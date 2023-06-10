Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Политика

Военная операция на Украине. День 472-й

Онлайн-трансляция военной операции ВС РФ на Украине — 472-й день

close
100%
Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
В Херсонской области произошел взрыв в пункте временного размещения. Один человек погиб. Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо обвинил Украину в обстреле пункта эвакуации. Силы ПВО в Крыму утром сбили две украинские баллистические ракеты, жертв и пострадавших нет, сообщил губернатор Аксенов. В восточной и южной частях Украины ночью работала воздушная тревога. В Одессе прогремели взрывы. «Газета.Ru» ведет хронику событий.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
9:20

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что санкции больше не могут сдерживать развитие России.

«Темп роста ВВП РФ в этом году ожидается до 2,0%», — сказал он.

9:10

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что в регионе усилят режим безопасности после крушения Каховской ГЭС и произошедших 8 и 9 июня обстрелов Арабатской стрелки под Геническом.

9:02

Украина получит алгоритм действий поступлению в НАТО после завершения военных действий на саммите в Вильнюсе, считает замглавы Минобороны страны Владимир Гаврилов.

По мнению Гаврилова, Киев сможет стать членом НАТО через год-два после завершения конфликта.

8:55

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал пока еще не поднятой целиной членство страны в НАТО.

«Мы сдвинули с места все темы: членство в ЕС, вооружение Украины, реформы, отношения с Африкой и другими регионами мира. Мы подняли целину – всю. У нас остался один гектар целины неподнятый – это членство в НАТО. И мы должны в Вильнюсе поднять эту целину», – сказал глава внешнеполитического ведомства.

8:49

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о новой попытке наступления Вооруженных сил Украины в Запорожской области.

«ВСУ пошли в очередное ночное наступление», — написал он в Telegram.

8:42

Администрация Воронежа сообщила, что восстановительные работы в доме, который пострадал в результате падения беспилотного летательного аппарата, начнутся 10 июня.

8:36

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что несколько российских регионов к настоящему моменту уже приняли более 700 человек из Шебекинского округа.

8:31

Председатель КНР Си Цзиньпин приветствовал инициативу африканских стран по урегулированию конфликта на Украине.

Он сказал об этом в разговоре с президентом ЮАР Сирилом Рамофосой и выразил надежду, что «миролюбивые и отстаивающие справедливость страны» смогут убедить Москву и Киев в необходимости мира и способствовать переговорам.

8:25

Силы ПВО в Крыму сбили две баллистические ракеты, запущенные украинским ОТРК «Гром-2», жертв и пострадавших нет, заявил глава региона Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

8:19

США выделят Украине $437 тыс. на выявление недостатков в экономике. Деньги направят на программу Организации экономического сотрудничества и развития.

Вашингтон обратил внимание, что США уже выделили $19,25 млрд только бюджетной помощи Украине.

8:15

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал Вашингтон за новый пакет военной помощи Украине. По его мнению, США не ставят целью возвращение мира.

Он также утверждает, что представители американской администрации «не сделали ничего», чтобы склонить руководство Украины к переговорам.

8:10

⚡️В восточной и южной частях Украины ночью работала воздушная тревога. Произошли взрывы в Одессе.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко сообщил, что в Одессе при взрыве погибли не меньше двух человек. Ранены 26 человек. В одной из многоэтажек произошел пожар.

8:07

Врио главы Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ обстреляли пункты временного размещения на Арабатской стрелке.

Известно о погибшей женщине, рассказал Сальдо. По его словам, также разрушен отель в курортном селе Железный порт. До этого Сальдо сообщал о двух погибших при обстреле пункта эвакуации в Голой Пристани.

8:03

Российские военные сорвали попытки атак штурмовых групп двух украинских бригад в районе села Торское и Серебрянского лесничества, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Начальник пресс-центра группировки войск «Юг» Вадим Астафьев сообщил, что две атаки украинских сил отразили и российские военные на лисичанском и авдеевском направлениях.

8:00

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня 472-й день военной операции на Украине. «Газета.Ru» продолжает онлайн о боевых действиях и связанных с ними событиях в России и мире.

Появились новые записи
показать
Картина дня
«Главные события еще впереди». Как проходит наступательная операция ВСУ
Военный эксперт Ходаренок считает, что рано делать выводы о контрнаступлении ВСУ
«Ушла к олигарху от талантливого музыканта»: с кем строила отношения МакSим
Развод, двое детей, проблемы со здоровьем: как сложилась личная жизнь певицы МакSим
Могут посадить на 20 лет: раскрыты подробности уголовного дела против Трампа
Экс-президенту США Трампу предъявили обвинения по 37 пунктам по делу о секретных документах
В Крыму сообщили, что ночью были сбиты две баллистические ракеты
Власти Германии не нашли свидетельств участия Польши в подрыве «Северных потоков»
В Херсонской области сообщили об ударах по пунктам временного размещения людей
В Колумбии обнаружили выживших после майской авиакатастрофы детей
Новости и материалы
Спикер Госдумы оценил причастность стран Евросоюза к боевым действиям против России
Хакеры атакуют российские компании под видом рассылки о мобилизации
Легенда футбола ван Бастен назвал утомительным просмотр современных матчей
Вдова Шатунова раскрыла подробности проведения первой годовщины смерти артиста
В Кузбассе мальчик утонул, когда пошел купаться с братом и друзьями
Гондурас подал запрос на вступление в Новый банк развития БРИКС
В Смоленской области сторож забрал и спрятал найденный разведывательный беспилотник
На съемках «Гладиатора 2» травмировались несколько участников съемочной группы
В Херсонской области после ЧП на ГЭС усилят режим безопасности
В Иркутске возбудили уголовное дело после исчезновения ребенка на берегу реки
Экс-игрок «Фейеноорда» Корнеев высказался о сумме трансфера Сперцяна в «Аякс»
Скончался звезда сериалов «Пуаро» и «Лучше звоните Солу» Пол Джефри
В Сербии заявили о намерении купить ракеты для истребителей Rafale
Россия впервые обогнала США по доступности ипотеки
В результате ДТП с фурой умер актер сериала «Ростов» Станислав Куроптев
Популярный турецкий банк перестал списывать средства со счетов россиян
В Алтайском крае локализовали продолжавшийся три дня лесной пожар
Первый тренер Глушакова рассказал, когда бывший капитан может возглавить «Спартак»
Все новости
Тест: сможете ли вы без ошибок написать названия десертов
Ответьте на шесть вопросов о популярных в России угощениях
Сырье для смертельного «сидра». Арестованы подозреваемые в краже метанола со склада МВД
Суд в Самаре арестовал троих фигурантов дела о краже спирта для «Мистера сидра» у МВД
Интервью с блогером Сатиром — о «КликКлак шоу», работе с Моргенштерном и пародии на Дудя*
Блогер Сатир рассказал об организации съемок клипов Моргенштерна и Егора Крида
Дефицит кадров, активность кибермошенников. О чем говорила Набиуллина
Центробанк шестой раз подряд не стал менять уровень ключевой ставки с 7,5%
«Все идет по плану». Российское ядерное оружие окажется в Белоруссии через месяц
Путин заявил, что Россия начнет размещать ядерное оружие в Белоруссии после 7-8 июля
«Дикая Мята-2023»: шоу Sati Ethnica и Polnalyubvi, рейв от «Нейромонаха Феофана» и все хиты Агутина
Гид по фестивалю «Дикая Мята-2023»: 100 концертов за три дня
«Петля времени объединила три потока». Премьера киноспектакля «Юша, Юр, Юрена и Александр Сергеевич»
Русские сопротивляются, украинцы несут потери: что пишут западные СМИ о наступлении ВСУ
Bloomberg сообщил о значительных потерях ВСУ военной техники при контрнаступлении
Золото скифов — Украине: суд Нидерландов поставил точку спустя девять лет
Верховный суд Нидерландов принял окончательное решение передать скифское золото Киеву
В Минобороны Украины допустили мирные переговоры с Россией
Министр обороны Украины Резников: переговоры возможны, если Россия изменит цели СВО
Гнилое мясо, пот, моча и секрет рыб. Почему для людей не существует защиты от акул
Ихтиолог Касумян рассказал о проектах по созданию репеллента против акул
В Воронеже средствами РЭБ сбили беспилотник со взрывчаткой. Пострадали три человека
СК возбудил дело о теракте после попадания беспилотника на жилой дом в Воронеже
«Вдруг меня камнями забьют»: подозреваемые в связях с РДК москвичи заявили, что их оклеветали
112: участник «Битвы экстрасенсов» Волхов не был задержан по подозрению в связях с РДК
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях