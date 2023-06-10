Военная операция на Украине. День 472-й

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что санкции больше не могут сдерживать развитие России.
«Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%», — сказал он.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе усилят режим безопасности после крушения Каховской ГЭС и произошедших 8 и 9 июня обстрелов Арабатской стрелки под Геническом.
Украина получит алгоритм действий поступлению в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе, считает замглавы Минобороны страны Владимир Гаврилов.
По мнению Гаврилова, Киев сможет стать членом НАТО через год-два после завершения конфликта.
Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пока еще не поднятой целиной членство страны в НАТО.
«Мы сдвинули с места все темы: членство в ЕС, вооружение Украины, реформы, отношения с Африкой и другими регионами мира. Мы подняли целину – всю. У нас остался один гектар целины неподнятый – это членство в НАТО. И мы должны в Вильнюсе поднять эту целину», – сказал глава внешнеполитического ведомства.
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой попытке наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.
«ВСУ пошли в очередное ночное наступление», — написал он в Telegram.
Администрация Воронежа сообщила, что восстановительные работы в доме, который пострадал в результате падения беспилотного летательного аппарата, начнутся 10 июня.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько российских регионов к настоящему моменту уже приняли более 700 человек из Шебекинского округа.
Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине.
Он сказал об этом в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой и выразил надежду, что «миролюбивые и отстаивающие справедливость страны» смогут убедить Москву и Киев в необходимости мира и способствовать переговорам.
Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», жертв и пострадавших нет, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.
США выделят Украине $437 тыс. на выявление недостатков в экономике. Деньги направят на программу Организации экономического сотрудничества и развития.
Вашингтон обратил внимание, что США уже выделили $19,25 млрд только бюджетной помощи Украине.
Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал Вашингтон за новый пакет военной помощи Украине. По его мнению, США не ставят целью возвращение мира.
Он также утверждает, что представители американской администрации «не сделали ничего», чтобы склонить руководство Украины к переговорам.
⚡️В восточной и южной частях Украины ночью работала воздушная тревога. Произошли взрывы в Одессе.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе при взрыве погибли не меньше двух человек. Ранены 26 человек. В одной из многоэтажек произошел пожар.
Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли пункты временного размещения на Арабатской стрелке.
Известно о погибшей женщине, рассказал Сальдо. По его словам, также разрушен отель в курортном селе Железный порт. До этого Сальдо сообщал о двух погибших при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани.
Российские военные сорвали попытки атак штурмовых групп двух украинских бригад в районе села Торское и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.
Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что две атаки украинских сил отразили и российские военные на лисичанском и авдеевском направлениях.