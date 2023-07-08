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Политика

Военная операция на Украине. День 500-й

Онлайн-трансляция специальной военной операции на Украине — 500-й день

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Евгений Биятов/РИА Новости
Министр обороны России Шойгу проверил на полигонах ЮВО организацию боевой подготовки вновь формируемых соединений и частей. Средства ПВО сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, сообщил губернатор региона Гусев. Президент Турции Эрдоган считает, что Украина имеет право на вступление в НАТО. Также, по его словам, Анкара рассчитывает на продление зерновой сделки на два года. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
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8:22

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского «коленопреклонным», так как западные страны усомнились в его возможностях.

«Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и «хотелкам» Зеленского. Украина потеряла большое количество техники и личного состава, а это выброшенные деньги на ветер. По большому счету, Зеленскому остается одно — упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется», — сказал РИА Новости Белик.

По его мнению, страны НАТО уже сомневаются в возможностях Зеленского, но поддержку все-таки окажут.

8:12

ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, горит и овощная база, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

8:08

❗️ Главные заявления главы Турции Эрдогана после переговоров с президентом Украины Зеленским:

◾️ Турция рассчитывает на продление зерновой сделки;

◾️ Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку;

◾️ В рамках зерновой сделки в нуждающиеся страны было отправлено 33 млн тонн продовольствия;

◾️ Украина имеет право на вступление в НАТО;

◾️ Турция прилагает «самые активные усилия» для завершения конфликта на Украине «путем переговоров на основе международного права»;

◾️ Турция рассчитывает, что зерновая сделка будет продлена хотя бы на три месяца;

◾️ Турция выступает за продление зерновой сделки на два года.

8:03

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей, сообщили в министерстве.

«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — сказали в ведомстве.

Там отметили, что министр обороны лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя.

8:01

Средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 500-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

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