежа. В российском оборонном ведомстве атаку на лагеря отрицали.
Утром 24 июня силы ЧВК «Вагнер» заблокировали административные здания в Ростове-на-Дону, в город были направлены силы чеченского «Ахмата».
Вечером пресс-служба президента Белоруссии сообщила о переговорах Лукашенко с Пригожиным. По их окончании глава ЧВК «Вагнер» решил развернуть свои колонны обратно.
Организовав «марш справедливости», Пригожин указывал, что хочет добиться отставки главы Минобороны Сергея Шойгу и начальник российского генштаба и командующего военными операциями на Украине Валерия Герасимова.
После мятежа Герасимов долго не появился на публике.
10 июля Минобороны опубликовало видео с совещания, на котором военачальник слушает доклад офицера ВКС о попытке украинской армии накануне нанести ракетные удары по российской территории.
Камбэк Пригожина
Согласно договоренностям между Пригожиным и Кремлем, глава ЧВК должен находиться в Белоруссии. Однако уже 6 июля президент Александр Лукашенко заявил, что бизнесмена нет в стране.
«Что касается Евгения Пригожина, он находится в Питере. Где он сегодня утром? Может быть, в Москву поехал, может, еще где-то», — отметил он, добавив, что бойцы ЧВК размещены в своих полевых лагерях, но его это «абсолютно не беспокоит».
По данным Flightradar24, самолеты Пригожина на прошлой неделе действительно приземлялись в Петербурге и Москве.