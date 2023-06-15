«Господь миловал, нам хватало средств». Признают ли иноагентом «Ельцин центр»

Министерство юстиции РФ начало проверку «Ельцин-центра» на предмет деятельности иностранного агента, сообщил 15 июня замглавы ведомства Олег Свириденко. В руководстве центра в свою очередь заявили, что не видят оснований для проверки и возможного признания организации иноагентом. Там отметили, что вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте организации, ее годовой бюджет составляет 372 млн рублей. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Минюст России проводит проверку работы «Ельцин центра» в Екатеринбурге на предмет деятельности иноагента. Об этом в четверг, 15 июня, рассказал замглавы ведомства Олег Свириденко, передает РИА Новости.

«Что касается проверки, мы ее начали. Я не помню, кто из депутатов такой запрос направил нам, но у нас проверка идет. Действительно, она глубокая идет. Мы ничего не прячем», — сообщил он на заседании комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ.

По его словам, проверка займет не менее месяца. «Будут собраны материалы о деятельности, подтверждающей либо опровергающей фактуру», — пояснил Свириденко.

«Прекратить спекуляции»

Вопрос о необходимости такой проверки поднял депутат от «Единой России», уроженец Екатеринбурга Андрей Альшевских. По его мнению, нужно «навсегда прекратить спекуляции по поводу того, подпадает ли деятельность «Ельцин-центра» под статус иноагента, и установить, есть ли там нарушения».

В свою очередь, в руководстве «Ельцин Центра» не видят оснований для проверки, организованной министерством юстиции, и возможного признания организации иноагентом:

«В «Ельцин Центре» спокойно отнеслись к информации, распространенной в СМИ со ссылкой на заместителя министра юстиции Олега Свириденко. Вся наша деятельность — и содержательная и финансовая — осуществляется в строгом соответствии с федеральным законом 68 «О центрах исторического наследия президентов РФ» и нашим Уставом.

Вся финансовая отчетность абсолютно прозрачна и публикуется на сайте Президентского Центра.

Ежегодно мы отчитываемся о деятельности «Ельцин Центра», в том числе финансовой, перед Попечительским советом. Мы уверены, что проверка Минюста подтвердит: никаких оснований для объявления «Ельцин Центра» иностранным агентом нет и быть не может», — рассказали «Газете.Ru» в пресс-службе центра.

Чем занимается «Ельцин центр»

Президентский центр Б.Н. Ельцина открылся в Екатеринбурге 25 ноября 2015 года. В его составе музей, конференц-центр, образовательный, детский и туристический центры, художественная галерея, в зданиях проводятся выставки, круглые столы и иные мероприятия.

«Ельцин-центр» занимается сохранением, изучением и осмыслением исторического наследия первого президента России Бориса Ельцина в контексте политических и социальных событий 1990-х.

В попечительский совет входят глава администрации президента РФ Антон Вайно, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, вдова первого президента Наина Ельцина и др.

В интервью RTVI директор центра Александр Дроздов ранее говорил, что организации неоднократно предлагали «довольно весомые суммы», даже когда законодательство об иноагентах было более мягким:

«Но как-то Господь миловал, нам хватало средств. <...> Я специально еще раз назову, потому что удивляюсь ребятам, которые ленятся зайти на сайт и открыть наш баланс:

наш бюджет — это всего 372 млн рублей в год. Я вас уверяю, это по сравнению с другими фондами незначительная сумма», — отметил он.

Дроздов добавил, что здание «Ельцин-центра» находится в государственной собственности, но организация оплачивает коммунальные услуги и несет другие издержки для деятельности музея на 210 млн рублей в год.

В свою очередь, в Кремле заявляли, что некоторые эпизоды, связанные с работой «Ельцин-центра», действительно вызывали «широкие споры, широкие дискуссии в общественности», напоминает РБК.

«А дальше нужно руководствоваться строго законом каждый раз, когда кого-то объявляют иноагентом», — говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.