Военная операция на Украине. День 500-й

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что предстоящий саммит НАТО станет для Владимира Зеленского «коленопреклонным», так как западные страны усомнились в его возможностях.
«Контрнаступление Украины явно пошло не по плану западных спонсоров и «хотелкам» Зеленского. Украина потеряла большое количество техники и личного состава, а это выброшенные деньги на ветер. По большому счету, Зеленскому остается одно — упасть на колени на саммите и каждому облобызать ботинки, чтобы подкинули еще танков, артиллерии и много другого, в надежде, что контрнаступление хотя бы не захлебнется», — сказал РИА Новости Белик.
По его мнению, страны НАТО уже сомневаются в возможностях Зеленского, но поддержку все-таки окажут.
ВСУ «Градами» обстреляли Шебекино, предварительно, пострадавших нет, один из снарядов попал на территорию рынка, горит и овощная база, заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
❗️ Главные заявления главы Турции Эрдогана после переговоров с президентом Украины Зеленским:
◾️ Турция рассчитывает на продление зерновой сделки;
◾️ Турция продолжит оказывать Украине всяческую поддержку;
◾️ В рамках зерновой сделки в нуждающиеся страны было отправлено 33 млн тонн продовольствия;
◾️ Украина имеет право на вступление в НАТО;
◾️ Турция прилагает «самые активные усилия» для завершения конфликта на Украине «путем переговоров на основе международного права»;
◾️ Турция рассчитывает, что зерновая сделка будет продлена хотя бы на три месяца;
◾️ Турция выступает за продление зерновой сделки на два года.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу проверил на полигонах Южного военного округа организацию боевой подготовки военнослужащих-контрактников вновь формируемых соединений и воинских частей, сообщили в министерстве.
«Глава российского военного ведомства проверил подготовку и проведение занятий по вождению и выполнение боевых стрельб танковыми экипажами Т-90 «Прорыв». Обучение экипажей также проводится на современных интерактивных тренажерных комплексах, позволяющих отрабатывать все элементы боевой подготовки», — сказали в ведомстве.
Там отметили, что министр обороны лично проверил отработку контрактниками навыков ведения боевых действий в различных условиях обстановки и местности, в том числе в условиях городского боя.
Средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Воронежу два беспилотника, жертв и разрушений нет, сообщил в Telegram-канале губернатор Воронежской области Александр Гусев.