За что Верховный суд закрыл партию Касьянова и Немцова

Верховный суд России удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы». Основанием для такого решения стало недостаточное число региональных отделений ПАРНАС. В партии утверждают, что не были осведомлены о проведении проверки и закрытии части региональных отделений. Теперь все оставшиеся структурные подразделения партии подлежат ликвидации. Решение суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Верховный суд России в четверг, 25 мая, удовлетворил иск Минюста о ликвидации «Партии народной свободы» (ПАРНАС), передает ТАСС.

В министерстве юстиции указали, что ПАРНАС не имеет представительств в половине субъектов РФ, как того требует действующее законодательство.

«Партия не предпринимает попыток нарастить число региональных отделений и устранить выявленные нарушения. Ситуация только усугубляется», — сказала в суде представитель ведомства.

Ранее региональные отделения партии были ликвидированы решениями судов, в частности, в Санкт-Петербурге, Ставропольском крае, Новосибирской и Ярославской областях.

Юрист ПАРНАС также заявил, что в партии не знали о закрытии части региональных отделений и проведении проверки.

Согласно данным ЦИК, по состоянию на начало 2023 года в России действовали 47 региональных отделений ПАРНАС. В процессе ликвидации с прошлого года находятся отделения партии в Карелии, Тюменской области и нескольких других субъектах РФ.

Решение Верховного суда пока не вступило в силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции, отмечается в публикации.

Приостановка регистрации

В июне 2021 года Минюст приостановил регистрацию «Партии народной свободы» на три месяца. Сообщалось, что ПАРНАС представила документы для регистрации изменений об одном из лиц, имеющих право действовать без доверенности от имени партии.

В Минюсте тогда указали, что представленные документы не соответствуют требованиям законодательства, в связи с чем регистрация партии была приостановлена до 2 сентября.

После устранения нарушений ее восстановили, однако ПАРНАС не смогла принять участие в выборах депутатов Госдумы VIII созыва.

Весной 2022 года стало известно, что председатель партии, бывший премьер-министр РФ Михаил Касьянов (возглавлял правительство в 2000-2004 годах — «Газета.Ru») покинул Россию после начала специальной военной операции на Украине.

История «Партии народной свободы»

Касьянов стал одним из сопредседателей партии в 2010 году, когда в Москве состоялся учредительный съезд ПАРНАС. В ее руководство также вошли Борис Немцов и Владимир Рыжков. В 2012 году «Партия народной свободы» объединилась с Республиканской партией России.

РПР-ПАРНАС заявила о себе как о партии «европейского выбора», находящейся в оппозиции действующей власти.

Среди ее программных целей были указаны, в частности, ликвидация политической монополии в стране, установление общественного контроля над институтами власти, усиление борьбы с коррупцией и устранение сырьевой зависимости экономики.

Летом 2015 года политическая организация снова была переименована в «Партию народной свободы», ее председателем избрали Касьянова.

В сентября 2016-го ПАРНАС впервые приняла участие в выборах в Госдуму, но не прошла в нижнюю палату парламента, набрав 0,73% голосов (11-е место из 14).

В настоящее время партия не имеет своих представителей в органах законодательной власти на федеральном, региональном и местном уровнях.

Согласно сводному финансовому отчету, предоставленному в ЦИК, в 2021 году на счета ПАРНАС поступило 3,3 млн рублей, которые были получены в виде пожертвований от физлиц. Практически весь бюджет партии был направлен на «содержание руководящих органов».

Добавим, что в марте 2023 года депутат Госдумы Николай Новичков предложил Минюсту рассмотреть возможность ликвидации партии «Яблоко». По его оценкам, в ее политических целях «возможно наличие признаков экстремистской деятельности».