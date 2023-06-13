«Я настоятельно по-дружески потребовал». Лукашенко рассказал, зачем Белоруссии ядерное оружие

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи в Сочи, июнь 2023 года

Александр Лукашенко заявил, что без колебаний примет решение о применении ядерного оружия, если против Белоруссии будет совершена агрессия. Он также рассказал, что сам «настоятельно потребовал» разместить российское тактическое ядерное оружие на территории страны. По словам Лукашенко, оно появится в республике «через несколько дней», поскольку хранилища для него уже готовы.

Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что размещение в стране ядерного оружия было его «настоятельным» требованием к Москве. По его мнению, тактическое ядерное оружие может гарантировать безопасность республики.

«Сначала я просил Путина. Потом я настоятельно по-дружески потребовал — верни мне пока это. Мне его достаточно», — заявил Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Говоря о причинах размещения в Белоруссии российского ядерного оружия, Лукашенко сказал: «Чтобы ни одна нога каких-то сволочей не ступала больше на белорусскую землю».

«Это было мое требование. Это не Россия мне навязывала. Почему? Потому что с ядерной державой, как вы все говорите, никто еще в мире не воевал. И я не хочу, чтобы с нами воевали. Угроза такая есть? Есть. Я должен предотвратить эту угрозу», — сказал Лукашенко журналистам.

По его словам, хранилища для вооружений уж готовы. «Думаю, пройдет несколько дней, и мы будем иметь то, что мы и просили. И даже чуть больше», — сказал белорусский президент.

По его словам, никакого колебания по применению ядерного оружия у него не будет в случае агрессии против Белоруссии.

«Не дай Бог мне придется принимать решение на применение этого оружия в современное время. Но никакого колебания не будет, если только против нас будет агрессия», — сказал Лукашенко.

Он заявил, что пока не видит необходимости в размещении в стране стратегического ядерного оружия, например, российского ракетного комплекса «Тополь».

«Зачем мне стратегическое, те же «Тополя»?.. Хотя мы сейчас готовим площадки и под эти вооружения. Они все живы-здоровы, кроме одной. Поэтому если нужно, мы в любой момент…», — сказал президент Белоруссии.

Он напомнил, что «Тополь» — межконтинентальная ракета. «Я что, с Америкой собираюсь воевать? Нет. Поэтому мне пока достаточно [тактического ядерного] оружия», — заключил Лукашенко.

Рост производства оружия

Он также посетил предприятия военно-промышленного комплекса в Минской области и заявил о необходимости наладить собственное производство боеприпасов.

«Оказывается, это очень нужно в армии», — заметил Лукашенко и рассказал, что сейчас востребованы реактивные системы залпового огня, модернизированные РСЗО «Град», а также боеприпасы к ним.

«Без этого никакой победы на фронте не будет, — сказал белорусский президент. — Техника техникой, но нужны боеприпасы для нее».

В начале июня Владимир Путин заявил на встрече с Лукашенко в Сочи, что примерно через месяц Россия начнет размещать в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

«По наиболее чувствительным вопросам все идет по плану. Как вы знаете, 7–8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений, и сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих видов вооружений», — сказал Путин.

Президент РФ рассказывал, что Лукашенко давно ставил вопрос о размещении ядерного оружия на территории Белоруссии. Путин подчеркивал, что Москва не передаст Минску само оружие, однако разместит его на территории республики.