8:15

Посол РФ в США Анатолий Антонов раскритиковал Вашингтон за новый пакет военной помощи Украине. По его мнению, США не ставят целью возвращение мира.

Он также утверждает, что представители американской администрации «не сделали ничего», чтобы склонить руководство Украины к переговорам.