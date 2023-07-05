Военная операция на Украине. День 497-й

8:10

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита в Вильнюсе.

«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас — самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сказал Зеленский.