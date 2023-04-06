«Образумить Россию». Чего Макрон и фон дер Ляйен добиваются от Китая

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон призвали к скорейшему возобновлению мирных переговоров между РФ и Украиной. Французский лидер прибыл в Китай вместе с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен с официальным визитом. Си заявил также, что Пекин готов вместе с Парижем призвать международное сообщество «сохранять сдержанность».

Возобновить мирные переговоры между Российской Федерацией и Украиной призвали председатель КНР Си Цзиньпин и прибывший в Китай президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом сообщает AFP.

Китай намерен обратиться к пропаганде идеи мирного диалога и политическому урегулированию украинского конфликта, отметил Си, и в связи с этим

Пекин готов вместе с Парижем «обратиться к международному сообществу с призывом сохранять сдержанность, <...> строго придерживаться международного гуманитарного права, <...> не допустить применения ядерного оружия, <...> в кратчайший срок возобновить мирные переговоры».

«Китай готов сотрудничать с Францией, чтобы призывать мировое сообщество к рациональности и сдержанности, а также к тому, чтобы избегать действий, которые усугубят кризис или выведут его из-под контроля», — отметил председатель КНР.

Макрон также обратился к Си, попросив «повлиять, образумить Россию, установив <…> прочный мир».

«Я знаю, что могу рассчитывать на вас, чтобы вернуть всех за стол переговоров», — добавил французский лидер.

Макрон прибыл в КНР с официальным визитом вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен. Политик заявил, что хочет стать «объединяющим Европу голосом» и подчеркнуть последовательность своего миротворческого подхода к российско-украинскому конфликту.

Он также заявил, что страны Европы должны возобновить стратегическое партнерство с Китаем, имеющим возможность повлиять на текущие события — «времена того требуют».

В свою очередь, фон дер Ляйен заявила, что развитие европейско-китайских связей зависит от будущего выражения Пекином своей позиции по отношению к России в свете военных действий против Украины. Она также назвала недавний визит Си в Москву «проявлением дружбы, которое говорит тысячу слов о новом видении международного порядка».

Ранее французская газета Le Figaro сообщила, что Макрон и фон дер Ляйен попытаются убедить Китай пойти против России.

В публикации отмечается, что у Макрона может не получиться достичь данной цели, ведь для привлечения Китая в «западный лагерь» по вопросу Украины он использует неэффективные методы, в частности финансовое давление.

По данным газеты, президент Франции планирует провести день интенсивных дискуссий с председателем КНР Си Цзиньпином в рамках своего первого с 2019 года визита в Китай.

Ранее газета The New York Times написала о том, что посол Китая в ЕС Фу Цун назвал заявление о «безграничной дружбе» между КНР и Российской Федерацией риторическим приемом. Данное заявление он сделал перед встречей с Макроном и фон дер Ляйен.

Посол также отметил, что Китай не поддерживает российскую спецоперацию на Украине и не оказывает Москве военную поддержку.

«Мы ориентируемся на содержание и дух тех контактов, которые состоялись между Путиным и Си Цзиньпином в Москве», — сказал вскоре после этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.