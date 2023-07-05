«С глазу на глаз»: FT узнала, от чего Си предостерегал Путина во время визита в Москву

На переговорах лидера КНР и президента России в марте этого года центральной темой, согласно материалу Financial Times, было ядерное оружие. Газета утверждает, что Си Цзиньпин предостерег Владимира Путина от его применения на Украине. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков назвал подобные утверждения вымыслом. «Газета.Ru» выясняла, с чем связано появление такой публикации.

Газета Financial Times (FT) со ссылкой на китайских и западных официальных лиц сообщила о том, что во время последнего государственного визита в Москву Си Цзиньпин «с глазу на глаз» предостерег президента России от использования ядерного оружия в ходе спецоперации на территории Украины.

«С тех пор китайские официальные лица в частном порядке поставили себе в заслугу то, что убедили российского президента отказаться от его завуалированных угроз применения ядерного оружия против Украины», — говорится в статье.

В публикации отмечается, что «удержание» Путина от использования ядерного оружия якобы было для Китая центральным вопросом, поскольку имеет значение для восстановления связей с Европой, пострадавших из-за российской спецоперации.

Китай отправил сообщения «на всех уровнях»

Источники газеты подчеркивают, что «предупреждение Си» дало надежду на то, что Пекин вопреки отношениям с Москвой все же выступает против применения оружия массового поражения.

«Китайцы ставят себе в заслугу отправку сообщения на всех уровнях», — сказал высокопоставленный представитель администрации США.

Газета также напомнила, что глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в марте говорил о том, что визит китайского лидера в Москву «снижает риск ядерной войны, и они (китайцы. — «Газета.Ru») дали это очень, очень ясно понять».

Тем не менее, несмотря на публичную риторику Пекина о недопустимости применения такого оружия, «некоторые сторонники Украины сомневаются, что это реальная позиция Китая, учитывая «безграничное» партнерство Си с Путиным и «мирный план», который в значительной степени совпадает с тезисами российских выступлений».

FT отмечает, что китайский МИД не ответил на соответствующий запрос газеты, однако бывший чиновник правительства КНР подтвердил, что Си лично попросил Путина не использовать оружие массового поражения. По его словам, «позиция Китая против его применения была включена в документ по миру на Украине».

Как отреагировал Кремль

Пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова попросили прокомментировать статью Financial Times — он не подтвердил данные газеты.

«Суть переговоров была четко изложена в принятых по итогам [совместного] заявления документах. Поэтому информации очень много. А все остальное является вымыслами», — заявил Песков.

До этого представитель Кремля высказывался о возможности использования оружия массового поражения. Он назвал такие вопросы «недопустимыми».

» Если вы заметили, с российской стороны никто не рассуждает на эту тему и не рассуждал», — подчеркнул Песков.

Мотивация Пекина

Согласно статье, основным интересом Китая в данном случае выступает желание «вбить клин между Европой и США» и использование Россией ядерного оружия угрожает свести на нет эти усилия.

Со ссылкой на старшего советника китайского правительства FT утверждает, что «ядерный удар России по Украине или одному из ее европейских союзников может обернуть континент против Китая, в то время как постоянное давление со стороны Пекина [на Москву] с целью предотвращения такого акта может помочь улучшить отношения с континентом».

Представитель западных спецслужб в свою очередь заявил Financial Times, что Путин остался разочарован результатами визита Си в Москву, поскольку он «не принес каких-либо ощутимых выгод для России, таких как одобрение строительства трубопровода «Сила Сибири-2»».

Один из официальных источников отметил, что «если Россия применит ядерное оружие на Украине, «все это обернется для Китая негативными последствиями».

В свою очередь профессор международных отношений университета Жэньминь Ши Иньхун считает, что «Россия никогда не получала и никогда не будет получать одобрения Китая на применение ядерного оружия», но, если все же она его применит, «Китай еще больше дистанцируется от России».

Есть ли смысл у ядерного удара?

Издание напоминает, что 27 октября 2022 года Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, поскольку он нет имеет никакого смысла – «ни политического, ни военного». Данное заявление Путина прозвучало на фоне нараставших опасений Запада о возможности применения тактического ядерного оружия.

Также источники, близкие к Кремлю, сообщили FT, что осенью «российский лидер самостоятельно решил, что тактическое ядерное оружие не даст России преимущества, после того как спрогнозировал сценарии, вытекающие из его применения».

В свою очередь в Киеве все равно опасаются возможности использования оружия массового поражения Москвой. Теперь речь якобы может идти о создании аварийной ситуации на Запорожской АЭС.

Накануне советник гендиректора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что Киев планирует запустить ракету «Точка-У», начиненную ядерными отходами, на ЗАЭС. После этого президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с французским лидером Эммануэлем Макроном заявил, что РФ готовит провокацию на ЗАЭС. Ссылаясь на данные ВСУ, он заявил, что на кровле станции установлены «предметы, похожие на взрывчатку».

FT пишет о том, что Путин во время выступления на пленарной сессии ПМЭФ 16 июня снова напомнил о возможности использования ядерного оружия на Украине.

«Все просто ждут, что мы начнем кнопки нажимать. Но нет такой необходимости. Это первое соображение. Такой необходимости нет, потому что противник на линии фронта успеха не имеет, в этом все дело. И, понимая, что успех маловероятен, вот нас и провоцируют на какие-то жесткие действия в ответ в надежде потом ткнуть пальцем в нас и сказать: ну вот, смотрите, какие они злобные, какие они жестокие и с ними нельзя иметь дело, и всем нашим партнерам на это указать», — сказал Путин.

Он добавил, что использование ядерного оружия в теории возможно, но лишь при угрозе территориальной целостности РФ.

В конце материала FT приводит комментарий директора Российского евразийского центра Карнеги Александра Габуева (признан в РФ иностранным агентом). По его мнению, ядерное оружие является единственной страховкой российский стороны в случае неблагоприятного исхода СВО.