Военная операция на Украине. День 497-й

Российские военнослужащие отразили атаки двух взводов и роты украинских войск на южнодонецком направлении — РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова.
Командование ВСУ усилило группировку своих войск в районе городов Кременная и Сватово в ЛНР — ТАСС со ссылкой на подполковника Народной милиции ЛНР в отставке Андрея Марочко.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в преддверии саммита в Вильнюсе.
«Благодарю за постоянные личные усилия по поддержке евроатлантических стремлений Украины. Скоординировали позиции накануне Вильнюсского саммита НАТО. Сейчас — самое время для мощных решений и конкретных шагов в этом направлении», — сказал Зеленский.
Столтенберг и ЗеленскийUkrainian Presidential Press/Reuters
Группировка российских войск «Юг» нанесла ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по местам дислокации батальона «Кракен» и «Грузинского легиона» — начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев.
❗️Частные дома и автомобили получили повреждения в городе Валуйки Белгородской области в результате обстрела Вооруженными силами Украины — губернатор Владислав Гладков
«Система ПВО сработала, но есть разрушения на земле. По предварительной информации, пострадавших нет», — сообщил чиновник.