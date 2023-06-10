«Начала сходить вода». Что происходит в Херсонской области после крушения Каховской ГЭС

В Херсонской области власти продолжают ликвидировать последствия обрушения местной ГЭС. По данным врио главы региона Владимира Сальдо, вода постепенно сходит. За последние сутки в Новой Каховке, Алешках, Голой Пристани он снизился на 1-3 м. На утро 10 июня эвакуировано более 6 тыс. человек, 66 граждан госпитализированы, не менее пяти жителей погибли. Предположительно, к 16 июня Днепр войдет в свое привычное русло. Подробности ситуации в затопленных населенных пунктах — в материале «Газеты.Ru».

За последние сутки в Новой Каховке снизился уровень воды на 3-7 м, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, началась откачка воды и уборка мусора с улиц.

«Начала сходить вода в низовьях Днепра: в Алешках за сутки на 2 метра (с отметки 5 метров до 3 метров), в Голой Пристани на 1 метр (с отметки 5 до 4 метров)», – говорится в посте.

Сальдо также указал, что ПАО «РусГидро» рассчитывает, что «Днепр войдет в свое привычное русло ниже Каховской ГЭС к 16 июня».

С затопленных территорий Херсонской области эвакуировано более 6 тыс. человек, из них 235 детей и 81 маломобильный гражданин. «Более 1,7 тыс. эвакуированных расселены в пунктах временного размещения», – добавил чиновник.

По данным регионального Минздрава, в результат разрушения Каховской ГЭС госпитализированы 66 человек из Алешек, Голой Пристани и Новой Каховки. Они доставлены в медучреждения, расположенные за 15-километровой зоной.

«Врачи справляются с нагрузкой. Помощь им оказывают медики из других регионов России… Ситуация находится под моим личным контролем», – заявил министр здравоохранения Херсонской области Артыш Сат.

Погибли не менее пяти человек.

Как сообщил врио главы региона Сальдо, для ликвидации последствий ЧС привлечены 795 человек и 344 единицы техники.

Спасателям мешают обстрелы со стороны ВСУ. Очередная атака произошла ранним утром 10 июня.

«Около пяти утра заокеанские военные преступники продолжили наносить удары по пунктам временного размещения людей на Арабатской стрелке. Предположительно, английские ракеты Storm Shadow», – написал он в своем Telegram-канале.

Кроме того, с ночи продолжаются обстрелы населенного пункта Железный порт. Там разрушен отель «Позитив».

В администрации региона подчеркивали, что на Арабатской стрелке находятся только мирные жители и гражданские объекты. Накануне база отдыха, расположенная на этой территории также подверглась обстрелу.

«Одну ракету сбили, но две все же достигли цели. В результате один человек погиб, еще один получил ранения», – отметил Сальдо 9 июня.

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Президент России Владимир Путин следит за ситуацией с затоплением населенных пунктов в Херсонской области на территории, подконтрольной ВС РФ, сообщил врио главы региона в эфире канала «Россия 24».

«Президент интересуется ситуацией, что происходит, как происходит, уже сейчас неоднократно набирает и спрашивает, постоянно контролирует ситуацию. Он попросил меня давать полные данные и поручил, чтобы каждому человеку была оказана помощь», – сказал Сальдо.

9 июня по поручению Путина премьер-министр России Михаил Мишустин создал правкомиссию по ликвидации последствий ЧС. Ее руководителем назначен вице-премьер Марат Хуснуллин.

Также в правкомиссию вошли министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков, министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, первый замминистра финансов Леонид Горнин, первый замглавы МВД Александр Горовой, врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

По словам Сальдо, ущерб от прорыва Каховской ГЭС и затопления территорий составит больше 1,5 млрд рублей.

«Только после полного схода воды предстоит приступить к расчетам объемов ущерба и оценки сложившейся ситуации», — приводит его слова Херсонское агентство новостей.

Украина со своей стороны также оценила ущерб. Посол Украины в Берлине Алексей Макеев заявил газете Berliner Morgenpost, что Киеву на восстановление потребуется более $14,1 млрд, но точные расчеты можно будет провести только после схода воды.

В эту сумму включены потери местных жителей, вред для окружающей среды и сельского хозяйства. По словам Макеева, из бюджета Украины уже выделено $3,3 млрд.

В ночь на 6 июня произошел прорыв дамбы Каховской ГЭС, что привело к неконтролируемому выбросу воды. Почти затопило десятки населенных пунктов по обе стороны Днепра (правый берег контролирует Киев, левый – Москва), в том числе Херсон и Новую Каховку.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев возложил ответственность за разрушение ГЭС на Киев, утверждая, что украинская армия нанесла серию ударов по станции. В Минобороны РФ придерживаются той же позиции.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Украина таким образом хотела лишить Крым воды. СК РФ возбудил уголовное дело о теракте.