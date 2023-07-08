Шебекино снова попал под сильный обстрел. Жители города пока не смогут вернуться домой

Возвращение жителей в белгородский город Шебекино приостановлено после ночного обстрела, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Власти также остановили восстановительные работы на два дня. 4 июля глава региона сообщал, что эвакуированным жителям предложат вернуться в течение двух недель. Однако за 7 июля по Шебекино выпустили в общей сложности 20 снарядов из РСЗО «Град». Обстрел повредил территорию центрального рынка.

В Белгородской области приостановили возвращение жителей Шебекино в город из пунктов временного размещения из-за сильного обстрела «Градами» в ночь на 8 июля.

«После ночных событий в Шебекине приняли решение на два дня объявить выходные для наших строителей, которые занимаются восстановлением города…Будем ориентироваться по оперативной обстановке», — сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

При обстреле один из снарядов попал на территорию центрального рынка «с последующим возгоранием».

«В результате обстрела повреждены торговые модули на рынке, складское помещение на овощебазе и три гаража. Поврежден фасад частного домовладения, в одном из магазинов выбиты окна, посечен фасад. Один автомобиль полностью сгорел», — уточнил глава региона.

За 7 июля по Шебекино выпустили в общей сложности 20 снарядов из РСЗО «Град». Из миномета обстреляли автомобильный пункт пропуска «Шебекино», сообщил губернатор. По его словам, есть один пострадавший.

«Мужчина с рваной раной надбровной области. Врачи оказали всю необходимую медицинскую помощь, госпитализация не потребовалась, отправлен домой на амбулаторное лечение», — написал губернатор.

В июне многие покинули населенный пункт на фоне массированных обстрелов. 4 июля власти сообщали, что эвакуированным предложат вернуться в течение двух недель. Детские сады планировали открыть с 10 июля.

Самый обстреливаемый район

Шебекино находится в нескольких километрах от границы с Украиной. В начале июня ситуация в регионе обострилась — власти сообщали не только об интенсивных обстрелах, но и о проникновении диверсантов. В регионе объявили добровольную эвакуацию, а на границе разместили дополнительные подразделения. Губернатор сообщал об эвакуации почти 60 000 человек из городского округа, где проживают 83,6 тысячи человек. В конце июня Гладков заявил, что после снижения интенсивности обстрелов в Шебекино вернулось 10% жителей.

Чтобы устранить последствия обстрелов, власти ведут масштабные работы по восстановлению Шебекина и Новой Таволжанки.

3 июля Гладков проверил ход восстановительных работ и сообщил, что в Шебекине полностью восстановили 72 дома, в том числе три многоквартирных. Не все здания подлежат ремонту, рассказал Гладков. По его словам, один дом уже полностью снесли, на его месте построят новый.

По данным на 6 июля, всего в городе было повреждено 744 объекта, из них 184 многоквартирных дома, 507 — частные дома, а 53 — социальные объекты.

На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года действует высокий уровень террористической опасности. С 19 октября 2022 года в регионе установили средний уровень реагирования. Помимо Шебекино, от обстрелов сильно пострадал Грайворонский городской округ.