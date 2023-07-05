«Принять Украину в НАТО по частям». Какие идеи предложили в парламенте Германии

Те части Украины, которые находятся «под надежным контролем демократических киевских властей», следует как можно скорее отнести к территории НАТО — с такой идеей выступил председатель комитета парламента Германии по внешней политике Михаэль Рот. В противном случае вступление Украины в НАТО «придется отложить до второго пришествия», полагает он. Политик добавил, что альянсу стоит послать Киеву четкий сигнал в направлении присоединения к военному блоку. В обозримом будущем, по его словам, Европе необходимо еще больше сосредоточиться на сдерживании и обороне. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Глава комитета Бундестага по внешней политике Михаэль Рот считает, что Украину следует принимать в НАТО «по частям» — такое мнение он выразил в интервью немецкой газете Die Zeit, опубликованном в среду, 5 июля.

«Вместо ультиматумов или каких-либо угроз в адрес России я выступаю за то, чтобы несколько иначе трактовать договорные основы для включения Украины в состав НАТО. Я бы не ставил условием для приема идеальный мир [на территории страны].

К примеру, следовало бы сказать: те части Украины, которые находятся под надежным контролем демократических киевских властей, должны как можно скорее быть отнесены к территории НАТО.

Для них в таком случае действовала бы пятая статья [о коллективной обороне]. На другие области Украины обязательство по оказанию помощи распространения бы не имело», — пояснил он.

По его словам, при этом должно быть определено, что окончательное мирное решение конфликта «находится в руках Украины». «Это предложение имело бы силу даже в Кремле», — полагает Рот.

«Решающий год для Украины»

Политик добавил, что НАТО следует послать Киеву «четкий сигнал в направлении [присоединения к альянсу]». В противном случае, по его оценкам, вступление Украины в военный блок «придется отложить до второго пришествия».

«По уставу НАТО у конфликтных стран нет шансов вступить в альянс. Но теперь мы знаем, что серая зона — это опасное для жизни место, и Украине нужно выбраться из нее как можно быстрее.

Если нет консенсуса по приглашению Украины, то главы государств должны хотя бы представить конкретную дорожную карту относительно того, когда и как Украина может стать членом НАТО.

К сожалению, то, что я слышал до сих пор, больше похоже на дипломатическую словесную акробатику. Это стратегический вопрос огромного масштаба – не только для Украины, но и для всей европейской безопасности.

В обозримом будущем нам придется защищать Европу от России, мы должны еще больше сосредоточиться на сдерживании и обороне. Вот почему я однозначно поддерживаю перспективу НАТО для Украины. Однако я не предполагаю, что с русским империализмом и колониализмом можно покончить одним нажатием кнопки. Сказать, что мы дадим России год, после которого НАТО станет «партией войны», я думаю, такой автоматизм был бы довольно безответственным.

Особенно после неудавшегося мятежа главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина — мы не знаем, какие еще средства применит Путин, чтобы предотвратить поражение», — утверждает Рот.

Он также отметил, что текущий год «является решающим для Украины». «На самом деле речь идет об их выживании как суверенной страны. В этой ситуации лучшее, чем мы можем помочь Украине, — это действительно использовать все имеющиеся у нас ресурсы, чтобы как можно лучше вооружить страну для ее борьбы за свободу: военная, финансовая и политическая помощь.

Прежде всего, нам нужен своего рода план Маршалла, чтобы быстро восстановить разрушенную Украину, потому что это также укрепит ее обороноспособность.

Во-вторых, мы должны интегрировать их в самый важный альянс Европы, а именно в ЕС. В-третьих, мы должны предложить контрактные гарантии поддержки, которые обеспечат поставки самых передовых западных систем вооружений на долгие годы вперед. Поступая таким образом, мы разрушаем расчет Путина на то, что западная помощь в конечном итоге иссякнет. И, конечно же, несмотря на все это, должна быть приверженность членству в НАТО после [конфликта]», — заключил председатель комитета в парламенте ФРГ.

В свою очередь, в Белом доме в среду заявили, что Украина должна провести реформы и отвечать тем же стандартам НАТО, что и другие страны, прежде чем ее можно будет принять в альянс.

«И президент [США Джо Байден] говорил вновь и вновь: Украина должна будет провести реформы, чтобы соответствовать тем же самым стандартам, что и любые [другие] страны НАТО, прежде чем она сможет присоединиться [к альянсу]. Он заявлял, что, по его мнению, этого можно добиться, что Украина может добиться этого», — напомнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Она добавила, что Соединенные Штаты по-прежнему привержены политике «открытых дверей» Североатлантического альянса, передает ТАСС.

Саммит в Вильнюсе

Ближайший саммит НАТО запланирован на 11-12 июля, он пройдет на следующей неделе в Вильнюсе. В середине апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба говорил, что Киев не устроит никакое другое решение предстоящего саммита, кроме приглашения вступить в альянс.

«Если союзники решат, что в вопросе членства в НАТО в Вильнюсе они просто подтвердят в 130-й раз политику открытых дверей – то для Украины это неприемлемый результат Вильнюсского саммита.

Если они попытаются предложить нам в Вильнюсе какие-то положительные вещи по углублению сотрудничества с НАТО, но при этом не сделают ни одного шага к членству Украины в НАТО – то это для нас является неприемлемым. В Вильнюсе НАТО должна сделать шаг к членству и решить вопрос, что будет происходить с точки зрения гарантий безопасности для Украины между «сейчас» и моментом, когда Украина станет членом НАТО», — указал он.

Напомним, в 2008 году состоялся саммит НАТО в Бухаресте, в ходе которого рассматривались перспективы вступления Украины и Грузии в альянс, с того момента Киев и Тбилиси начали переговоры с Брюсселем о введении Плана действий по членству в НАТО.

Верховная рада в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса Украины.

В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. Украина стала шестым государством, получившим статус партнера НАТО с расширенными возможностями.

В сентябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Киев подал заявку о вступлении в НАТО в ускоренном порядке.