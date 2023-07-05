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Политика

Военная операция на Украине. День 497-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 497-й день

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РИА Новости
Частные дома и автомобили получили повреждения в Валуйках Белгородской области в результате обстрела ВСУ. Российские войска нанесли ракетно-бомбовые удары по пунктам дислокации «Кракена» и «Грузинского легиона». Зеленский поговорил по телефону с генсеком НАТО Столтенбергом и намекнул, что «самое время для мощных решений». «Газета.Ru» ведет хронику текущих событий.
Трансляция
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8:28

Российские военнослужащие отразили атаки двух взводов и роты украинских войск на южнодонецком направлении — РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.

8:20

Командование ВСУ усилило группировку своих войск в районе городов Кременная и Сватово в ЛНР — ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита в Вильнюсе. 

«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас — самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сказал Зеленский.

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Столтенберг и Зеленский

Ukrainian Presidential Press/Reuters
8:04

Группировка российских войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» — начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.

8:01

❗️Частные дома и автомобили получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины — губернатор Владислав Гладков

«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил чиновник.

8:00

Доброе утро, уважаемые читатели! Мы продолжаем вести трансляцию военных действий на Украине.

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