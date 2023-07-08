Военная операция на Украине. День 500-й

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Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского «коленопреклонным», так как западные страны усомнились в его возможностях.

«Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и «хотелкам» Зеленского. Украина потеряла большое количество техники и личного состава, а это выброшенные деньги на ветер. По большому счету, Зеленскому остается одно — упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется», — сказал РИА Новости Белик.

По его мнению, страны НАТО уже сомневаются в возможностях Зеленского, но поддержку все-таки окажут.